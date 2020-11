Luis Molina, alcalde de Miraflores, consideró que los vecinos que protestaron este viernes en contra de la realización del parque Bicentenario lo hacen por “el tema del racismo” y que la obra figura en su plan de gobierno con el que postuló a la alcaldía.

“La construcción del Parque Bicentenario es un tema que está desde mi plan de Gobierno, su construcción se conoce desde hace tiempo. Faltando una semana para que empiecen las obras, las cuales ya tienen licitación, salen 14 vecinos [a protestar]. A mí me parece que está oculto el tema del racismo. [A] Los señores que viven en el malecón no les va a afectar, no habrá tanta afluencia de peatones”, aseveró a TV Perú.

“Este parque es el nuevo espacio público que ofrecemos a todos los peruanos, este proyecto no cuesta nada a los vecinos del distrito. Es el nuevo pulmón de Lima”, agregó.

Un grupo de vecinos del distrito realizó esta mañana un platón reclamando que no se les había consultado si estaban de acuerdo con la construcción del Parque Bicentenario y denunciaron que este espacio reducirá las áreas verdes que actualmente tiene la zona.

Al respecto, Molina aclaró que la obra sí contempla áreas verdes, así como senderos peatonales. Además, el burgomaestre indicó que la construcción del parque es necesaria pues “el malecón sufre problemas por inundación” y de “estabilización”.

Este proyecto propone intervenir 34 mil metros cuadrados del acantilado de Armendáriz para levantar un jardín botánico, plazas y miradores.

