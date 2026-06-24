Según ha explicado la Entidad, los controladores brindaron asistencia permanente a las tripulaciones y gestionaron el flujo de los aviones utilizando sistemas de vigilancia alternativos | Foto: Archivo GEC
Según ha explicado la Entidad, los controladores brindaron asistencia permanente a las tripulaciones y gestionaron el flujo de los aviones utilizando sistemas de vigilancia alternativos | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez normalizó sus operaciones aéreas tras el restablecimiento del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), luego de que una falla provocara demoras y cancelaciones en diversos vuelos entre las 11:50 a. m. y las 2 p. m.

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