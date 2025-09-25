Alejandra Argumedo: desencuentros familiares y denuncias policiales de la mujer que realizó comentarios racistas en el Metropolitano

La vida de la influncer Alejandra Argumedo Alegre cambió en solo pocos minutos . Su repudiable comportamiento en un bus del Metropolitano, al lanzar insultos racistas contra algunos pasajeros por viajar apretada, no fue pasado por alto en redes sociales y, desde que su video se volvió viral, se han difundido episodios de su vida.

El Comercio pudo conocer que el acto de racismo ocurrió en el contexto en que Argumedo Alegre se dirigía en un bus del Metropolitano por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes al estadio Alejandro Villanueva para presenciar el partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, desarrollado el pasado jueves.

Lo que llama la atención es que quien protagoniza este hecho de racismo es una mujer que, de acuerdo con videos que publicaba en redes sociales, realizaba labores sociales, como entrega de alimentos a personas en situación de calle o en condición de vulnerabilidad.

Alejandra Argumedo ha sido identificada como la mujer que lanzó insultos racistas a los pasajeros del Metropolitano.

Alejandra Argumedo, quien tiene 30 años, nació en el Rímac, residió en Cañete y es hincha del club Alianza Lima, incluso, cuando lanzó los comentarios racistas, llevaba puesta una camiseta de dicho equipo de fútbol. Ese gusto por el deporte la llevó a formar parte del podcast deportivo “Hinchas al Aire”. Al parecer, la influencer no aguantó la avalancha de críticas y cerró sus cuentas en redes sociales, donde estaba registrada como “Ale Fútbol”.

Las expresiones racistas de Argumedo también han generado el rechazo de grupos y comunidades de hinchas aliancistas en redes sociales, pues consideran que afecta los valores que el club blanquiazul representa, como la inclusión y la tolerancia.

Alejandra Argumedo registra una serie de denuncias policiales

La mujer tiene en su haber una serie de denuncias policiales. El Comercio pudo acceder a documentos que evidencian que, en el 2014, cuando tenía 20 años, protagonizó una discusión en el interior de un cine del centro comercial Jockey Plaza porque una pareja mandó a callar a su sobrino, lo que desencadenó una pelea entre ambas partes.

En ese mismo año, fue denunciada porque, según el parte policial, hizo de “cortina” para que su acompañante intente robar un producto en una tienda de RadioShack ubicada en la avenida Salaverry, en Magdalena, y que ella intentó agredir al denunciante que la había perseguido.

Luego, entre el 2017 y 2020, ella denunció y fue denunciada por el padre de su hijo en el contexto de casos de violencia física y psicológica y de abandono de hogar. Por este caso, ella obtuvo medidas de protección a su favor.

Marcas y programas se desmarcan de influencer

La cadena de pollerías Norky’s se desmarcó de ella y señaló, a través de un pronunciamiento que Alejandra Argumedo “solo brindó un servicio puntual para nuestra marca”. Esto debido a que en una edición del programa del podcast en el que ella parrticipaba aparece el nombre del mencionado restaurante y que ella grabó un video en un local de la cadena para promocionar un partido de la selección peruana.

“Queremos aclarar que la persona involucrada no forma parte de nuestro equipo ni mantiene una relación laboral con nuestra organización, habiendo participado en una colaboración puntual. Asimismo, reiteramos que nuestra marca no auspicia ni patrocina a influencers o figuras públicas”, indicó Norky’s en un comunicado.

Además, el programa de podcast “Hinchas al Aire” informó de la salida de Alejandra Argumedo tras el escándalo, según confirmaron los conductores Jota Medina y Edwin Waters durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Comunicado de la pollería Norky's sobre Alejandra Argumedo.

“Queremos dejar en claro que dichos comentarios no se realizaron dentro de nuestro espacio ni representan en absoluto los valores del programa ni del canal. “Hinchas al Aire” promueve el respeto, la tolerancia y la diversidad, por lo que nos deslindamos completamente de esas expresiones”, indicó el programa, por su parte, en un comunicado.

Fiscalía abre investigación preliminar a Alejandra Argumedo

Alejandra Argumedo afrontará una investigación por parte de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad por el delito de discriminación, tras el incidente ocurrido en el Metropolitano.

Entre las acciones que realizará el fiscal provincial Roger Yana Yanqui está la de solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe sobre la incidencia ocurrida y las acciones tomadas frente al suceso, realizar una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para visualizar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.

También se ordenó la recolección de los antecedentes penales y policiales de Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima efectuar una evaluación psicológica a la investigada.

Previamente, el Ministerio de Cultura presentó, a través de su Procuraduría, una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación contra Alejandra Argumedo y “exigiendo que se inicien las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones que la ley contempla”.

“El Ministerio de Cultura argumentó que el hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país”, puntualizó el Mincul.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que la discriminación es un delito establecido en el Código Penal que se sanciona hasta con tres años de pena privativa de libertad.

Además, recordó que, hasta el 2022 el Ministerio Público registró 4.737 denuncias por delito de discriminación en todo el país, de las cuales más del 38% corresponden a Lima. De ellas, solo en 25 casos se obtuvo sentencia firme y de esa cifra ocho fueron absolutorias. “Ello evidencia que no se estaría cumpliendo con el fin sancionador establecido a nivel penal, por ello exigimos sanciones ejemplares en estos casos”, afirmó la Defensoría del Pueblo.