Aeropuerto Jorge Chávez: más pasajeros varados por aerolínea LAW

Desde hace tres días, decenas de pasajeros se encuentran varados en el aeropuerto Jorge Chávez por la cancelación de vuelos de Latin American Wings (LAW) con destino a Santiago (Chile). Hace unos días, la aerolínea chilena de bajo costo fue sancionada por Indecopi por afectar a unos 2 mil viajeros en febrero.



Los afectados indicaron a Canal N que compraron los pasajes en Santiago hace tres meses. El vuelo de retorno al país del sur estaba programado para el miércoles, pero desde entonces no pueden salir y el personal de la empresa no les da nueva fechas. Asimismo, aseguraron que Indecopi no les brinda ayuda.

“Las criaturas duermen en cartones en el suelo y no tienen qué comer”, denunció uno de los pasajeros varados a dicho canal.

Hace dos semanas, cientos de pasajeros también quedaron varados en el aeropuerto Jorge Chávez debido a cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. Al mismo tiempo, la aerolínea dejó a cientos de viajeros varados en aeropuertos de Chile y República Dominicana.

Ante ello, el gobierno peruano suspendió, de forma provisional, las operaciones de la aerolínea Law desde el último domingo por incumplir con asegurar el cumplimiento de los viajes Lima – Santiago.

No obstante, la empresa tiene una “licencia especial”, otorgada por la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC), para movilizar a los pasajeros que adquirieron boletos para los vuelos programados hasta el 15 de marzo, informó el Indecopi.