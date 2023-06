Los alcaldes de los distritos limeños de Puente Piedra y San Isidro discreparon por el uso de armas no letales, medida aprobada la semana pasada por el Congreso de la República.

En primer lugar el burgomaestre de Puente Piedra, Rennán Espinoza, cuestionó que el Parlamento no haya solicitado la opinión de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) antes de debatir dicha norma.

“Yo le pregunto al Congreso: ¿han conversado con alcaldes para sacar esta norma? ¿Ha conversado con la Asociación de Municipalidades? No han conversado con nadie, entonces cuando desconocen el tema terminan dando leyes que no tienen ningún valor”, indicó a “Cuarto Poder”.

En dicha jurisdicción los 500 hombres que conforman el serenazgo del distrito reciben cada mañana entrenamiento antes de salir a las calles. También llevan implementos que los protegen ante alguna contingencia.

Asimismo, practican el uso de una vara disuasiva llamada tonfa, la cual vienen utilizando desde hace varios meses, pero cuyo uso recién se reglamentará tras la última decisión del Congreso.

Los grilletes son otra herramienta de disuasión autorizada. Los serenos ahora utilizarán las conocidas esposas para neutralizar a los delincuentes.

A su vez, la burgomaestre de San Isidro, Nancy Vizurraga, anunció que de ninguna manera en su distrito se hará uso de armas no letales, a fin de no poner en peligro la vida de los serenos.

“Mis serenos no van a usar armas no letales porque el serenazgo es preventivo, yo no voy a exponer a un ser humano. No voy a permitir que se exponga. Viene un ladrón, el sereno va a sacar su gas pimienta. El ladrón lo primero que va sacar un arma”, manifestó.

“Nosotros tampoco usamos grilletes porque si le coloco mal le hago un daño o mientras que yo le coloco el grillete, ya me tiraron un disparo. La vara tonfa tampoco porque es diferente el andar de un sereno que tenga que estar con su vara, le van a meter un disparo o le van a dar un cuchillazo”, agregó.

Distinta es la opinión del alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien señaló que tras la reglamentación de esta ley de armas no letales para los serenos se dotará a todo el personal del serenazgo de su distrito con estos implementos.

“Si el sereno va con sus manos vacías, nadie lo va respetar, entonces necesitamos darle las herramientas, no solo para que se proteja él sino que nos pueda proteger también a nosotros, a los ciudadanos”, subrayó.