Aeropuerto Jorge Chávez: falla en el sistema de radar obliga a retrasar vuelos

Desde el Aeropuerto Jorge Chávez se ha informado la paralización de varios vuelos debido a “una falla en el sistema de radar”. Corpac, entidad encargada de las operaciones de la torre de control, ya habría dispuesto “medidas de contingencia”.

“En este momento, se reportan problemas en el sistema de radar del aeropuerto. Corpac, operador de la torre de control, viene aplicando medidas de contingencia, que podrían generar retrasos en los vuelos ”, ha señalado el Aeropuerto a través de un comunicado en redes sociales.

#ATENCIÓN 🚨✈️

En este momento, se reportan problemas en el sistema de radar del aeropuerto. Corpac, operador de la torre de control, viene aplicando medidas de contingencia, que podrian generar retrasos en los vuelos.



Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto… — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) February 6, 2026

Además, dieron sugerencias sobre las acciones a tomar por parte de los usuarios para no afectar sus itinerarios: “Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos”.

“Seguiremos informando, oportunamente, cualquier actualización”, concluyó el comunicado.

Ha trascendido además que los vuelos no han sufrido mayor paralización que la demora entre sí, informándose que estos siguen realizándose en lapsos cercanos a los 10 minutos y que responde a las “medidas de contingencia” que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) ha tomado.

Evitar lo sucedido en 2022

El acontecimiento y la falla del sistema de radar reportado más temprano recuerda el accidente que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2022, en el que tres bomberos perdieron la vida luego del choque entre el vuelo 2213 de LATAM Perú y un camión de bomberos aeroportuarios.

Desde entonces, y señalando la falta de una adecuada implementación de protocolos en aquel entonces, el Aeropuerto Jorge Chávez ha sido más estricto al momento de sus operaciones, sin reportarse mayores problemas.

VIDEO RECOMENDADO

La tasa del BCR sigue en 4,25%… ¿qué significa eso para tu bolsillo en 2026? Conoce más en este clip

SOBRE EL AUTOR