El Poder Judicial a través del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán reinició la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

Fue el fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo, quien argumentó a favor de la prisión preventiva contra Villar, precisando que la condena por el delito de homicidio culposo con agravantes sería de 6 años y 8 meses, superando el tiempo mínimo de cinco años que exige la ley.

Sigue el desarrollo de la audiencia EN VIVO | (Justicia TV)

También indicó que el imputado no cuenta con un arraigo familiar, laboral ni domiciliario consistente, situación que incrementa el peligro de fuga. Añadió que la magnitud de los hechos y la falta de reparación o de disculpas por parte de Villar representan un factor objetivo que podría motivarlo a evadir la acción de la justicia.

Adrián Villar se encuentra bajo custodia policial en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, en La Victoria, tras haber vencido su detención preliminar.