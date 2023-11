—El gobernador del Callao, Ciro Castillo, ha solicitado que se declare estado de emergencia en la región. ¿Considera que es lo más adecuado?

En junio, a través del Concejo Municipal, solicité el estado de emergencia ante la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros], por la seguidilla de sicariato que había en mi distrito. Pero no se logró, y en su lugar se pudo concretar una serie de estrategias que nos permitieron reducir los índices de sicariato, a través de las capturas que se han realizado, y también con el trabajo conjunto con la Policía Nacional que ha funcionado en mi distrito, la cual ha permitido reducir el índice de delincuencia. Con todo este escenario de avances en los últimos meses, considero que el gobernador del Callao ha tomado una decisión [solicitar estado de emergencia] muy a la ligera, sin tener el conocimiento de cómo está la situación en realidad en todo el Callao.

—En el Callao ya se ha dado un estado de emergencia en años anteriores, pero sin resultados.

Lo que me sorprende del petitorio del gobernador es que hemos estado hace una semana en el Coresec [Comité Regional de Seguridad Ciudadana] y no se ha tocado este punto. Lo correcto habría sido tocar el punto con los alcaldes en esa reunión, y anunciar si lo iba a solicitar, pero no se hizo así. Un estado de emergencia sin estrategia, no sirve de nada. Además, estaríamos perjudicando la economía de muchos de los comerciantes en Ventanilla. No estoy de acuerdo con el estado de emergencia solicitado.

—¿Hay alguna estrategia que haya visto en las reuniones con el gobernador y los alcaldes?

En el Codisec [Comité Distrital de Seguridad Ciudadana] nosotros tenemos diferentes estrategias que hemos venido ejecutando, pero en el Coresec [Comité Regional de Seguridad Ciudadana] han estado planteando otro tipo de actividades con respecto a la prevención como plantear algunos talleres para la juventud, ampliar el penal de Sarita Colonia...

—Suena a que existen estrategias distintas por varios frentes, y no algo articulado.

Sí, lo que existe son estrategias diferentes de cada uno. El propio director de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional [del Callao] tiene sus propias estrategias, pero no las articula con los gobiernos locales y tampoco con la Policía Nacional.

—¿Es un problema de liderazgo? ¿Hay una falta de liderazgo de parte del gobernador?

Por supuesto. Recordemos que han cambiado por tercera vez a su director de Seguridad Ciudadana dentro del Gobierno Regional del Callao. Puede ser falta de liderazgo o falta de capacidad de los propios funcionarios, quienes asumen esta cartera, que es sumamente importante. Creo que los resultados [de un estado de emergencia] van a ser muy pocos. En el caso de mi distrito, continuaremos con el trabajo que venimos realizando con la Policía Nacional, el cual estuvimos articulando con el ministro que fue censurado, Vicente Romero. Se ha estado haciendo un gran trabajo de estrategias con el director de Seguridad Ciudadana, Miguel Lostaunau, y con el general de la Región Policial Callao, y los comisarios de Ventanilla. Estoy poniendo la logística de la municipalidad, las unidades para los operativos, la central de cámaras de videovigilancia, todo articulado con los efectivos policiales. Y nos está dando resultados. Que existe inseguridad, todavía tenemos, pero estoy seguro de que vamos a lograr una mayor reducción de los índices de delincuencia. Son estrategias de cada gestión, de cómo se quiere luchar contra la inseguridad.

El alcalde Jhovinson Vásquez asegura que la principal estrategia en su distrito es trabajar de la mano con la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. (Foto: Municipalidad de Ventanilla - Facebook) / Rodolfo Contreras

"Las puertas de un ministerio tan importante como el del Interior siempre estuvieron abiertas. A mi distrito le ha favorecido bastante esa forma de trabajo, de constante comunicación con el ministerio"

—Usted firmó un pronunciamiento en contra de la censura del anterior ministro Vicente Romero. Ahora se han nombrado a un nuevo ministro. ¿Qué es lo que esperan de este nuevo titular del Mininter en lo que respecta a seguridad ciudadana?

