El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió sobre el aumento de las temperaturas durante la temporada de verano, señalando que el calor extremo representa un peligro crítico para los adultos mayores y pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas.

Según el Dr. Jorge Luis Solari Yokota, especialista en Medicina Interna y Geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados, la capacidad del organismo para termorregularse se ve seriamente comprometida, especialmente en las personas de la tercera edad.

Y es que, el cuerpo de un adulto mayor posee una menor reserva de agua y, frecuentemente, presenta una disminución en la percepción de la sed, facilitando cuadros de deshidratación severa antes de que la persona note el malestar.

“Cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados, el organismo del adulto mayor tiene más dificultad para adaptarse al calor... Esta combinación favorece la deshidratación y puede desencadenar un golpe de calor, que es una emergencia médica”, sostuvo el médico.

Asimismo, los síntomas de alarma identificados por EsSalud incluyen:

Confusión mental o dificultad para hablar.

Piel caliente y seca al tacto.

Cansancio extremo, mareos y dolor de cabeza.

Disminución notable en la frecuencia de la orina.

Interacción con tratamientos cardíacos

La alerta se extiende con especial énfasis a quienes padecen afecciones del corazón, pues el calor intenso genera una pérdida de líquidos que, al interactuar con fármacos para la presión arterial, puede causar descompensaciones graves.

“Las personas con problemas cardíacos no deben exponerse al calor... la deshidratación puede provocar una peligrosa disminución de la presión arterial, mareos e incluso desmayos”, precisó el especialista.

Gestantes, niños y ancianos realizando una fila para obtener citas en EsSalud

Protocolo de prevención y respuesta

Para mitigar estos riesgos, EsSalud recomienda mantener una ingesta de entre 1.5 y 2 litros de agua diarios, priorizando el consumo de frutas frescas como la sandía y evitando alimentos ultraprocesados o con alto contenido de grasas.

Otras medidas preventivas incluyen:

Evitar exposición solar: Restringir actividades al aire libre entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Vestimenta adecuada: Uso de ropa clara, ligera y sombreros de ala ancha Ventilación: Mantener los ambientes frescos y asegurar que el aire circule sin que los ventiladores apunten directamente al cuerpo

Ante un cuadro de agotamiento por calor, el protocolo médico sugiere refrescar de inmediato el rostro, manos y brazos de la persona afectada y trasladarla con urgencia a un centro hospitalario, dado que, según enfatiza el Dr. Solari, “el golpe de calor es una emergencia médica que puede causar la muerte”.