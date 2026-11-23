El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez pidió a los pasajeros con vuelos programados para la noche de este lunes 23 de noviembre y la madrugada del martes 24 que tomen sus precauciones, debido al cierre temporal de un tramo de la Costa Verde por los oleajes anómalos registrados en el litoral. La restricción vehicular en el Callao comprende la vía expresa en sentido norte-sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa.

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A través de sus redes sociales, el terminal aéreo informó sobre la medida dispuesta por la Municipalidad Provincial del Callao y recordó que la Costa Verde es una de las vías que conecta con el aeropuerto.

“Debido al oleaje anómalo, la Municipalidad del Callao ha dispuesto el cierre temporal de la vía expresa de la Costa Verde, en sentido norte-sur, desde Chucuito hasta el acceso a la av. Santa Rosa” , comunicó el aeropuerto.

Un trabajador inspecciona los daños ocasionados por el fuerte oleaje en las estructuras próximas al litoral. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Ante esta situación, la Municipalidad del Callao recomendó a los conductores utilizar rutas alternas como el jirón Loreto y las avenidas Costanera y La Marina, para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

En su comunicado, la comuna provincial precisó que el cierre tiene carácter preventivo y se mantendrá mientras continúe vigente la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Comunicado @municallao. https://t.co/IsmVcCNbC4 — Municipalidad del Callao (@municallao) November 23, 2026

Oleaje también afecta Miraflores y La Perla

El fuerte oleaje también ocasionó daños en distintos sectores de la Costa Verde. En Miraflores, las olas sobrepasaron los muros de contención de playa Redondo y avanzaron hasta la pista. Además, cerca de playa Waikiki, se reportó un poste aparentemente comprometido por el impacto constante del mar.

En La Perla, el desplazamiento de piedras provocado por las olas llegó a impactar algunos vehículos. La situación generó restricciones en el tránsito y obligó a las autoridades a disponer el cierre temporal de la vía expresa en el Callao.

Las imágenes registradas durante la noche muestran tramos de infraestructura de concreto desprendidos y desplazados, así como personal que inspecciona las zonas afectadas por el avance del mar.

Un hombre observa el fuerte oleaje y los daños registrados en las estructuras cercanas a la orilla. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra atribuyó el fenómeno a oleajes provenientes del noroeste y oeste, que elevan el nivel del mar por encima de sus valores habituales.

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Oleaje continuará hasta el viernes 27 de noviembre

Según el reporte de la Marina de Guerra, las condiciones marítimas anómalas permanecerán hasta el viernes 27 de noviembre y podrían afectar principalmente las playas abiertas o semiabiertas expuestas al mar.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar acercarse a la orilla y realizar actividades acuáticas mientras continúe el fenómeno. La advertencia comprende a bañistas, pescadores y deportistas.

Mientras se mantiene el monitoreo del litoral, los conductores deberán considerar las restricciones vehiculares y las rutas alternas habilitadas para desplazarse entre Lima y el Callao.

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