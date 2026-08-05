Aprueban comercios en zona residencial de La Molina

De acuerdo al documento, la ordenanza fue aprobada por el Consejo Metropolitano de Lima por “unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, para su inmediata ejecución”, el cual estará comprendido para actividades urbanas específicas, tales como restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, cajeros automáticos, spas y/o barberías, de acuerdo a lo comunicado a este diario por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En ese sentido, cabe preguntarse ¿Dónde se realizará este proyecto? de acuerdo a lo indicado por la Ordenanza N° 2837 se ubicará en el pasaje peatonal entre las cuadras 18 y 19 (en el lado impar) de la avenida Alameda del Corregidor, la cual llegará hasta la intersección con la avenida de los Cóndores, en la urbanización La Ensenada (lotes 19 al 33 de la manzana F-1), que es una zona residencial dentro de la mencionada comuna de Lima Este.

Esta es la ubicación que comprende la Ordenanza N° 2837 de la Municipalidad de Metropolitanda de Lima para la cuadra 19 de la avenida Alameda del Corregidor. (Foto: Municipalidad de La Molina)

En cuanto al tiempo en que se implementará la ordenanza , es decir, el desarrollo de las nuevas actividades comerciales, de acuerdo al Instituto Metropolitano de Planificación, el “otorgamiento de la licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad Distrital de La Molina está condicionado a lo señalado en el artículo 3”, el cual dice: “deben cumplir con los estándares de calidad y niveles operacionales para el desarrollo de las actividades urbanas en el distrito y acreditar la dotación necesaria de estacionamientos. Asimismo, dichas actividades solo podrán hacer uso del primer piso de la edificación y no deberán constituir zona de dotación de estacionamientos de la vivienda”.

Por otro lado, también nos señala el público al cual piensa beneficiar directamente: “las actividades urbanas de servicios beneficiarán, en principio, a los residentes de la zona y a la población flotante como de las universidades y otros que hacen uso de los servicios existentes en la cuadra 19 de la avenida Alameda del Corregidor”.

Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima establece que para que estos locales comerciales puedan funcionar de manera óptima, deben cumplir con “estándares de calidad y niveles operacionales para el desarrollo de las actividades urbanas en el distrito”, a la vez de dar la debida dotación para los estacionamientos de acuerdo a ley, los mismos que no pueden ubicarse en el exterior, sino dentro de los edificios.

“La evaluación de los estándares de calidad para el funcionamiento de las actividades urbanas de servicios como, por ejemplo, el control de ruidos, gases, olores molestos, condiciones de seguridad, horarios, estacionamiento, etc.”, precisó a El Comercio la institución de la MML, además de añadir que la entidad encargada de velar por estos detalles es la Municipalidad Distrital de La Molina.

Las autoridades hicieron modificaciones a la propuesta inicial para no alterar la zonificación de dicho sector de la avenida Alameda del Corregidor. (Foto: IMP-MML)

Sin embargo, el actual alcalde de La Molina, Diego Uceda , en conversación con el diario El Comercio, expuso una opinión muy distinta al criterio que maneja la Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo enfático en su oposición en contra de la Ordenanza N° 2837.

“Estoy en contra. De ninguna manera. Vivo desde siempre en La Molina y en toda su historia se ha respetado la residencialidad de la que soy un defensor a ultranza . No es la primera vez; el anteaño pasado me opuse a tres proyectos especiales de vivienda, de edificios en un caso, en otro fue de 4.300 viviendas en la avenida La Molina, y me opuse cuando estuvieron a punto de aprobarlo en el Concejo de Lima”, acotó.

Pese a ser un alcalde elegido por Renovación Popular, Uceda revela no temer ningún tipo de inconveniente con Lima Metropolitana que también es administrada por el mismo partido: “Me he ganado pleitos con Lima, pero voy a morir en mi ley. Puedo llevarme bien con el señor Renzo Reggiardo (actual alcalde de Lima Metropolitana) porque somos de la misma organización política, pero eso no implica que vaya a ceder en temas que son de mi jurisdicción, como sucede con la residencialidad , entre otras cosas por tener un pésimo suelo para edificios, es el terreno más sísmico de la ciudad. Tampoco para hacer VIS (Vivienda de Interés Social), no estoy en contra, pero no hay más espacio en La Molina (...) Estoy en contra de abrir edificios y centros comerciales aquí; que los lleven a Miraflores, San Isidro, San Miguel, Ate o Santa Anita”.

Diego Uceda, alcalde de La Molina, afirma que está en contra de toda norma que atente contra la residencialidad de su distrito. (Foto: Municipalidad de La Molina)

Requisitos que se deben cumplir

Eso sí, la norma es clara al indicar que los comercios solo podrán utilizar el primer piso de los edificios para desarrollar sus actividades económicas , sin posibilidad de utilizar los estacionamientos destinados para las viviendas del sector.

