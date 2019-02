Alcalde de Jesús María: “Evaluamos quitar las rejas del Campo de Marte”

El abogado Jorge Quintana García Godos tiene 50 años y ha vivido toda su vida en Jesús María. Él apuesta por la recuperación de los espacios públicos y la mejora de los servicios municipales. El militante de Acción Popular ganó los comicios electorales con el 58,08% de votos y hoy hace un balance del primer mes de su gestión.



—¿Cómo encontró económicamente el distrito de Jesús María?

Estamos ordenando la municipalidad. Tenemos una deuda histórica de S/99 millones, pero la deuda del año pasado, de los últimos seis o siete meses es de S/12 millones. Vamos a empezar a ordenarnos poco a poco.

—¿Cuáles son los grandes proyectos que piensa impulsar en el distrito?

En enero hemos podido intervenir el Campo de Marte. Tenemos un gran proyecto para ese espacio público y calculamos que en un año y cuatro meses estaría listo en su totalidad. Lo hemos dividido en tres etapas: recuperación absoluta de todas las áreas verdes, mejoramiento de las veredas y la construcción de un bulevar con inversión público-privada. Estamos evaluando la construcción de una noria que convertiría en un ícono turístico no solo a Jesús María, sino a Lima y al Campo de Marte.

—¿Qué otras acciones se realizarían en el Campo de Marte?

Este proyecto contempla, en la etapa final, mejorar la iluminación y la seguridad. Es un parque no solo descuidado, sino muerto. No tiene valor, nosotros queremos darle valor, queremos recuperar el espacio público. Parte de ello es que vamos a quitar las rejas del Campo de Marte. Estamos evaluándolo porque da una sensación de que es un espacio sin vida. [De implementarse la medida] sabemos que implica un mayor y mejor trabajo en la zona.

—¿Qué va a hacer en materia de seguridad ciudadana?

Hemos encontrado que hay una insuficiente cantidad de serenos. Son 150 agentes en los tres turnos, creemos que duplicándolos vamos a ir avanzando. Pensamos incrementar el número de motocicletas, bicicletas, cámaras de videovigilancia y patrullas.

—En el distrito hay calles que tienen vehículos abandonados o estacionados en plena vía pública, ¿cómo solucionará la problemática?

No hay zonas rígidas y no hay grúas municipales. Ya se está evaluando una primera ordenanza para tratar el problema. Cabe resaltar que Jesús María es un distrito donde hay muchas quintas y edificios antiguos en los que no se previó la construcción de estacionamientos. Vamos a hacer un estudio para conocer si hay posibilidad de identificar dos o tres lugares donde podamos construir, vía una asociación público- privada, un estacionamiento subterráneo, de tal manera que los vecinos tengan un lugar donde estacionar sus autos.

— Respecto a la zonificación del distrito y la licencia de construcción de edificios...

Vamos a elaborar un plan de desarrollo urbano. Esperemos que tengamos un avance en los próximos tres o cuatro meses. Hablaremos con Sedapal para hacer una evaluación de las tuberías, no queremos saturarlas.