Resumen

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Foto: GEC / Julio Reaño.
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/ Julio Reaño
Por Miguel Rocca

Semana a semana, el panorama cambia en los alrededores de los accesos al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El tráfico en la zona, el caudal del río Rímac y el estado de los puentes provisionales, que hoy constituyen la única vía de ingreso al terminal aéreo, son algunos de los aspectos que varían. Sin embargo, en los últimos días, la mayor preocupación se centra en el nivel del agua del llamado río hablador, que ha registrado cambios en medio de las lloviznas cada vez más frecuentes en Lima y Callao y de las primeras señales del fenómeno El Niño. ¿Qué podría ocurrir si aumenta su caudal y qué riesgos enfrentarían los puentes de ingreso y salida del aeropuerto internacional?

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