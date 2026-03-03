Resumen

Adrián Villar permanece bajo custodia mientras se define prisión preventiva. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Poder Judicial a través del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán reinició la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

