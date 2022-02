El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propone que se restrinja a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de realizar trabajos en mototaxi, taxi y servicio delivery temporalmente. Esto debido al incremento de robos y asaltos en estos vehículos.

“Lo que estamos proponiendo y lo que voy a proponer a las bancadas para efecto que haya un debate consensuado, efectivo, con datos cifras, es que temporalmente, transitoriamente se le restrinja la posibilidad de ejercer a los extranjeros actividades de mototaxi, taxi y servicio delivery”, detalló en declaraciones a Canal N.

Indicó que a la fecha el servicio de delivery en Perú no tiene un marco normativo, razón por la cual “no está regulado”. “En los otros servicios lamentablemente pulula la informalidad razón por la cual ahí tienen que entrar las entidades competentes”.

Alcalde de La Molina propone que extranjeros no brinden servicio de mototaxi, taxi ni delivery temporalmente





Además, señaló que su propuesta “no es xenofobia” y que a la par de esta se deberá trabajar un paquete de políticas de inserción laboral. “Tenemos el ministerio de Trabajo, a todos los municipios, aquellas personas que justamente por esta medida -que pueda dar luz o no- es también generar políticas de inserción laboral para aquellos extranjeros idóneos para los puestos a chambear”, sostuvo.

Respecto a si considera que su planteamiento es discriminatorio, Paz de la Barra señala que no va a permitir “que un 70% a 80% de extranjeros -porque no tenemos una buena política migratoria- esté justamente atentando todos los días contra nuestra tranquilidad”.

DOS PERSONAS EN UNA MOTO

En otro momento, el alcalde de La Molina se refirió sobre la norma que prohíbe el tránsito de dos personas a bordo de una moto lineal e indicó que está en contra.

“Mi posición es en contra porque no podemos estigmatizar, no podemos trasladar el error de un Estado ausente que no tenía una política migratoria desde la época de PPK efectiva y trasladarle ese error a millones de peruanos que justamente tienen su motocicleta como un medio de transporte”, aseveró.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La petrolera española Repsol afirmó este viernes que retiró el 98% del crudo vertido en las costas peruanas el pasado 15 de enero durante la descarga del petrolero Mare Doricum, en la refinería La Pampilla, en el litoral central peruano. (Fuente: AFP)