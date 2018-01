Este jueves llegará el papa Francisco a nuestro país en medio de gran expectativa de peruanos y extranjeros que se encontrarán en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a donde arribará el Santo Padre a las 5:20 p.m.



Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura del Transporte de Uso Público (Ositran) informó sobre algunas restricciones para quienes tengan planeado viajar del 18 al 21 de enero, tiempo que permanecerá Francisco en nuestro país.

Cynthia Yañez, gerenta de Atención al Usuario de este organismo, explicó que en esta fecha estará solo en funcionamiento una vía de acceso al aeropuerto. "Entre el 18 y el 21 de enero la única vía de acceso será la avenida Tomás Valle. La avenida Faucett estará cerrada en horarios determinados", dijo la gerente de Ositran.

El horario de restricción es el siguiente:

- Jueves 18: de 02:00 p.m. a 08:00 p.m.

- Viernes 19: de 5 a.m. a 9 a.m. y de 02:00 p.m. a 08:00 p.m.

- Sábado 20: de 5 a.m. a 9 a.m. y de 02:00 p.m. a 08:00 p.m.

- Domingo 21: de 02:00 p.m. a 08:00 p.m.

Yañez descartó, en comunicación con Radio Programas, que el aeropuerto vaya a cerrar por estas actividades. Sin embargo, indicó que la Mesa de Partes del aeropuerto estará abierta hasta el mediodía del jueves y cerrada el viernes 19 de enero.

Recomendó a las personas que viajen este fin de semana que tomen sus precauciones porque al ser una sola vía de acceso se generará mayor congestión. Personas que piensen viajar deberán acudir con tres a cuatro horas de anticipación para sus vuelos nacionales e internacionales. Los usuarios se pueden comunicar al número 500-9330 o al correo electrónico info@ositran.gob.pe.



