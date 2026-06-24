El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez normalizó sus operaciones aéreas tras el restablecimiento del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), luego de que una falla provocara demoras y cancelaciones en diversos vuelos entre las 11:50 a. m. y las 2 p. m.

“El servicio del sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves ya se restableció” , informó la administración del terminal en su cuenta de X, antes Twitter. Previamente, habían señalado que “esta situación no está relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto”.

#ACTUALIZACIÓN 🚨✈️

El servicio del sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves ya se restableció. https://t.co/zRc4IvcoEu — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) June 24, 2026

Por su parte, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que las anomalías se registraron en las señales que sirven de apoyo a la navegación en distintas regiones del mundo.

Asimismo, la institución reiteró que el hecho “no obedece a fallas en los sistemas de CORPAC ni en la infraestructura de navegación aérea”, y añadió que “se trata de una situación externa vinculada al servicio global de posicionamiento satelital (GNSS/GPS), ajena a CORPAC y a los proveedores del país”.

Finalmente, las entidades correspondientes recomendaron a los pasajeros contactar directamente a sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto, mientras se mantiene un monitoreo preventivo de la situación.