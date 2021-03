El alcalde de La Victoria, Luis Alberto Gutiérrez, rechazó los resultados del informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que da cuenta que el citado distrito figura junto San Juan de Lurigancho, Callao y Comas como las jurisdicciones donde se cometen mayor cantidad de delitos dentro de la misma área de residencia.

En declaraciones a América Noticias, el burgomaestre afirmó que, según su “percepción”, la delincuencia en su distrito disminuyó en un 50%. Refirió que a diario acompaña al personal de Serenazgo en labores de patrullaje, lo que le permite señalar que en La Victoria se cometen robos, asaltos, y otros delitos, pero no en la “magnitud” que refiere el informe del MINJUSDH denominado “Crímenes Patrimoniales”.

“Desmiento totalmente lo que dice el Ministerio de Justicia. La Victoria es un distrito que está más ordenado, tenemos mejor control, nuestra seguridad ciudadana es más eficiente y la Policía Nacional colabora en mantener la seguridad de todo el distrito. Hay otros distritos que tienen mayores índices de delincuencia. Vemos San Borja, Miraflores, La Molina, Carabayllo, Los Olivos”, señaló la autoridad edil.

“Yo desmiento totalmente porque esto crea alarmismo y una imagen negativa para mi distrito. Mi distrito es ordenado, no voy a negar que hay robos de diferente índole, pero no en la magnitud en que se dice”, agregó Gutiérrez.

Alcalde de La Victoria sobre el índice de delincuencia

No obstante, cuando se le consultó en qué estadística se basa para sostener que se reporta una disminución de robos en La Victoria, y cuál sería la cifra, respondió: “En los índices que nos dan los canales de televisión. En Gamarra el delito típico es la cascada, o robo de celulares, son cosas que suceden, pero no en magnitud. No le podría decir números exactos, para qué decir números, no tengo una cantidad exacta. Yo me baso en una percepción”, dijo.

“[Pregunta: cuánto ha disminuido la incidencia de robos] Yo diría que en un 50%. Totalmente lo puedo asegurar porque es notorio. Uno va por las calles ve tranquilidad y seguridad. Antes entre 28 de Julio y Aviación era el índice de delincuencia altísimo, era hasta inseguro para la Policía. La zona de El Cóndor ahora usted puede transitar”, añadió.

Gutiérrez explicó que desde la gestión del exalcalde George Forsyth comenzó a ponerse en orden el distrito de La Victoria, y que a la fecha trata de mantener las acciones para disminuir casos delictivos.

“Desde que la gestión anterior del alcalde [Elías] Cuba que nos dejó el distrito en total desorden vino una nueva gestión [George Forsyth], durante esa gestión se luchó bastante en poner seguridad en el distrito. Yo tengo como alcalde 5 meses y constantemente con serenazgo patrullo las calles de punta a punta, a diario”, finalizó.

