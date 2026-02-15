Agua Dulce: Municipalidad de Chorrillos inicia campaña de limpieza tras contaminación de bañistas | FOTOS

Por indicación de la Municipalidad de Chorrillos, este domingo 15 de febrero se limitó el acceso a la playa Agua Dulce, donde se lleva a cabo una campaña de limpieza tras la contaminación de bañistas a lo largo del verano.

Botellas de alcohol, plásticos y hasta regalos de San Valentín abundaban en la popular playa del distrito, en la que tanto voluntarios como personal edil -sumando un total de 300 personas- acudió a recolectar en una fecha estratégica según el municipio, pues en la víspera muchas parejas y grupos celebraron el Día del amor y la amistad en el espacio público. Con ayuda de rejas y bajo el resguardo de agentes de serenazgo, Agua Dulce fue limitada desde la medianoche y lo estará hasta las 11 p. m. del mismo domingo, mientras continúan los trabajos de limpieza en el kilómetro y medio que posee el litoral del distrito. Además de las labores en la playa, destacan las labores en el humedal que marca el límite con Barranco, mismo que se ha advertido corre peligro debido al poco cuidado que bañistas tienen al acudir al concurrido espacio. Según el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, desde diciembre se ha recolectado cerca de 250 toneladas de basura, entre restos alimenticios y utencilios descartables.