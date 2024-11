El dirigente deportivo trató de desacreditar las acusaciones que le hace el Ministerio Público, que ha solicitado que se le dicte 36 meses de prisión preventiva. La solicitud también alcanza a Sabrina Martin Zamalloa, Genaro Miñán Armanza, José Isla Montano y Óscar Chiri Gutiérrez.

Agustín Lozano es presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). (Foto: Corte Superior Nacional/X)

Incluso, Lozano trasladó la responsabilidad de los casos que se le imputan a otros directivos de la FPF, como Juan Carlos Oblitas, y al exentrenador de la selección peruana Ricardo Gareca. Además, dijo que se mantuvo alejado de la gestión de su antecesor, Edwin Oviedo, porque fue “muy crítico a la falta de información y a la falta de transparencia”.

Los depósitos que realizó la FPF a la cuenta de Agustín Lozano

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol explicó que los depósitos que le hizo la entidad son por los viáticos que se le entrega cuando viaja como representante de la FPF, así como por las dietas al ser miembro del Directorio.

En esa línea, descartó que se trate de un sueldo que le entregue la FPF, tal como lo señaló la Fiscalía, y detalló que sí recibe un salario de parte de la Conmebol.

“La información dada es inexacta y pretende confundir a la Fiscalía o es que a la Fiscalía ha interpretado o analizado de manera errada. La información que revela no es una información de un sueldo o salario, son dineros que nos corresponde a todos aquellos que tengamos una encargatura, una comisión o un viaje”, manifestó Lozano en RPP TV.

Agustín Lozano acudió a la audiencia en la que se iba a debatir el pedido de prisión preventiva en su contra.

“Para un viaje, dependiendo de los días y de la comisión, tenemos una dieta, un viático que nos corresponde a un trabajador, a un funcionario, a un directivo. En este caso, lo que han revelado en esas informaciones corresponden a los viáticos, a las comisiones que he tenido en todo el año, o mes a mes, y naturalmente es algo que está aprobado por la Junta Directiva. Son cantidades que en algún momento lo reciben todos los miembros de la Junta Directiva”, añadió.

“También debo señalar que ahí (en el reporte de los abonos) hay una parte en la que se ve que en el año 2019 hay algunas cantidades mayores, esas sí corresponden a mis honorarios que me traslada la Conmebol. La Conmebol envía a la Federación y la Federación me traslada mis honorarios, mis pagos que me corresponden” remarcó.

Reparto de entradas y la lista de viajeros que acompañaron a la selección a Qatar

Agustín Lozano adujo que hasta el momento no se ha demostrado que haya tenido participación alguna en la entrega irregular de entradas o que tenga un presunto cómplice.

“Estoy esperando que me demuestren en qué momento y a quiénes (se entregaron entradas), solo se habla de eso, pero no se precisa nada. Por lo tanto, quien tiene que demostrarme hasta ahora no lo ha hecho de manera responsable, solo se habla de eso vagamente, pero no se precisa”, expresó el dirigente deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Megapuerto de Chancay impulsa nuevas carreras y transforma el futuro laboral de jóvenes

Respecto al tema de la delegación de 142 de personas que acompañó a la selección peruana de fútbol en el viaje a Qatar para disputar el repechaje ante Australia por el pase al Mundial 2022, Lozano afirmó que la lista la definió la Gerencia de Selecciones y el área de Marketing de la FPF y que él no tuvo participación en el tema.

Remarcó que la lista de acompañantes a la selección peruana se completó con las personas que colocaron los patrocinadores y los familiares de los jugadores. Incluso, afirmó que el pedido para que viajen las familias de los seleccionados fue formulado por Ricardo Gareca, entonces DT de la blanquirroja; Néstor Bonillo, quien se desempeñaba como preparador físico; y Juan Carlos Oblitas, dirigente de la FPF.

“Con relación al viaje a Qatar, muchos dicen que Agustín Lozano toma las decisiones, pero no es así. El presidente de la Federación no toma estas decisiones, para eso hay las áreas de Marketing, para eso está la Gerencia de Selecciones, para eso están los gerentes en cada área que les corresponde tomar las decisiones, informar a la Secretaría, elevarlas a la Junta Directiva, luego plasmarlas y aprobarlas y posteriormente refrendarlas con la asamblea y no con el presidente”, manifestó.

“Dicen que yo invito a gente particular en el viaje a Qatar, que me digan qué gente particular, que precisen un nombre, a qué gente particular Agustín Lozano invitó al viaje a Qatar”, agregó.

“ A nosotros, como presidente y como Junta Directiva, nos hicieron el pedido de que viajen los familiares de los jugadores de la selección tres personas: el profesor (Néstor) Bonillo, el profesor Ricardo Gareca y el profesor Juan Carlos Oblitas . Yo les dije que, si han tomado esa decisión, trasládenmelo a través de un informe de la Gerencia de Selecciones, mándennos cuántos cupos están ocupando y dígannos cuál es la liberación que existe. Y sobre la liberación que existe participa el área de Marketing para las empresas que por contrato tienen un derecho y luego la Federación, en Junta Directiva”, remarcó.

Los estatutos y la adjudicación a la empresa 1190

Agustín Lozano remarcó que la modificación de los estatutos para permitir que la FPF centralice los derechos de transmisión de los clubes de primera división se impulsó desde el 2015.

