Adolfo Bazán: Latam aclara que se puede reservar el derecho de embarque del abogado

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, a quien al menos tres mujeres acusan de tocamientos o abuso sexual, permanece desde la mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a donde llegó con la intención de salir del país.



La aerolínea Latam Airlines Perú informó que Bazán Gutiérrez tenía una reserva en el vuelo LA1448 con destino a la ciudad de Quito (Ecuador), pero no pudo abordar porque llegó tarde a la sala de embarque. El siguiente vuelo a dicha ciudad es a las 12:415 p.m. No obstante, la aerolínea señala que el abogado no cuenta con otro pasaje vigente.

En un comunicado, Latam precisó que conforme sus normas de seguridad se reservan "el derecho de embarque de aquellos pasajeros que puedan perturbar la tranquilidad y adecuada operación de sus vuelos".

Sin perjuicio de ello, Latam se encuentra atenta a toda orden que provenga de la Fiscalía de la NaciónNen relación a este caso.



"Como empresa rechazamos todo tipo de violencia contra la mujer y

reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y sobre todo con el

respeto a las personas", finaliza el comunicado.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha informado que a la fecha no existe ningún impedimento para que Adolfo Bazán Gutiérrez salga del país. En un comunicado, este organismo detalló que el impedimento de salida del país debe ser solicitado por la Fiscalía y autorizado por el Poder Judicial.

El abogado de Macarena Vélez, Yorry Warthon, acudió esta mañana a la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, para pedir la detención preliminar de Adolfo Bazán Gutiérrez. Warthon informó a El Comercio que la solicitud también implica impedimento de salida del país.



Vélez, ex participante del reality Esto es Guerra, lo acusa por tocamientos indebidos y grabarla sin su consentimiento en una discoteca de Lince. La denuncia ha sido derivada a la 28 Fiscalía Provincial Penal de Lima por el presunto delito de violación de la intimidad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables así como la Defensoría del Pueblo exigieron al Poder Judicial a adoptar medidas para evitar la fuga del acusado.