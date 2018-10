Agresora de taxista: "Yo no tengo que pedir perdón a nadie"

Luego de tres días, Solange Estrada, la mujer que agredió a un conductor de Uber en Miraflores, habló por primera vez sobre lo ocurrido el pasado viernes y aseguró que tuvo una "mala reacción".



"Yo no tengo que pedir disculpas a nadie. Fue una mala reacción, pero el taxista me insultó antes que empiece a grabar", dijo Estrada en una comunicación telefónica en Latina.

Según la joven, le solicitó al conductor de Uber, Franklin Mendoza, tiempo para bajar y pedir un taxi. Sin embargo, este se lo habría negado y habrían discutido antes que inicie la grabación.

"Cuando me ve sentada me pregunta a dónde voy y me dice que no me llevará porque no se le da la gana. Que él decide a dónde va y a quién lleva", aseguró.

Estrada señaló que presentó una denuncia contra el servicio de taxi por aplicación ante Indecopi, pero que no lo hará contra Mendoza.

–La agresión–

Cabe recordar que el incidente sucedió en la cuadra tres de la calle Francisco de Paula Camino, en el distrito de Miraflores.



En el video se ve que Franklin Mendoza dice, de manera calmada, que no podía movilizarla y que, si aceptó la carrera, fue porque la aplicación de Uber no le indicó hacia dónde sería el viaje. Segundos después, la invita a que se baje del auto.



Ante ello, Estrada Liza se niega y empieza a pedirle los datos personales, segundos después la mujer se altera y agrede al taxista, quien grabó la discusión desde su teléfono móvil.



“¿Quieres que en verdad te pegue? ¿Eso es lo que tú quieres?”, dijo la pasajera antes de golpearlo. “¡Te voy a enseñar quién soy!”, culminó.

Mendoza indicó que presentó una denuncia contra la joven en la comisaría de Miraflores.