Esperemos que siga realizando el trabajo operativo que empleó el ministro saliente. Vicente Romero ha hecho un buen trabajo. Las puertas de un ministerio tan importante como el del Interior siempre estuvieron abiertas. A mi distrito le ha favorecido bastante esa forma de trabajo, de constante comunicación con el ministerio. En los apoyos que se han solicitado, siempre mostraron la mejor disposición. Esperemos que con el nuevo ministro sea de la misma manera, esperamos que no sea un ministro de oficina, que esté donde las papas queman.

—¿De dónde o de quién sale la idea del comunicado en contra de la censura de Vicente Romero?

Cada alcalde ha dado su punto de vista. Como alcalde de la Mancomunidad del Callao, previo al comunicado, comenté que esto es como el equipo de fútbol de la selección peruana anterior. Cuando [Ricardo] Gareca asumió, de la noche a la mañana no hizo el equipo ideal para afrontar y llegar al Mundial. ¿Cuánto tiempo le tomó? Le tomó una permanencia para que él pueda lograr dar con el equipo ideal, y así logramos llegar al Mundial. Es lo mismo con la inseguridad ciudadana. No es un problema de ahora, viene desde hace varios años atrás. Y si nosotros vamos a censurar como el Congreso, en general los municipios tendríamos que estar cambiando de funcionarios a cada rato. El resultado no se va a dar de la noche a la mañana. La inseguridad es un problema a nivel nacional, pero también por falta de de leyes que puedan o puedan darle facultades a la Policía Nacional.

—¿Qué leyes considera que se necesitaría desde Congreso para la lucha contra la inseguridad? La mayoría de congresistas ha alegado que la inseguridad ciudadana no depende de un tema de leyes.

La ley está al revés, porque cuando un efectivo policial actúa ante algún delincuente y lo abate, lo primero que se hace es una investigación contra el policía y no contra el delincuente. Al delincuente la ley lo respalda por encima de un efectivo policial. También se debe implementar nuevas medidas, por ejemplo, en los ingresos al país, porque en las fronteras se ingresa sin ningún tipo de control.¿Qué hace el Legislativo para poder ayudar a contrarrestar estos temas? Hasta ahora me pregunto qué resultados tenemos a través del Legislativo. Si vamos a seguir censurando y no buscar una alianza con el Ejecutivo para enfrentar el flagelo de la delincuencia, vamos en mal camino.

—El Legislativo también le dio facultades al Ejecutivo y solo hemos visto el decreto para aumentar la pena para el robo de celulares y el tema de de expulsión de extranjeros. ¿O ustedes han visto acciones mayores desde el Ejecutivo?

La nueva ley para el robo de celulares recién se está implementando. Entonces, no hay una estadística sobre el funcionamiento o la aplicación. El gran problema es que la policía puede capturar, pero en muchos casos, por falta de pruebas, se les libera.

—Pero eso es un tema de fiscalía, de su capacidad de investigación. ¿Cómo podría la ley modificar ese tema? A veces es un tema de criterio o demora de los fiscales y jueces.

A lo que voy es que el aumentar la pena para el robo de celulares, no nos soluciona los problemas que afrontamos. Ahora los delitos más comunes son la extorsión, el sicariato.

—¿Cree que el cambio de ministro es un retroceso?

No te podría decir si es un retroceso porque todavía no ha empezado a ejecutar acciones. Quiero saber primero su planteamiento. Imagino que nos va a convocar a todas las autoridades para ver cuál es el plan de trabajo que se va a realizar desde el Ministerio del Interior, y con los gobiernos locales.

"El sereno no está preparado para poder enfrentar a un delincuente usando una pistola de fuego"

—El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha propuesto dar armas de fuego a los serenos. ¿Estás a favor de esa medida?

Es una idea descabellada. Existe una Ley para el uso de armas de fuego. El sereno no está preparado para poder enfrentar a un delincuente usando una pistola de fuego. Hace poco salió la normativa para el uso de las armas no letales y nos ha ayudado bastante.

