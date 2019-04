Semana Santa: Monseñor Castillo dedicó estas palabras tras la muerte de Alan García

Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, ofició esta mañana en la Catedral de la ciudad la tradicional Misa Crismal que inicia las celebraciones por Semana Santa, la cual comenzó con unas sentidas palabras a el ex presidente Alan García.



"Hoy, consternados de dolor, pedimos solamente que el Señor acoja al ex presidente de la República, Alan García Pérez, y todo nuestro pueblo pueda seguir su camino con esperanza", fueron las palabras que dedicó Castillo al ex mandatario.

En la homilía, Castillo Mattasoglio pidió a los centenares de fieles y visitantes que continúen su vida con "amor y decisión" y siguiendo los pasos de Cristo.

El arzobispo de Lima agradeció el apoyo que tuvo de sus "hermanos" durante su camino como obispo. Además invitó a sus sacerdotes a renovar su consagración en la iglesia católica.

El arzobispado de Lima informó que para el tradicional acto de lavado de pies por Jueves Santo, que se realizará hoy en la misa de las 6:00 p.m. en la Catedral de Lima, se ha convocado a 12 personas que son o tan tenido vínculos con víctimas de violencia.



"Hemos elegido este año a personas que tiene relación con este problema que tenemos en nuestro país: falta a la dignidad a la persona por medio de distintos tipo de actos violentos como feminicidios: maltratos, inclusive en la Iglesia”, dijo Castillo.