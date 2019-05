Alcalde de San Isidro: “Oiremos a vecinos antes de aprobar ordenanzas”

Con poco más de cuatro meses como alcalde de San Isidro, el médico Augusto Cáceres considera que la opinión de los vecinos es fundamental para gobernar. En esta entrevista informa cuáles son sus primeros avances y los proyectos que priorizará.

— Tras ganar las elecciones, usted dijo que haría una auditoría en San Isidro, ¿cuáles son los resultados?

La hizo la contraloría. Los auditores están terminando sus informes para que nos los alcancen. Todavía no tenemos los informes ni los resultados preliminares.



— ¿En qué estado financiero recibió la municipalidad?

Recibimos casi S/54 millones de cuentas por pagar. Deudas que hemos tenido que asumir como es lo correcto. En caja encontramos alrededor de S/30 millones. Entonces, hay un faltante, pero se pueden asumir porque San Isidro es una municipalidad muy ‘cumplidora’ y prueba de ello es que a los 100 días recaudamos S/100 millones, producto del cumplimiento de los vecinos.

—Para enfrentar la congestión propuso que temporalmente se cambie el sentido de algunas vías, ¿cuánto se ha avanzado en ello?

Estamos terminando de hacer los estudios para corroborarlos con Lima Metropolitana. Tenemos que coordinar para poder implementar [la propuesta].



— ¿Mientras tanto se han realizado otros cambios?

Tenemos un flujo diario de más o menos medio millón de carros que circulan por las calles del distrito. Se han hecho varias intervenciones para mejorar el flujo de vehículos, una de ellas es el aumento de serenos de tránsito. Además, lo que estamos haciendo [...] es nuestra cruzada de educación vial, para enseñar el respeto a las normas de tránsito. Instauramos el día del peatón, el primer viernes de cada mes.

— ¿Los estacionamientos rotativos siguen en evaluación?

El sistema se mantiene [2 horas de parqueo libre para visitantes y 4 para vecinos], pero sigo pensando que lo más adecuado es el uso de parquímetros. Sin embargo, esto requiere de reformas a nivel metropolitano [...]; el parquímetro es la mejor forma de ayudar para que todos los que puedan venir, lo hagan y se estacionen, sabiendo que quedarse tiene un costo muy alto. Eso hará que se reduzca [el uso de autos particulares].



— El alcalde de Miraflores dijo que los scooters invadieron y desordenaron Lima, ¿opina lo mismo?

La dinámica de desarrollo de la humanidad siempre tiene personas que están de acuerdo y quienes se resisten. Nosotros creemos que la dinámica dirá si permanecen o desaparecerán [los scooters]. Lo que tenemos que hacer es regularlos para que vivamos en armonía.

— ¿Qué está haciendo San Isidro para regularlos?

Acabamos de publicar una preordenanza municipal. No queremos hacer ningún otro reordenamiento por ahora. La preordenanza se encuentra en la web de la municipalidad y los vecinos pueden hacer sus sugerencias y comentarios hasta el 21 de junio. Después, con las opiniones de los vecinos, pasará nuevamente por las comisiones para su aprobación en el concejo.



— ¿Considera que Miraflores se adelantó al no escuchar primero a sus vecinos?

Yo creo que cada distrito tiene sus propias dinámicas. En San Isidro, oiremos a los vecinos antes de aprobar las ordenanzas importantes. En poco más de 4 meses nos hemos reunido con más de mil vecinos en diferentes foros. Vamos y nos juntamos con ellos [...]. Eso nos da retroalimentación para las cosas que queremos hacer.

El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, informó que trabajan en una ordenanza para regular el uso de los monopatines eléctricos (scooter eléctrico) en el distrito. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC) El Comercio

— La mayoría de los scooters eléctricos aparecieron por empresas [Movo y Grin] que las alquilan. Si aún no tienen una ordenanza, ¿cómo las regulan?

Estas empresas inicialmente firmaron un compromiso con la municipalidad para comprometerse a muchas de las cosas que estarán en la ordenanza [ir por la pista, usar casco, tener una velocidad máxima]. También se comprometieron a dejarlos en zonas de estacionamientos privados.



— ¿Qué sucede cuando incumplen con este último punto?

Se retiran y son incautados [los scooters], después se los entregamos a la empresa.

— ¿Sin pagar una multa?

No, porque todavía no está la ordenanza. Solo las ordenanzas pueden fijar multas. Por el momento, estamos poniendo papeletas educativas. Estamos trabajando para desalentar el [uso del] auto particular. Esperamos al término de la gestión que el sistema de Mi Bus tenga 10 unidades [actualmente, hay dos y este año se planea comprar dos más].



— ¿Y el fomento de uso de bicicletas?

Estamos próximos a terminar los estudios para la construcción de una ciclovía sobre las avenidas Pablo Carriquiry, Parque Norte y la berma central de Aramburú que nos conecte con San Borja. Queremos ciclovías intermodales. Este proyecto está bastante avanzado para hacer la licitación correspondiente.

— ¿Continúa con la propuesta de trasladar el despacho de alcaldía al parque El Olivar?

En la Casa de la Cultura del Olivar hay un primer piso donde se hacen exposiciones y un segundo para hacer el salón del concejo. Ya estoy despachando los miércoles en esa sede, y la estamos adaptando para cumplir la función de brindar cultura y atención a los vecinos.

— ¿Qué otras obras de infraestructura priorizará?

Tenemos una obra muy importante que es la construcción del centro de seguridad ciudadana y la central de monitoreo y videovigilancia. En este momento estamos en la elaboración de estudios y, si todo camina como pensamos, será inaugurado antes del 28 de julio del 2021. Estará ubicado en Petit Thouars y será el centro de monitoreo más moderno de Lima.



— ¿Cómo evalúa sus primeros meses de gestión?

El trabajo es fascinante, poder tener la oportunidad de servir a los vecinos. Utilizar mi conocimiento y el de las personas que me rodean. Me siento agradecido y tengo a mi alrededor un equipo muy capacitado.