—¿Y el tema de esta propuesta del alcalde de Miraflores para que los negocios verifiquen el ingreso de armas de fuego a sus establecimientos?

Es una ordenanza que no tiene un sustento, porque las empresas en el rubro de negocios como restaurantes no tienen personal capacitado para ese tipo de verificaciones.

Renta de aduanas y morosidad: problemas urgentes

—¿La presidenta Dina Boluarte ha tenido acercamiento con los alcaldes? ¿Existen compromisos adoptados?

Recuerdo más una reunión con PCM para pedir un adelanto en el tema presupuestal. Fuimos todos los alcaldes de la Mancomunidad del Callao porque nos encontramos en una emergencia económica. Le expliqué al primer ministro [Alberto] Otárola que estábamos recibiendo menos ingresos por renta de aduanas y que eso nos está perjudicando en los servicios que brindamos a través de la municipalidad. Para el siguiente año, si seguimos de la misma situación, vamos a tener que reducir servicios municipales, reducir personal.

—¿Existieron compromisos por parte de la PCM?

El compromiso fue de que iban a evaluar a través del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] para ver si es que nos podrían hacer un adelanto del Foncomun [Fondo de Compensación Municipal] para acabar este año. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta. La respuesta positiva fue cuando pedí que nos incluyan en el estado de emergencia ante el Fenómeno del Niño, porque Ventanilla es un distrito que también tiene zonas muy vulnerables ante lluvias intensas.

—¿Por qué no los habían incluido?

Según ellos, por un informe de Defensa Civil. Luego de cerrar el decreto con los distritos beneficiados, les ha llegado el informe donde se mostraba la vulnerabilidad en todos los distritos del Callao. En Ventanilla, por ejemplo, tengo el río Chillón que, ante una crecida, se pueden dar desbordes y afectar al asentamiento humano Víctor Raúl. Tras la reunión sacaron un nuevo decreto en el cual consideran a Ventanilla dentro del estado de emergencia por el Fenómeno del Niño.

—Este ejemplo que nos cuenta, ¿no demuestra improvisación de parte del Gobierno respecto a temas urgentes como el Fenómeno del Niño?

Al parecer se trató de una desinformación o se han centrado solo en las zonas de provincias o en la zona de Lima. A veces a las autoridades les hace falta voltear a dar una mirada al Callao.

—Quiero volver al tema de que no llegan a fin de año. ¿Por qué están recibiendo menos renta de aduanas? ¿Cuál es el problema?

El problema netamente ha sido de las importaciones y de las exportaciones. Nosotros obtenemos el 2% de renta de aduanas. Para el siguiente año vamos a presentar un proyecto de ley para aumentar hasta el 5%, porque recordemos que el siguiente año, con el inicio del puerto de Chancay, nos veríamos afectados en los ingresos que se reducirían para el Callao.

—En cifras, ¿a cuánto ascienden las pérdidas de este año por la reducción en la renta de aduana?

En todos los distritos [del Callao] tenemos prácticamente una pérdida de 60 millones de soles. Ventanilla está bordeando una pérdida de 14 millones de soles. Y en nuestro caso también pagamos las denominadas obras por impuestos, donde casi me descuentan 2 millones de soles mensuales.

—¿Y cómo va el pago tributos en su distrito?

Acá en Ventanilla, el 35% tributa, que son los que cumplen.

—¿Estamos hablando de casi un 70% de morosidad?

Hay una gran cantidad de morosidad. Vengo insistiendo, desde el inicio de mi gestión, en cada inicio de obras, para que el vecino pueda apoyarnos con sus tributos. Explicarles que el beneficio no regresa en efectivo a su bolsillo, pero regresa en obras.

—Hablando de obras, ¿cómo avanza el tema de agua y desagüe? Al inicio de su gestión de produjo una polémica con Sedapal por una gran obra en este rubro. Recuerdo que tuvo que intervenir la ministra Hania Pérez de Cuéllar.

