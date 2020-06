La imagen de vendedores ambulantes perseguidos por serenos, fiscalizadores y hasta policías se ha convertido en un acompañante habitual de las mañanas televisivas. No hay día en que no se transmitan en directo las disputas por un pedazo de calle que concluyen en palazos, detenciones y el decomiso de mercadería, mientras los comerciantes claman por misericordia.

La escenografía es la misma: inmensas galerías comerciales cerradas por la pandemia, calles desiertas y hombres y mujeres huyendo. En realidad, nunca se van. Tras soportar algunas arremetidas, se mudan a una calle aledaña y permanecen allí hasta que los municipales vuelven a la carga y se reinicia la historia.

La Victoria no es el único distrito que se ha visto inundado por la venta callejera. Ocurre lo mismo en el Centro de Lima y otras zonas de la ciudad. El COVID-19 no solo ha enlutado hogares y nos ha llenado de miedo. También nos ha hecho más pobres y quienes la pasan peor buscan en las veredas y las pistas un lugar donde conseguir el sustento diario. A ellos se han unido quienes no pueden abrir sus pequeños locales a causa de las restricciones sanitarias.

La represión municipal no sirve de nada. Solo consigue arrimar a los comerciantes unas cuadras en un continuo ir y venir que no tiene cuándo terminar. Estamos frente a un problema social gigantesco, complejo, que requiere ser afrontado con imaginación y una perspectiva que excede el ámbito de los distritos.

La mirada metropolitana es esencial, de ahí que el liderazgo de Jorge Muñoz sea clave para encontrar soluciones integrales que por un lado preserven el ornato y el orden, y por otro permita que miles de personas puedan ganarse el pan sin miedo, y en lugares adecuados. Es una de las tantas tareas que el alcalde de Lima deberá afrontar ante los embates de la pandemia. Aunque necesitará el apoyo del Gobierno Central para la provisión de los recursos, encaminar la ciudad es su principal reto en lo que le queda de gestión.