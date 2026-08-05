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Resumen

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La ordenanza indica que los negocios solo podrán funcionar en el primer piso y no contarán con estacionamientos en la parte exterior de los edificios. (Foto: Composición)
La ordenanza indica que los negocios solo podrán funcionar en el primer piso y no contarán con estacionamientos en la parte exterior de los edificios. (Foto: Composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

El último domingo 2 de agosto de 2026, en su segmento de Normas Legales, el diario El Peruano publicó la Ordenanza N° 2837 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mediante la cual se aprobó el Plan Específico “Cuadra 19 Alameda del Corregidor” ubicado en el distrito de La Molina, el mismo que busca darle espacio a negocios comerciales dentro de una zona residencial.

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