“Ante la decisión de la Línea 2 de no hacer el túnel para llegar al aeropuerto por el Metro, por la parte de abajo, lo que vamos a plantear -de hecho, estamos trabajando ahora la propuesta, espero que tengamos este fin de semana o la próxima ya una solución más o menos redonda- es que vamos a hacer un monorriel que sale del actual terminal y va a parar en la estación Quilca y luego va a ingresar a una estación dentro del nuevo aeropuerto. Estamos hablando de un tren elevado similar al de la Línea 1 del Metro que va a recorrer este espacio. Esto es una solución de mediano plazo, que la vamos a comenzar a activar, espero, muy pronto”, indicó.

El tema de la interconexión entre el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y el Aeropuerto Jorge Chávez ha tenido marchas y contramarchas, ya que en un inicio se señaló que sería vía un túnel, pero luego se descartó esa posibilidad. Durante el 2024 las autoridades indicaron que se retomaría el plan inicial, sin embargo, en los últimos días el MTC anunció la implementación del monorriel.

El Ramal de la Línea 4 consiste en un tramo subterráneo de 7 km y contará con ocho estaciones (Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua). Se interconectará a través de un túnel con la Línea 2, en la estación Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao. Este trayecto también cuenta con siete pozos de ventilación. La empresa que construye la Línea 2 también tiene a su cargo el Ramal de la Línea 4.

Raúl Pérez Reyes es el ministro de Transportes y Comunicaciones.

ATU resalta beneficios del monorriel

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, confirmó que será la estación Quilca del Ramal de la Línea 4, ubicada cerca de la avenida Faucett, el punto de inicio y término de la ruta del monorriel y en la que se realizará el trasbordo de pasajeros. Más, esa estación tendrá que ser adaptada para el ingreso del monorriel, que cubrirá un trayecto de 4 kilómetros.

El funcionario detalló que el monorriel es el sistema más adecuado para trasladar de manera masiva a las miles de personas que deben arribar al terminal aéreo, ya que unas 17 mil personas laboran en el aeropuerto y cerca de 85 mil pasajeros se movilizan al día para abordar un vuelo.

“En muchos aeropuertos del mundo, los terminales están distantes de la parte central del aeropuerto, entonces, usted toma un trencito pequeño (monorriel) que lo llevará, por ejemplo, del terminal cuatro hacia la parte central del aeropuerto. Ese trencito interno se llama people mover (o monorriel)”, expresó el funcionario a la agencia Andina.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez será puesto en funcionamiento el 30 de marzo.

Hernández explicó que la razón para optar por el monorriel es técnica, ya que en la zona existe una red de tuberías importantes para el Callao, lo que impide que se desarrolle un proyecto 100% subterráneo, por lo que se implementará un recorrido mixto para no afectar dichas estructuras, es decir, se iniciará bajo tierra para ir, de manera progresiva, subiendo hasta terminar en la superficie, dentro del nuevo terminal.

“El people mover sale de la parte subterránea para conectar luego con la Línea 4, pero llega a nivel (de la superficie) en el aeropuerto. Tiene que ser así porque algunas redes de agua y desagüe del Callao pasan por esa zona, esta es la razón por la que (esta obra) no puede ser subterránea”, explicó.

El director ejecutivo de la ATU explicó que la nueva infraestructura implicará la construcción de obras de ingeniería “tipo puente” a fin de no dañar el sistema de tuberías. Esto permitirá que se cargue todo el peso del monorriel “sobre la estructura y no se presione la red de tuberías.

“Aquí lo más importante es lo que llamamos la ingeniería puente, porque el peso (de la obra) no debe darse sobre la tubería de agua y de desagüe del Callao, y para que eso ocurra, hay que construir lo que se vería como un puente, pero levantado bajo de la tierra”, indicó.

“Ya estamos en el desarrollo del estudio. Es un modelo que hay que ver con el operador LAP (Lima Airport Partners). Debido a que irá a nivel (de la superficie) hay que certificar que su altura no llegue al mínimo de la zona de vuelo. Allí hay una un tema técnico que debe ser superado”, agregó.

Plantean que un tren a nivel tenga ingreso al aeropuerto

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, indicó que la propuesta del MTC para implementar un monorriel para conectar el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima es adecuada, pero remarcó que se debería tomar en cuenta el tiempo que tomaría su construcción y los procedimientos que se deben cumplir.

“Como idea nos parece muy bien y sería muy bien hacer un monorriel, pero cuánto tiempo va a llevar hacer ese proyecto. Hay que recordar que primero hay que hacer los perfiles, los estudios, hasta terminar un expediente técnico, eso no va a durar menos de un año, mientras tanto cuál va a ser la solución”, expresó el especialista a El Comercio.