Además, enfatizó que la adjudicación a la empresa 1190 Sports de los derechos de transmisión se realizó con “transparencia”. No obstante, consideró que, si la Fiscalía detecta irregularidades, debe investigar a todos los participantes de dicho proceso.

“Si con la empresa que se contrató existen dudas, la labor del Ministerio Público es que investigue a todos los funcionarios que han tenido la responsabilidad de estar al frente y de dirigir estas gestiones o estos modelos para poder aplicarlo y funcionen hoy”, expresó.

El juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido de prisión preventiva contra Agustín Lozano. (Foto: Corte Superior Nacional/X)

“Que me investiguen a mí como presidente, que nos investiguen a toda la junta directiva, investiguen a todos los funcionarios que han estado en las gerencias, pero yo como Agustín Lozano garantizo la total transparencia con las que se han realizado todos los procedimientos de la empresa asesora, del procedimiento a través de la comisión de los derechos de televisión, que tuvo a cargo la evaluación de las propuestas, que en alguna oportunidad se difundieron y se expusieron ante todos los asambleístas”, añadió.

“Agustín Lozano no usó tarjeta de crédito de la FPF para gastos personales”

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, indicó que su patrocinado no usó la tarjeta de crédito de la Federación Peruana de Fútbol para gastos personales y que solo fue utilizada para “gastos de representación”.

“Para gastos personales no (usó la tarjeta de crédito de la FPF). Todos son gastos de representación debidamente sustentados y así lo sabe la Fiscalía, no forma parte de la carpeta (fiscal)”, expresó en declaraciones a El Comercio.

“Lamentablemente, hubo cosas que no fueron debidamente informadas. Todo se aclaró. Si eso hubiera merecido un hecho de sospecha, hubiera formado parte de la carpeta (fiscal)”, añadió.

El programa “Panorama” reveló que Lozano usó la tarjeta de crédito de la FPF para pagar un consumo de 8.595,5 soles en el exclusivo restaurante “Central” en mayo del 2023.

Además, de acuerdo con el reportaje, el dirigente también pagó con dinero de la entidad sus almuerzos y cenas en “La Raya Brava Mar” (966 soles), “Cuto 16″ (491 soles), supermercado “Tottus” de Chiclayo (3.150 soles), “Las Dos Jarras” (1.711 soles), “El Charrúa” (1.921 soles) y “El Parrillero” (5.357 soles).

Incluso, se indicó que la FPF también le pagaba a Agustín Lozano sus membresías en los servicios de streaming Netflix y Spotify.

Respuesta a Agustín Lozano

Una fuente cercana a la gestión que estuvo al frente de la FPF entre el 2015 y 2018 negó que la entidad haya estado quebrada cuando asumió Agustín Lozano, tal como él lo afirmó. Recordó que la administración de Edwin Oviedo fue auditada por las firmas internacionales PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst & Young

En diálogo con El Comercio, dicha fuente precisó que la gestión de Edwin Oviedo dejó firmados contratos por 65 millones de dólares con nuevos auspiciadores tras clasificar al Mundial Rusia 2018, los cuales iban a estar vigentes desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022. Aseguró que esos recursos le sirvieron a la gestión de Lozano para desarrollarse sin problemas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: El drama de Fabricio: menor que nació con el corazón en lado opuesto enfrenta su mayor desafío

“Fueron años de fuerte inversión pero que estaban respaldados en la obtención de auspicios nuevos para la FPF por 65 millones de dólares”, expresó.

Agustín Lozano tomó la riendas de la FPF tras la detención de Edwin Oviendo

Además, recordó que Lozano estuvo distanciado de la gestión de Edwin Oviedo porque no se le habría permitido manejar varias áreas de la FPF.

Cuestionó que la Conmebol deposite el salario de Lozano en las cuentas de la Federación Peruana de Fútbol, cuando lo usual es que lo haga directamente al dirigente deportivo.

Los puntos clave en la liberación de Agustín Lozano

Agustín Lozano pudo recuperar su libertad debido a que la Quinta Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior Nacional, decidió aplicar la nueva Ley 32138, Ley contra el Crimen Organizado , incluso los integrantes de la sala hicieron referencia a una casación de la Corte Suprema en el caso Orellana y que, al aplicar dicha norma, no se contraviene la Convención de Palermo.

En esa línea, el tribunal argumentó que no se puede evocar el delito de organización criminal debido a que los delitos fines, como coacción, fraude en la administración de personas jurídicas y corrupción en el ámbito privado, no establecen como pena mínima los 5 años de cárcel.

Los magistrados consideraron que solo existen “razones plausibles” para investigar, a nivel de sospecha simple, el delito de lavados de activos.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones también enfatizó que el hecho que el dirigente deportivo resida en una vivienda alquilada no significa que no tenga arraigo domiciliario.

Reprograman audiencia de prisión preventiva contra Agustín Lozano

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, decidió reprogramar la audiencia en la que se iba a debatir el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Agustín Lozano y otros cuatro investigados.

Juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de las partes quienes solicitaron tiempo para revisar requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva, que tiene más de 14 mil folios. — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) November 20, 2024

Concepción Carhuancho aceptó el pedido de las partes quienes solicitaron tiempo para revisar el requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva, que tiene más de 14 mil folios.

El magistrado estableció que la audiencia se desarrolle el próximo 10 de diciembre.