Íbamos a tener un conflicto social con Sedapal porque, a un día de entregar la buena pro, desestimaron ese proyecto. Lo dejaron sin efecto porque, según ellos, existía un mal procedimiento en la contratación de la empresa ganadora. El Ministerio de Vivienda, con Hania Pérez de Cuéllar, es otra entidad que ha tenido abiertas las puertas para nosotros y nos ha dado la solución de un proyecto de 650 millones de soles, en el cual se ha estado luchando por más de 15 años y hemos podido destrabarlo en mi gestión. Ahora nos han indicado que la buena pro estaría para la quincena de diciembre. Sedapal recién presentó todo el expediente técnico del proyecto y en estos momentos están revisando algunas observaciones. Espero que todo se pueda subsanar para dar inicio a la obra este año. Para mí sería un logro importante y, en todo caso, sería en enero de 2024 que estaríamos iniciando la obra que va a beneficiar a 108 asentamientos humanos, cinco urbanizaciones, unas 150 mil familias. Vamos a brindar agua y desague a los sectores que no lo tienen y mejorar las redes de alcantarillado en algunos sectores.

Jhovinson Vásquez, alcalde de Ventanilla (Callao), calificó como "descabellada" la propuesta de Rafael López Aliaga para equipar con armas de fuego a los miembros del cubero de serenazgo.

En busca de un centro comercial y una universidad

—Ventanilla es una zona bastante comercial dentro del Callao. ¿Ha visto la municipalidad algún proyecto de desarrollo más grande? En los últimos años han llegado marcas como Metro, Plaza Vea, Cineplanet, y ahora último un Dolar City, ¿pero se ha pensando en el desarrollo de algo más grande?

Me he sentado con un un empresario, que tiene un terreno justo frente a Sodimac, que está casi el límite con el distrito de Mi Perú y me dijo que quería traer un centro comercial, una tienda por departamentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado nada. Le dije que teníamos toda la predispoción de fomentar la inversión privada en el distrito, y que se les daría todas las facilidades. Ha quedado en stand by, porque todavía no hay una respuesta, pero ya ha habido una conversación con los empresarios y eso es importante. Lo que hemos logrado es tener un nuevo mercado mayorista en Ventanilla, que se llama “Mall Ventanilla”, el cual se acaba de inaugurar, y donde encontramos precios, prácticamente como los de Huamantanga [reconocido mercado mayorista ubicado en el distrito de Puente Piedra].

—¿Y existe algún proyecto educativo? Hace algunos años, se habló de la posibilidad de tener una universidad en Ventanilla por la alta demanda y las grandes distancias que recorren los alumnos en busca de enseñanza superior.

El día lunes nos hemos reunido con los encargados de la Universidad César Vallejo para ver qué programas pueden traer a nuestro distrito, y ver la posibilidad de que puedan invertir en una sede en Ventanilla. Serían algunas facultades de carreras con alta demanda en el distrito.

—Para terminar, ¿cómo ha quedado el tema con el derrame de Repsol y la contaminación producida en las playas de Ventanilla? Hay pescadores que aún vienen realizando reclamos.

Los pescadores han tenido una reunión en la PCM y, al parecer, han quedado que se les tiene que cumplir algunos compromisos. Pero el perjudicado netamente es mi población, porque nuevamente indican de que no se va a poder tener la playa habilitada, debido a que Digesa [Dirección General de Salud Ambiental] ha sacado un informe en el cual concluye que todavía se registran restos de hidrocarburos y que no está permitido el ingreso a las playas. Todas mis playas prácticamente no están permitidas.

—¿Y hasta cuándo va a estar esta situación? ¿Qué ha dicho Repsol al respecto?

Estoy solicitando en estos días la reunión con Repsol. La municipalidad recaudaba cada verano, entre 450 mil soles a medio millón de soles. Esta situación también perjudica a las arcas de la municipalidad. […] Al parecer le ha faltado un poco más de mano dura al Gobierno Central, porque ellos son los que, al final de cuentas, tienen que manejar el tema.