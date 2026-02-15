Agua Dulce: Municipalidad de Chorrillos inicia campaña de limpieza tras contaminación de bañistas | FOTOS

Resumen

Trabajos de limpieza a cargo de voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, en la playa Agua Dulce, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
  • Trabajos de limpieza a cargo de voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, en la playa Agua Dulce, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Trabajos de limpieza a cargo de voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, en la playa Agua Dulce, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Botellas de plástico, alcohol y otros residuos en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Botellas de plástico, alcohol y otros residuos en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Bolsas de plástico y otros residuos en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Bolsas de plástico y otros residuos en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Basura acumulada en el balneario de Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Basura acumulada en el balneario de Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Personas pasan cerca de basura acumulada en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Personas pasan cerca de basura acumulada en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Basura acumulada en el balneario de Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Basura acumulada en el balneario de Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Agentes de seguridad resguardan el cierre de la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Agentes de seguridad resguardan el cierre de la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Restos de plástico y otros residuos en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Restos de plástico y otros residuos en la playa Agua Dulce, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza entre voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos llevan a cabo labores de limpieza en la playa Agua Dulce, que permanece cerrada, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos llevan a cabo labores de limpieza en la playa Agua Dulce, que permanece cerrada, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Personal de limpieza lleva a cabo labores de recolección en la playa Agua Dulce, mientras esta permanece cerrada, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Personal de limpieza lleva a cabo labores de recolección en la playa Agua Dulce, mientras esta permanece cerrada, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos llevan a cabo labores de limpieza en la playa Agua Dulce, que permanece cerrada, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos llevan a cabo labores de limpieza en la playa Agua Dulce, que permanece cerrada, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos con mensajes luego de realizar trabajos de limpieza en la playa Agua Dulce, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    Voluntarios y personal de la Municipalidad de Chorrillos con mensajes luego de realizar trabajos de limpieza en la playa Agua Dulce, el 15 de febrero de 2026. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Por Redacción EC

Por indicación de la Municipalidad de Chorrillos, este domingo 15 de febrero se limitó el acceso a la playa Agua Dulce, donde se lleva a cabo una campaña de limpieza tras la contaminación de bañistas a lo largo del verano.

