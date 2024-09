Un nuevo hecho de violencia en la vía pública que incluye frases discriminatorias fue registrado en video y publicado en redes recientemente, generando el rechazo de un buen número de personas. Este episodio ocurrió el último jueves, en el cruce de la calle Capitán José Quiñones y la avenida Angamos, en el distrito de Miraflores.

Como si estuvieran en un ring de box, dos hombres se agarraron a golpes durante varios minutos. Todo empezó cuando uno de ellos, un trabajador de la empresa Sedapal, le impidió el paso al vehículo rojo, de placa A4R240, que conducía la otra persona. Esta pretendía pasar por la calle pese a que estaba cerrada y haciendo caso omiso a las señales de advertencia y conos de seguridad vial.

Al ser detenido por el trabajador, el conductor empezó a intercambiar palabras con él de manera ofuscada para luego reaccionar de forma violenta. Acto seguido, se estacionó en una esquina y bajó del auto, se quitó el saco y arremetió contra el obrero. Fue entonces que se inició la pelea entre ambos.

En el video se puede ver cómo el sujeto acusa al trabajador de haberle quitado sus lentes, mientras que el operario señala que solo estaba cumpliendo con su labor de evitar que pasen por la calle cerrada.

También se observa al trabajador de Sedapal esquivar algunos golpes y tratar de devolver algunos. Fue en ese momento que el conductor lanza una frase discriminatoria en contra de su oponente: “Yo valgo algo, no como tú, muerto de hambre.

Todo esta escena fue grabado en video por una transeúnte, quien atinó en increpar al conductor del automóvil y decirle que pare de pelear. Este, tras unos minutos, se retira, pero de forma prepotente.

En tanto, el conductor en mención había dejado su auto mal estacionado, obstruyendo la vía y el paso de otros vehículos. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes trasladaron a los dos involucrados en la trifulca a la Comisaría de Miraflores para esclarecer los hechos y que brinden sus descargos en el marco de una investigación preliminar.

Cabe mencionar que en varias zonas de Miraflores se vienen llevando a cabo obras por parte de Sedapal, razón por la cual se pueden ver muchas pistas rotas y vías cerradas.

Pidió disculpas

El chofer del vehículo, identificado como Augusto Enrique Iberico Barrenechea, se pronunció mediante su cuenta de Instagram por los hechos de violencia protagonizados en Miraflores. Dijo sentir haber agredido e insultado al operario y, en su defensa, colgó un video que él mismo graba antes de la agresión.

“Me veo en la necesidad de compartir este video para contar mi parte de la historia. No estoy del todo orgulloso del hecho que he protagonizado y me corresponde iniciar estas líneas disculpándome con el joven con quien tuve el altercado. Siento profundamente haberte ofendido y haberme mostrado como una persona violenta”, indica en su texto.

En el video se observa al conductor bajando de su vehículo, sacarse el saco y arremeter contra el operario.

“Sin ánimo de justificarme, creo que es importante también que les pueda contar qué me llevó a perder los papeles de esta manera. Esa calle cerrada es por donde transito regularmente. En los días anteriores, bajo las mismas condiciones, no me habían restringido el paso, por lo que ingresé con aparente normalidad”, agregó.

Asimismo, indicó que el joven de la obra se dirigió a él de manera prepotente y le arrebató sus lentes de la cara “mientras se expresaba violentamente”, algo que, según cuenta, lo tomó “como una amenaza y una agresión”.

“Nada justifica mi reacción desmedida y lamento las ofensas, tanto físicas como verbales, cometidas en ese momento. De los errores se aprende y este no será la excepción. De nuevo, mis disculpas, y espero pasar la página sobre este grave error pronto”, finalizó.

Propietario de más de un auto

El Comercio pudo conocer que Augusto Enrique Iberico Barrenechea es propietario o titular registral (activo) de dos automóviles:

-Placa A4R240: BMW rojo / Propietario: Augusto Iberico

-Placa A5R202: Mercedes Benz guinda / Propietarios: Augusto Iberico y Andrea Marina Rieckhof Gil

Asimismo, era propietario o titular registral (inactivo) de un automóvil de placa A8K333. Actualmente ya no lo es.

