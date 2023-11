En anticipación a la próxima Conferencia de las Partes (COP28) sobre Cambio Climático, a realizarse en Dubai del 30 de noviembre al 12 de diciembre, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) ha elaborado el informe “La otra cara de los compromisos climáticos”, donde se examina el papel de las autoridades y las políticas que implementa en la lucha contra el cambio climático.

Micaela Guillen, coordinadora general del MOCICC, advierte que: “la crisis climática afecta la seguridad alimentaria, los recursos marinos, la salud y la economía. Hay impactos económicos que ya se están dando a raíz del cambio climático. Ya no es un tema que el cambio climático implica que no hemos tenido invierno, sino que es un tema que no vamos a tener qué comer los próximos años. Estamos ante un escenario muy crítico, que no se está poniendo sobre la mesa”.

El informe destaca que, aunque el país se ha comprometido a alcanzar la Carbono Neutralidad para el año 2050, lo que implica la completa reducción y neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) para ese año, aún no se han proporcionado detalles sobre cómo se logrará este objetivo. Este vacío informativo es especialmente preocupante y contradictorio al considerar la activa promoción de la extracción petrolera en el mar y la Amazonía, situación que ha resultado en un significativo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2020.

Situación se agrava

En cuanto a la financiación, en 2020, el presupuesto para adaptación y mitigación se redujo abruptamente de 1500 millones de soles a alrededor de 500 y nunca se recuperó. La ejecución presupuestaria del 2023 muestra una crisis tanto en adaptación como en mitigación. Se vislumbra una situación más crítica en la ejecución de los fondos de emergencia con la confirmación de un Fenómeno del Niño intenso en los próximos meses.

La gravedad de la situación es inmediata, ya que las probabilidades de un Fenómeno El Niño más intenso han aumentado, siendo posible su manifestación antes de que termine el 2023. Octubre ya registró una temperatura un grado superior a la de 1997, año de un evento catastrófico, evidenciando la previsible intensificación del Fenómeno El Niño actual debido a las modificaciones climáticas.

Posición frente a la COP 2023

En relación a la COP, Micaela Guillen destaca la falta de una posición clara de las autoridades, que, a pesar de ser uno de los países más afectados por el cambio climático, no ha logrado hacer valer sus demandas ni rendir cuentas internacionalmente sobre las emisiones y estrategias de reducción. A seis años de la meta global de reducir emisiones en al menos un 45% para 2030, Guillen también resalta la evidente falta de avances a nivel mundial, advirtiendo que algunos países, como Estados Unidos, China, Rusia e India, parece que optarán por revisar procesos en lugar de proporcionar cifras concretas sobre la reducción de emisiones.

Ante este panorama crítico, el MOCICC hace un llamado urgente a la acción, instando a las autoridades y a la comunidad internacional a reafirmar compromisos en la COP28 y adoptar medidas concretas inmediatas. También exhorta a la sociedad a participar activamente y a exigir acciones concretas para proteger el futuro del planeta.