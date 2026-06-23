Los operativos de la División de la Policía Fiscal se enfocaron en las imprentas de Lima que fabricaban las figuras y los álbumes del Mundial. Es así que, tras labores de inteligencia, se allanaron tres locales ubicados en Carabayllo, en Lima norte, así como el sótano de un inmueble ubicado en el jirón Carhuaz, en Breña. En este último lugar, se detuvieron a siete personas.

La Policía ha allanado locales en los que se imprimían álbumes y figuras 'piratas' del Mundial.

Los agentes PNP han hallado que los sujetos que comercializan productos no licenciados imprimen las figuras de las estrellas de cada selección, ya que, en el actual contexto, alcanzan en el mercado un precio que va desde los 40 soles hasta los 100 soles.

El historial de Capri Internacional

Un nombre que surge por su vinculación con 3 Reyes es el de la empresa Capri Internacional, la fue sancionada por Indecopi en el 2018 por “por infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución respecto de obras fotográficas” y “por infracción a los derechos de reproducción y comunicación pública respecto de grabaciones de imágenes en movimiento no consideradas obras” correspondientes a fragmentos de partidos de fútbol, a través de la aplicación móvil de realidad aumentada denominada “Virtual Stickers”.

De acuerdo con el reporte de Sunat, Capri Internacional se dio baja de oficio en octubre del 2023. Mantiene actualmente una deuda en estado coactivo de más de 32 mil soles, generada en el periodo 2018-2022.

En los exteriores de la distribuidora se venden los álbumes y las figuritas del Mundial que, en su mayoría, son bambas. (Foto: Carlos Gonzales/El Comercio)

En los inmuebles que Capri Internacional había consignado como domicilio legal no se hallaron rastros de la empresa. Por su parte, Navarrete se encuentra en proceso de liquidación como corporación gráfica, pero actualmente opera como distribuidora y la venta de útiles escolares. Su ultima aparición como distribuidora no oficial de un album fue en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Se debe evaluar denuncias penales contra infractores a los derechos de autor, indicó especialista

Dario Morales, abogado especialista en propiedad intelectual, comentó que, en el caso del álbum 3 Reyes, el Indecopi detecta el caso, sanciona la infracción de derecho de autor con multas administrativas, pero “no toma acciones más allá”.

“El Indecopi es una entidad administrativa, a lo que se limita es a imponer multas. Acá también debería empezar haber una mayor acción ante la magnitud de este problema y el hecho que sea un problema que se mantenga tanto tiempo y de forma tan permanente, por lo que también debe haber (alguna accion) contra las personas naturales”, afirmó Morales.

Remarcó que Indecopi debería evaluar interponer denuncias penales contra los empresarios, pues recordó que muchas empresas son sancionadas, pero luego sus propietarios le dan de baja y fundan otras, a fin de evadir el pago de la multa.

Morales recordó que el 99% de combate a la piratería en el Perú lo realiza el Indecopi, pero muy pocos son realizados a través de la vía penal, lo que permite a las empresas ‘cascarón’ puedan seguir floreciendo

“Si estamos hablando de la acción de Indecopi en materia de derechos de autor en vía administrativa, lo que hará es multar a una empresa, confiscar una parte de la mercadería, incluso algunos de los activos utilizados para cometer estas infracciones, pero al día siguiente o después de un año los dueños de la empresa liquidan esa empresa vieja y fundan una nueva empresa y vuelven a hacer los mismos actos. Estamos llegando a un límite de lo que Indecopi puede hacer y estamos entrando a una visión de lo que otras entidades pueden hacer, como la Fiscalía, ya que los actos de piratería en el Perú también son delitos”, refirió.

“Debe evaluar si le resulta conveniente efectuar denuncias penales contras no solo contra las empresas, sino también contra los empresarios que realizan este tipo de actos”, añadió.

“A estas alturas la Fiscalía debería información suficiente, ya que es un acto que se viene realizando cada cuatro años de forma permanente y que las multas administrativas no surten efecto y que se viene haciendo evidente una acción penal por infracción a los derechos de autor”, agregó.

La venta de productos piratas se realiza ante la pasividad de las autoridades. (Foto: Carlos Gonzales/El Comercio)

“Indecopi puede actuar de oficio”

Indecopi podría tomar absolutamente todas las medidas para el cese inmediato de esta reproducción y distribución de álbumes ‘piratas’, así como las medidas inmediatas para incautar estos bienes con apoyo del Ministerio Público y de la Policía, indicó Claudia Espinoza, abogada experta en temas de propiedad intelectual.

“En caso no haya una denuncia por parte de alguna empresa que se sienta afectada, Indecopi puede realizar (una investigación) de oficio sin necesidad de que uno de los afectados puede presentar una denuncia administrativa”, afirmó a El Comercio.

Al igual que Dario Morales, Espinoza explicó que el tema de la comercialización de productos sin la debida autorización de sus autores podría tener implicancias penales.

“Respecto al tema penal, en este caso si se acredita una explotación comercial no autorizada de signos o contenidos protegidos también podría evaluarse delitos contra la propiedad intelectual, los cuales podría conllevar no solamente un tema de multas administrativas a cargo de Indecopi, sino también un tema de pena privativa de la libertad”, aseveró.