Un dato no menor es que este plan se encuentra dentro del Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas (documento técnico legal que define qué comercios, negocios, servicios y/o industrias están permitidos para abrir en cada zona de la ciudad) en el mencionado sector de la avenida Alameda del Corregidor, por lo que se mantendrá la zonificación de Residencial de Densidad Media, conocida como RDM.

La ordenanza, por otro lado, indica que la notificación estará a cargo de la solicitante del expediente, pero también de la Municipalidad Distrital de La Molina, además de ser publicado en el diario oficial El Peruano y por el Portal de Transparencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Tendrán que cumplir al máximo con los detalles exigidos. Lo que pasa es que lo están sacando entre gallos y medias noches en un momento de elecciones municipales y aquí en La Molina hay muchos candidatos pro inmobiliarias ; yo sé quiénes les pagan las campañas a los candidatos. Aquí parece una competencia por quién tiene más avisos. Una contaminación visual exasperante”, detalló el alcalde Uceda.

La Municipalidad de La Molina es la encargada de velar por los controles de calidad de cada uno de los establecimientos comerciales del sector en mención. (Foto: Municipalidad de La Molina)

Hay que tener en cuenta que este proyecto se puso en exhibición entre el 5 de junio hasta el 4 de julio de 2025 , por lo que ha pasado poco más de un año hasta la publicación de la ordenanza. Ante ello, el IMP indicó que este tipo de planes constan de “varios componentes temáticos, propuestas que deben ser evaluadas por las gerencias respectivas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Metropolitano de Planificación, así como la Municipalidad de La Molina”.

Asimismo, comentan que también hay que tener en cuenta que los tiempos pueden prolongarse a consecuencia de reajustes técnicos de las propuestas urbanas: “la propuesta original presentada en 2025 fue modificada a fin de no alterar la zonificación de la avenida Alameda del Corregidor , por tanto solo se dirigió a evaluar la incorporación de algunas actividades urbanas de servicios en zonificación residencial, densidad media, frente a la cuadra antes señalada”.

Pese a esto, el burgomaestre de la comuna de Lima Este considera que hay “motivaciones económicas” a consecuencia de esta ordenanza publicada el pasado domingo 2 de agosto: “Yo creo que sí. En política no hay casualidades, existen causas. No tengo problemas en no caerle a la gente, trato de buscar el bien común, servir a mi comunidad, proteger a los vecinos. Hace 4 años me peleé con Cencosud, solo cuando cumplieron con todo lo que les pedí se les otorgó la licencia. Ese es el papel del alcalde”.

Uceda afirmó que no tiene temor en confrontar a la MML (pese a ser del mismo partido) si buscan impulsar proyectos que, a su criterio, afecten a los vecinos de La Molina. (Foto: Municipalidad de La Molina)

¿Qué opinan los vecinos?

De acuerdo a lo expuesto por el Instituto Metropolitano de Planificación de la MML , los vecinos se han mostrado a favor de esta ordenanza que tiene incidencia en el comercio local de la cuadra 18 y 19 de la avenida Alameda del Corregidor de La Molina. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2024, el IMP realizó una encuesta a residentes y usuarios del sector. El resultado fue una opinión generalmente favorable.

Esta situación de opinión favorable se repitió en sondeos realizados por la misma institución entre junio y julio de 2025 con 140 opiniones a favor (de 143). En septiembre del mismo año otra encuesta tomó como muestra a unos 200 vecinos de dicha zona.

De acuerdo a diversos sondeos realizados a los vecinos del sector entre 2024 y 2025, los residentes se mostraron mayoritariamente a favor de esta medida. (Foto: Municipalidad de La Molina)

¿Qué es zonificación Residencial de Densidad Media?

Ahora bien, para entender con mayor claridad la ordenanza, es necesario conocer, por ejemplo, a qué se refiere la misma cuando se emplea terminología como zonificación Residencial de Densidad Media (RDM) , que se refiere a un espacio en la ciudad que está destinado a la construcción de viviendas que aceptan un número determinado de personas por espacio, ya sean casas o edificios de mediano tamaño.

Algunas de sus características es que se permite la construcción de casas unifamiliares, conjuntos residenciales, así como edificios de departamentos que, por lo general, no pasan de los 3 pisos, todo dependiendo de subcategorías municipales como RDM-1 o RDM-2.

Del mismo modo, también se refiere a espacios habitados entre 166 a 2,250 habitantes por hectárea donde están permitidos, usualmente, pequeños comercios en el primer piso , con el único fin de dar atención a los vecinos de la zona y no a estimular gran flujo comercial.

En el caso de los estacionamientos, se exige espacio vehicular interno de acuerdo al número de viviendas o área construida (todo en base a los reglamentos distritales); en tanto que el comercio local y oficinas administrativas deberán pasar por la evaluación previa correspondiente, a la vez de emitir una solicitud de cambio de uso o licencia (con estacionamientos dentro del terreno, no fuera de este).