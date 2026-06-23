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Resumen

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La avenida Nicolás de Piérola se ha convertido en punto de venta de álbumes y figuras del Mundial. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
La avenida Nicolás de Piérola se ha convertido en punto de venta de álbumes y figuras del Mundial. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

Las acciones de las autoridades para contrarrestar la comercialización de los álbumes y las figuras ‘piratas’ del Mundial de fútbol en el Perú continúan pero resultan insuficientes, pues la venta de dichos productos se sigue dando de manera indiscriminada en el mercado nacional ante la pasividad de los órganos competentes. El Comercio ya había alertado, en un primer informe, que el producto 3 Reyes circulaba desde el 2018.

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