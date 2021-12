El alcalde de Ancón, Pedro John Barrera, informó que las playas de su distrito estarán abiertas al público este viernes 31 de diciembre y el sábado 1 de enero. Los veraneantes podrán disfrutar del Sol y la arena siempre que respeten el aforo y presenten su carné de vacunación con ambas dosis contra el COVID-19.

“La temporada de verano no solamente es el 1 de enero. La temporada de verano son 13 domingos más que van hasta fines de marzo y que el hecho de cerrarla una fecha no resuelve el problema de fondo. Creo yo que el tema pasa por tratar de concientizar a la gente, que no va a ser fácil por supuesto”, señaló el burgomaestre a RPP TV. La aclaración llega luego de que algunos alcaldes dispusieran el cierre de sus playas durante fin de año debido a la gran afluencia de personas que llegaron a dichos espacios en Navidad.

“Son miles de familias las que se dedican al comercio de manera directa e indirecta con el tema de las playas. Tenemos miles de pescadores que viven de la pesca. Yo no soy partidario que se cierre una fecha, si es que lo cerramos que sea de manera permanente como pasó en la primera oleada o de lo contrario la vida continúa”, aseveró.

En otro momento, el burgomaestre refirió que se han colocado vallas al interior del balneario para controlar el aforo que llega a 8.000 personas y también restringir el transporte particular. “Estamos exigiendo también la doble vacunación y para ello estamos contando con el apoyo de la Policía Nacional, los trabajadores de la municipalidad y también la Infantería de la Marina”.

Recordemos que, por ejemplo, el alcalde de La Punta, Ramón Garay León, dispuso que las playas de su distrito se cierren el 1 y 2 de enero tras la gran afluencia de personas durante el último fin de semana.

MINSA EVALÚA CERRAR PLAYAS EN AÑO NUEVO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se reunirá este martes 28 con las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.), la Defensoría del Pueblo y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para evaluar el cierre de playas en Año Nuevo. Esto tras la gran afluencia de personas a dicho espacio abierto durante Navidad.

Sobre la posibilidad de cerrar las playas a nivel nacional, el ministro Cevallos reiteró que no descarta dicha opción. “No es una posibilidad que se descarta absolutamente, pero entendemos que no es la más adecuada si podemos lograr algunos niveles de control”, señaló.

