Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros varados por problemas en vuelos Lima - Arequipa

Desde el lunes 28 de enero, cientos de pasajeros se encuentran varados en el aeropuerto Jorge Chávez por la cancelación y suspensión de vuelos con destino Lima - Arequipa.



Alfonso Núñez Ghersi, subgerente general de Peruvian Airlines aseguró a El Comercio que esta situación responde a malas condiciones climatológicas en la ciudad de Arequipa. Entre ayer y hoy en la mañana, solo en esta aerolínea se reportan unos 300 pasajeros que no han podido viajar.

►San Juan de Miraflores: cámara de seguridad registró ataque a balazos de sujeto contra mujer que acosaba

►Punta Negra: sentencian a Nicolás Osorio Gallegos a 3 años y 9 meses de prisión suspendida



"Hoy se han regresado dos vuelos porque no pueden salir. Estamos con el problema del mal tiempo en Arequipa desde el lunes y según proyecciones de Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) esto seguiría hasta el domingo", indicó. De acuerdo al aviso vigente de dicho servicio, hasta el jueves 31 de enero se prevén precipitaciones líquidas y sólidas de moderada a fuerte intensidad en la sierra peruana.



Sin embargo, Indecopi ha iniciado un proceso de fiscalización a Peruvian Airlines por reprogramaciones y cancelaciones de vuelos no solo a Arequipa, sino también a Cusco y Piura, Jaén, Tacna, Iquitos y Pucallpa. Estos problemas habrían iniciado el 16 de enero.

En un comunicado, el organismo detalló que el motivo de las cancelaciones y reprogramaciones era que "cinco de las naves de la empresa se encontraban en mantenimiento, debido a que habían llegado al límite de horas de vuelo ya que habían tenido que suplir las horas del avión que sufrió un accidente en el Aeropuerto de La Paz, el pasado 23 de noviembre".



De acuerdo al representante de Peruvian Airlines, para superar los problemas en el destino Lima - Arequipa se están recolocando a algunos pasajeros en los vuelos que tengan espacio disponible. "Mañana vamos a colocar un vuelo extra para descongestionar este tema", agregó Núñez Ghersi.

-Piden explicaciones-

El padre Rolando Málaga, quien debía viajar a Arequipa el domingo, aseguró a este Diario que no ha recibido información oportuna sobre reprogramaciones. Su salida ha sido cambiada hasta tres veces y ahora le han asegura que el viernes viajaría a dicha ciudad.



"Anoche no nos daban mayor orientación, solo que llamemos a Peruvian, pero salía la grabadora sin atender [...] Tuve que ir a la oficina de Miraflores a reclamar y he logrado que me pongan en un vuelo pero el 1 de febrero. No hay otra alternativa", declaró. Él vive en Lima y no ha tenido problemas de estadía; sin embargo, señala que muchas personas han tenido que pernoctar en el aeropuerto debido a que no tienen dónde quedarse mientras se solucionan los inconvenientes.

Peruvian Airlines ha informado a Indecopi que brindan refrigerios (retrasos) y se realizará la devolución del dinero dentro de los 30 días posteriores a la cancelación.