Para Quispe Candia, una de las opciones es que el tren que pasará por la avenida Faucett sea a nivel y tenga ingreso al aeropuerto, como ocurre en otros países, por lo que consideró que el terminal aéreo puede tener dos accesos.

“Debería habilitarse el tren a nivel dentro del aeropuerto que tenga acceso a la avenida Faucett, puesto que en la estación Aeropuerto va a estar, de acuerdo con su diseño, frente al aeropuerto. De modo que podría ser que el acceso no sea por Santa Rosa sino por la avenida Faucett, incluso puede haber los dos accesos”, aseveró.

“Por la avenida Faucett es mucho más fácil, frente a una avenida, sería con trenes a nivel, como en el aeropuerto de Madrid, donde hay trenes dentro del aeropuerto”, agregó.

Concesionaria aclara que interconexión no está estipulada en contrato de concesión

La empresa a cargo de la obra aclaró que la construcción de la interconexión entre el aeropuerto y una estación del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao no forma parte del contrato de concesión.

En un comunicado enviado a El Comercio, la compañía explicó que el contrato de concesión establece que el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao debe recorrer la avenida Faucett en el Callao y que, dentro de este Ramal, se contempla una estación llamada Aeropuerto.

“De acuerdo con los términos del contrato de concesión, la mencionada estación Aeropuerto no se encuentra ubicada dentro del área del terminal actual ni del futuro terminal del Aeropuerto Jorge Chávez, ni contempla una conexión con estas instalaciones”, afirmó.

El concesionario recordó que en 2024, ante una opinión técnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), brindó una evaluación colaborativa, en la que recomendó que Quilca sería la estación idónea para una posible conexión entre el Ramal de la Línea 4 y la nueva estación que se proyecta dentro del nuevo Aeropuerto.

“No obstante, le manifestamos al MTC que esta opinión no debe ser entendida como una intención del concesionario de participar en dicho proyecto, ya que el concesionario no está interesado en ejecutar nuevas obligaciones a las que ya tiene en su actual contrato de concesión”, precisó.

Taxis por aplicativo solo podrán ingresar al nuevo aeropuerto si cumplen con requisitos exigidos

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que solo los taxis que cumplan con los requisitos exigidos para ofrecer dicho servicio podrán ingresar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por lo que se aplicará un sistema de control muy fuerte por un tema de seguridad.

“Los vehículos que hagan servicio de taxi deberán cumplir todas las condiciones para la prestación del servicio, de lo contrario, no podrán ingresar”, anunció David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

“Tendrán que estar claramente identificados, con su placa respectiva, para brindar servicio de taxi. Deben contar con la autorización que nosotros brindamos como autoridad competente y que les da seguridad a los usuarios de que quien está llevándolos es una persona que puede hacerse responsable, no solo de su seguridad, sino que, al ocurrir cualquier siniestro, también se hará cargo de aquellas condiciones que puedan afectarlos”, precisó.

ATU fiscalizará el ingreso de taxis al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En el caso de los taxis por aplicativo, como Uber, Cabify, InDrive, DiDi, Yango, entre otros, Hernández comentó que dichas unidades también deberán cumplir con las normas impuestas para el servicio de taxi formal en caso pretendan ingresar al nuevo aeropuerto, por lo que se ha informado a las empresas intermediadoras sobre cuáles son las condiciones de cumplimiento que se verificarán de forma permanente en el nuevo aeropuerto.

En ese contexto, el funcionario recordó que las empresas de taxi por aplicativo buscan una modificación de la norma a su favor y que, si bien la ATU está en contra de las iniciativas que perjudican la seguridad de los pasajeros, no se opone a nuevas modalidades de transporte, siempre que estén reguladas de manera local.

No obstante, advirtió que las intermediadoras deben cumplir con las normas impuestas para quienes brindan el servicio de taxi formal. “Quien no las cumpla estará cometiendo, obviamente, una infracción a las normas vigentes. En el aeropuerto se cumplirán absolutamente todas las normas (para el taxi formal y regulado por la ATU)”, advirtió.

