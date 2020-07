El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, se pronunció esta mañana sobre la inauguración del Puente de la Amistad, ceremonia en la cual no estuvo presente. Ante esto, el burgomaestre del mencionado distrito sostuvo que no fue invitado al evento y que en 35 días culminaría la construcción de la parte que falta de la infraestructura.

“Penoso porque en ningún momento he sido invitado. San Isidro no ha sido invitado, se ha dicho, no sé cuál de los alcaldes que hemos sido invitados. Yo solo tengo una llamada perdida del alcalde (de Miraflores), Luis Molina, y luego yo le devolví la llamada y no me respondió, pero a la municipalidad no se le ha hecho ninguna invitación”, indico Cáceres en diálogo con Latina.

“En 35 días, como máximo, nosotros ya estamos inaugurando la ciclosenda ecoamigable y también entregando a nuestros vecinos los parques para que puedan disfrutarlo al mismo tiempo”, agregó.

Sobre la demora de la falta de construcción del Puente de la Amistad en la parte que le corresponde a San Isidro, Cáceres comentó que se tardó porque el campamento de obreros ocupaba lo que era la vía de la ciclosenda de su jurisdicción.

“El puente se construyó sobre lo que era un estacionamiento del mercado municipal, y ocupo casi el 70%, luego que se levantó el campamento de obra, nosotros hemos tenido que empezar todas las obras para unir”, agregó.

Sobre algunas quejas de los comerciantes del mercado municipal de San Isidro sobre un presunto desalojo, el alcalde Cáceres comentó que el centro de abastos fue cerrado debido a que su infraestructura fue considerada por el área de riesgo y desastre del municipio como inseguro.

“Es un mercado que ha sido evaluado y técnicamente, desde el punto de vista del riesgo de desastre, ha sido declarado inseguro y no saludable para los vecinos. Por ejemplo el tema del desagüe que no tiene salida a ninguna red pública, se pierde los acantilados y eso es grave para la salud de las personas y aparte se está remodelando. Esto nos ha llevado a hacer una remodelación que vamos a terminar en lo más pronto posible”, enfatizó.

