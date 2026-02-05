Aeropuerto Jorge Chávez: falla en el sistema de radar obliga a retrasar vuelos

Escuchar
Despegue en el Aeropuerto Jorge Chávez visualizado desde la pista de aterrizaje antigua. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

Desde el Aeropuerto Jorge Chávez se ha informado la paralización de varios vuelos debido a “una falla en el sistema de radar”. Corpac, entidad encargada de las operaciones de la torre de control, ya habría dispuesto “medidas de contingencia”.

