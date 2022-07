Tras el incendio de código 2 que acabó con la vida de 5 personas al interior de una fábrica clandestina de pirotécnicos, en Ate Vitarte, un vecino damnificado contó que el fuego arrasó con su vivienda por lo que perdió todos sus bienes materiales. Narró que durante el siniestro pudo salvar la vida de sus hijas, pero no logró rescatar a su mascota.

En declaraciones a América Noticias relató cómo logró escapar de las llamas tras la detonación de pirotecnia, que estaba almacenada en dos espacios de la vivienda multifamiliar. Dijo que logró salir junto a sus familiares por otra vivienda colindante al lugar siniestrado.

“El más afectado soy yo. He perdido todo. He salido por una suerte de Dios porque las explosiones eran constantes. He trepado por la pared y he sacado a mis hijas. Salí por otro lado, por otro predio de otro señor. Salvé a mis dos hijas, pero no pude sacar a mi mascota porque el fuego se me venía. No pude sacar nada porque el impacto ha sido fuerte porque los pirotécnicos no sabíamos donde estallaban”, mencionó.

Según el agraviado, el dueño del depósito clandestino tiene otros inmuebles que los usa como almacenes de pirotecnia. Resaltó que, el propietario del almacén ha tenido otros incidentes y que realizaba detonaciones a diario poniendo en riesgo a varias familias.

“He perdido maquinarias completas para producir calzado. Se llama Antonio Orosco y la dueña del predio quien le alquiló los lotes es Sheyla Gonzáles Mendoza, es una cómplice porque él trabajaba ahí porque le pagaba a ella. Ella es su comadre. Él tiene otras casas más [donde almacena pirotecnia]. Todas las noches hacían prueba de pirotécnicos”, agregó el afectado por el incendio en Ate.

Municipalidad señala complicidad de vecinos

La Municipalidad de Ate Vitarte afirmó que la comuna no recibió ninguna denuncia de los vecinos de la zona, donde ocurrió el incendio de código 2 dentro de un depósito de pirotécnicos clandestino, en Ate Vitarte.

Sonia Ortiz Lévano, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Ate, aclaró que el lugar siniestrado es una vivienda multifamiliar, por lo que el almacenamiento de artefactos pirotécnicos se realizaba de manera clandestina.

Al ser consultada, si es cierto que los vecinos afectados por el siniestro presentaron una denuncia a la Municipalidad de Ate, la funcionaria respondió: “Eso es falso. Lamentablemente los vecinos en una falsa complicidad lamentablemente no denuncian. Esta es una vivienda multifamiliar. Todas son familias no han denunciado. No tenemos una denuncia, no teníamos conocimiento. No podíamos haber visto porque como ve todas son viviendas. La Municipalidad es un ente administrativo y no podemos ingresar a una vivienda con una orden judicial”, acotó para Canal N.

“Recién los vecinos han comenzado a comentar. Hemos ido a los dos puntos conjuntamente con la Policía. También son dos viviendas, no hemos podido acceder. Vamos hacer las coordinaciones para que se inicie el proceso de ingreso. Solo con autorización judicial podemos ingresar ahí. Lamentablemente, como en este caso se trabajó de manera oculta con complicidad de los propios vecinos”, insistió.