Hernández comentó que, en ocasiones, algunos conductores (de aplicativos) aducen que están transportando a familiares, cuando, en realidad, se trata de pasajeros, intentando de esta manera burlar las normas; pero aseveró que eso no ocurrirá en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque se pedirá identificación en todo momento. Pidió a la población colaborar con los controles que se lleven a cabo en el nuevo terminal

“Si no hay identificación, corresponde una multa. Cuando hay identificación, nosotros apoyamos con todos los servicios a los usuarios. Nadie quiere generarles condiciones negativas a las personas en la vía pública, pero se debe combatir la informalidad y la ilegalidad”, precisó.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: ATU anunció que estos taxistas no podrán ingresar | Foto: Andina

Cuestionan medida

Luis Quispe Candia, especialista en temas de transporte, cuestionó la medida anunciada por la ATU de no permitir el ingreso de los taxis por aplicativo al aeropuerto. Indicó que gran parte de los ciudadanos utiliza el taxi por aplicativo para trasladarse al terminal aéreo y que su uso se ha expandido en todo el país, por lo que consideró difícil su fiscalización.

Además, enfatizó que la falta de regulación del taxi por aplicativo no es responsabilidad de los conductores, sino del Estado, ya que durante largos años no se ha podido fiscalizar ese servicio. Remarcó que el Perú es uno de los tres países de Sudamérica que no ha regulado el servicio de taxi por aplicativo, por lo que instó al Congreso a aprobar dicha norma, ya que dichas empresas deben estar acreditadas en el Perú, pagar sus impuestos y hacerse responsables del servicio que prestan.

“Cómo sabrían (los inspectores de ATU) si es taxi por aplicativo o no, si es un vehículo particular el que está entrando (al aeropuerto), no se sabría cuál es la forma de fiscalizar. Honestamente creo que no es una medida acertada, tendría que evaluarse bien, realmente habría serios problemas. En este momento, probablemente en Lima más del 50% de los requerimientos de los taxis son mediante el servicio de aplicativo. La gran mayoría de la población que va a ir al aeropuerto probablemente lo va a hacer utilizando ese servicio”, indicó.

“El problema no está en la existencia del taxi por aplicativo, ya que existe en el mundo entero, y si ese servicio es usado en gran medida por la población no es correcto que se trate de limitar. Es urgente que el Congreso apruebe esa ley y que se regule ese servicio”, afirmó.

Sobre el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el nuevo aeropuerto comenzará a operar el 30 de marzo de 2025. Como parte del proceso, a finales de febrero se realizará una revisión integral para verificar el cumplimiento de todas las medidas necesarias que garanticen una transición segura y ordenada.

El MTC efectúa el mejoramiento la infraestructura vial a fin de permitir la conectividad con el terminal aéreo. La única vía de acceso al nuevo aeropuerto será por la avenida Morales Duárez.

La intervención en la Av. Morales Duárez comprende la renovación de la carpeta asfáltica en un tramo de 4.2 kilómetros, desde la avenida Santa Rosa hasta el jirón Túpac Amaru. Esta obra no solo garantizará un tránsito más fluido y seguro, sino que también fortalecerá el desarrollo económico y la competitividad del Callao y el país.

Para acceder al nuevo aeropuerto, los viajeros, trabajadores o ciudadanos en general podrán utilizar el servicio de transporte público “AeroDirecto”, que contará con cinco rutas que conectarán distintas zonas de Lima y Callao con el terminal. Los autobuses serán fáciles de identificar, ya que estarán pintados de color blanco y llevarán el logotipo y nombre de la ruta en ambos lados y en la parte frontal.

Los puentes modulares ubicados en la intersección de la avenida Morales Duarez y Nuevo Aeropuerto. / HUGO PEREZ

Por ejemplo, los buses que partirán del cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria llevarán la identificación “AeroDirecto Norte”, mientras que los que saldrán del cruce de las avenidas Cuba y Brasil estarán señalizados como “AeroDirecto Sur”.

Los viajeros podrán llevar consigo solo mochila o equipaje de mano pequeñas sin restricciones. Para otro tipo de equipaje, se recomienda el uso de otros medios de transporte.

A diferencia de las actuales unidades de servicios públicos, los buses “AeroDirecto” llegarán directamente al interior del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En agosto del 204, el MTC completó la instalación de dos puentes modulares en la intersección de las avenidas Morales Duárez y Nuevo Aeropuerto, a fin de facilitar el ingreso y salida del terminal. Cada puente cuenta con dos carriles y puede soportar hasta 45 toneladas.

Con respecto al tema de seguridad, desde el 1 de diciembre de 2024 unos 124 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) están desplegados en tres turnos para garantizar la vigilancia y el control del tránsito en las zonas alrededor del nuevo aeropuerto, incluyendo las avenidas Morales Duárez, Elmer Faucett, Santa Rosa y sus áreas adyacentes.