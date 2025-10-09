Tras el feroz ataque armado que sufrió Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre en Chorrillos, que dejó cinco personas heridas, la municipalidad distrital clausuró las instalaciones del Círculo Militar Sede Tarapacá, lugar donde se realizó el evento, aplicando una multa de S/ 10 700 (2 UIT).

El gerente municipal de Chorrillos, Henry Herrera, confirmó la sanción, señalando que el establecimiento y los organizadores del evento incumplieron gravemente los procedimientos de seguridad y permisos requeridos.

“Esto no era un evento privado, le han dado la vuelta a la ley” , afirmó, para indicar luego que los permisos se habrían tramitado como si se tratara de una reunión cerrada para evitar los requisitos de un espectáculo público de gran convocatoria.

Además, la Municipalidad responsabilizó directamente tanto a los organizadores del concierto como al Ejército peruano, entidad que gestiona las instalaciones del también conocido Fuerte Tarapacá.

Según el gerente municipal, ellos “tenían la obligación de solicitar los permisos municipales antes de autorizar la actividad”.

Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, condenó el atentado y confirmó que el espectáculo no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior, ni la Policía Nacional de la jurisdicción había sido notificada sobre su realización.

La institución precisó que esta falta de protocolos “dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, y aseguró que la Policía Nacional está trabajando para identificar y capturar a los responsables del ataque.

En paralelo a las acciones municipales, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables por el presunto delito de tentativa de homicidio tras el violento ataque.

Las víctimas de la balacera fueron Luis y Manuel Quiroga (dueños), César More (tecladista) y Wilson Ruiz (animador), así como un vendedor ambulante cuya identidad no se ha revelado. Todos estarían fuera de peligro.