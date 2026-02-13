Miraflores: Al menos 10 locales de negocios del grupo Intercorp clausurados por municipio

Al menos 10 locales de negocios del grupo Intercorp que se encuentran en diferentes puntos del distrito de Miraflores lucen desde ayer carteles que informan sobre su clausura por parte de la municipalidad. Se trata de varias sedes pertenecientes a Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos, Oechsle, entre otros.

El Comercio recorrió de extremo a extremo el distrito de Miraflores y constató que la mayoría de locales de las marcas observadas fueron clausurados. Uno de los cierres que más llamó la atención fue el del Cineplanet Alcázar, ubicado en el Óvalo Gutiérrez. Se trata de un complejo que solía registrar alta afluencia casi todos los días de la semana, especialmente los jueves, jornada habitual de estreno de nuevas películas.

Del mismo modo, uno de los locales de Plaza Vea con mayor afluencia, ubicado en el cruce de la avenida Arequipa con la calle Domingo Elías, también fue clausurado. Un escenario similar se registró en las sedes de Interbank, como la situada en la avenida Ricardo Palma, así como en el Bembos de la avenida Larco.

“La presente orden municipal de clausura es de cumplimiento obligatorio. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes, sin perjuicio de iniciar una acción penal por el delito de resistencia a la autoridad”, se lee en los carteles colocados en cada uno de los locales intervenidos.

Asimismo, en el apartado “Código de infracción” se precisa que los cierres obedecen, en algunos casos, a deficiencias en las condiciones de seguridad y, en otros, a la falta de implementación adecuada para el tipo de actividad que se desarrolla.

Cabe mencionar que el consorcio del grupo Intercorp está conformado por Urbi Propiedades S.A.C., Interproperties y Supermercados Peruanos S.A. (compañías vinculadas a marcas como Plaza Vea y Vivanda).

Según fuentes de la Municipalidad de Miraflores “cada clausura o multa es parte de un expediente técnico por alguna falta o por alguna omisión de parte de los administrados”, sostuvieron a este Diario al momento de solicitar descargos.

El Comercio también intentó comunicarse con la compañía para tener más detalles y algún pronunciamiento sobre esta medida tomada por la Municipalidad de Miraflores, pero hasta al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Contexto

Esto ocurre días después de que el regidor de Miraflores, Renato Otiniano, publicara en la red social Facebook una carta enviada por el consorcio Intercorp en el que dicho grupo reclama que se respete un convenio firmado en el 2021.

Allí se señala que la convocatoria resulta ilícita y un acto de incumplimiento al convenio de colaboración social para el financiamiento del proyecto del mejoramiento y ampliación del complejo deportivo Manuel Bonilla, suscrito en julio del 2021. En virtud de este convenio, el consorcio precisa que aportó dos sumas cercanas a 20 mil soles cada una.

Por su parte, el municipio miraflorino argumenta que dicho proyecto se cerró en el 2023 debido a “problemas serios” del contratista que lo estaba ejecutando.