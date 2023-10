Sin embargo, la espera y la inversión se convirtieron en una pesadilla inmediata. Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez, los usuarios fueron intervenidos por personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y los dispositivos, retenidos al no contar con el certificado de homologación correspondiente.

Esto fue lo que -por ejemplo- le pasó al nuevo celular de Alessandra Battilana. Ella logró adquirir el iPhone 15 en el día de preventa en Estado Unidos, y luego un pariente suyo lo trajo a Lima. “Él tenía el celular en su casaca, afuera de la caja. Le pasaron el escáner y se lo retuvieron por no estar homologado”, contó Battilana a El Comercio. Asimismo, criticó la actitud hostil por parte del personal de la Sunat, quienes no habrían dado información sobre las soluciones posibles.

Del mismo modo, la entrevistada -quien aún no puede obtener el dispositivo- reveló que fue contactada a través de Facebook para ayudarla a recuperarlo. Según mencionó, le exigieron 500 dólares para realizar los trámites necesarios. Battilana no accedió, sin reconocer si se trataba de una estafa o de un acto ilegal.

¿Por qué se intervienen estos celulares y qué modelos están acreditados?

En el 2006, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo que dio luz al Reglamento Específico de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En el 2019, se aprobó la modificación de dicha regulación. Asimismo, se incorporó un buscador que permite conocer todos los dispositivos aprobados por la entidad.

En esta larga lista , existen cuatro certificados de homologación, que aprueban el uso de celulares iPhone 15, en los modelos A3094, A3090, A3102 y A3106 . Sin embargo, estos ejemplares no son los diseñados para el mercado de los Estados Unidos, ni corresponden a los establecidos para las regiones de China y otros países asiáticos. Principalmente, los modelos que vienen siendo intervenidos corresponden a otros modelos, diseñados exclusivamente para la nación norteamericana y de Puerto Rico. En total, existen 16 modelos ofertados por Apple, correspondientes a cuatro versiones del iPhone 15 (ver cuadro más abajo).

¿Quién se encarga de la homologación?

Según indica el Reglamento, cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la homologación de equipos terminales móviles para uso personal. En otros casos, este es un derecho que pueden ejercer las Casas Comercializadoras de estos equipos y fabricantes nacionales. Dicho esto, la cuarta disposición complementaria de la norma establece que “cuando el equipo y/o aparato sea ingresado al país por una persona natural para uso personal, es responsabilidad de esta obtener el certificado de homologación”.

Asimismo, la normativa establece un plazo de procedimiento para resolver la solicitud de homologación de 30 días hábiles. En caso de haber observaciones, el solicitante tiene 10 días hábiles para subsanarlas adecuadamente. De lo contrario –o ante juicio de la autoridad- se puede declarar improcedente el pedido.

¿Qué ocurre si no cumplo con el Reglamento?

Si bien la mencionada disposición no establece sanciones puntuales, estás sí están declaradas en la Ley de Telecomunicaciones. En su artículo 88, se indica que la instalación, operación, distribución y venta de equipos que no cuenten con el certificado de homologación corresponden a infracciones graves.

Las sanciones para estos casos van desde las 51 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) hasta las 150 UIT. Al cálculo de este 2023, esto significan multas desde los 252.450 soles hasta los 742.500 soles. Por su parte, la Sunat tiene la facultad de incautar mercancías restringidas o prohibidas. De ser el caso, el usuario intervenido puede acogerse –dentro de los 30 días hábiles- al pago de la deuda tributaria aduanera, recargos respectivos y de la multa equivalente al 50% del valor en aduana de sus mercancías.

Sin embargo, en comunicación con El Comercio, la Sunat precisó que “en la medida que los equipos no cuenten con dicha homologación, se mantendrá en custodia a los equipos amparados en Comprobantes de Custodia (proceso que no implica el pago de multas o almacenaje) hasta su destinación por parte del usuario”. Por su parte, el MTC no atendió la solicitud de entrevista presentada por este medio.