Otras agresiones

Agresión a conserje en Miraflores:

El pasado 4 de abril, un conserje de un edificio de la calle Colón, en Miraflores, fue agredido brutalmente tras pedir a un joven que moviera su vehículo que bloqueaba la entrada y salida de la cochera. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que el conductor sorprende por detrás al conserje, lo abraza por el cuello y le propina varias cachetadas, puñetes y patadas.

Al parecer, la petición no le habría gustado para nada al sujeto quien, según las imágenes, trató primero de ganarse la confianza del hombre de seguridad para luego de un momento a otro arremeter contra él a golpes.

El agresor fue identificado como Ricardo Amiel Pérez Gianoli, conocido por participar en torneos de lucha libre. El sujeto ya había sido denunciado por un incidente similar en febrero de este año. En su contra tiene una lista de infracciones de tránsito, denuncias por alteración al orden público y otras por agresiones contra su pareja y otras personas.

El conserje y su amigo, el actor Lucho Cáceres, presentaron la denuncia correspondiente en la comisaría del sector. Los vecinos destacaron la conducta ejemplar del trabajador, mientras que cuestionaron la salud mental del agresor.

El ataque causó que la víctima quedara con parte de su rostro y cabeza hinchados y con heridas graves que lo imposibilitaron de poder laborar por lo que se le otorgó descanso médico.

Insultos a trabajador de delivery:

En noviembre del 2020, un sujeto insultó y humilló a un trabajador de la empresa de servicio de delivery Rappi en el momento que le entregaba un producto en la puerta del edificio ubicado en la avenida La Paz, en Miraflores.

En un video publicado en redes sociales, se escucha al sujeto lanzando comentarios xenófobos contra el trabajador de nacionalidad venezolana por la supuesta razón de que el producto no había llegado en buenas condiciones.

El motorizado explicó que las bebidas que transportó se habían salido de su envase y mojaron la bolsa de cartón que contenía los demás productos, pero remarcó que el empacado es responsabilidad del establecimiento de comida.

Incluso, detalló que, antes del incidente, el conserje le había solicitado que deje los productos en la puerta del edificio, pero que él optó por explicarle personalmente lo ocurrido para evitar un malentendido.

Agresión a otro conserje en Chosica:

El pasado 16 de mayo, un conserje de nacionalidad venezolano fue víctima de una brutal golpiza por parte de dos residentes de un condominio en Chosica. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió cuando el vigilante demoró un momento en abrirles la puerta a los agresores Christian Flores y Flavio Flores, ambos en estado de ebriedad.

Tras el ataque, el vigilante se vio obligado a renunciar a su trabajo y presentó una denuncia contra los dos agresores, padre e hijo.

Agresión a conserje en Cercado de Lima:

Un hombre identificado como Eduardo Antequera llegó a un departamento de la Urb. Santa Beatriz, Real III, ubicado en la calle Manuel del Pino, en el Cercado de Lima, con la intención de visitar a su supuesta ‘expareja’. Al llegar, le comunica al conserje que quiere ingresar al quinto piso del edificio.

En ese sentido, ante la negativa de que “no se encontraba en el lugar”, el hombre de seguridad fue agredido por el visitante. Lo toma por el brazo, luego por el cuello y lo lleva forzosamente al ascensor. Digita el número del piso al que quiere ir, sin dejar de amedrentar a la víctima, quien en ningún momento responde a la agresión.

Agresión física e insultos clasistas a obrera en Arequipa:

En febrero del 2019, la conductora de un vehículo particular fue filmada agrediendo con un palo y profiriendo insultos racistas a una trabajadora que dirigía el tránsito en uno de los desvíos de la obra de la Variante de Uchumayo, en Arequipa. La agresora fue identificada como Zuleika del Rosario Alatrista Andía, de 42 años.

La trabajadora Elena Viza ayudaba a dirigir el tránsito, tras ser contratada por el Gobierno Regional para cumplir con esa labor debido al cierre de vías, cuando de pronto Alatrista baja de su automóvil y tras increpar a la trabajadora le pega con un palo en la cabeza y espalda. Luego le grita y amenaza con insultos racistas. Un policía condujo a las dos mujeres a la comisaría de Sachaca.