Este es el proyecto de ley del congresista Alejandro Muñante.

El legislador aseguró que algunos ministerios, como el Ministerio de la Mujer, han empleado esta palabra para emitir diversas normativas, “introduciendo de contrabando conceptos como enfoque de género y equidad de género, con el claro propósito de imponer agendas ideológicas y ensanchar los bolsillos de ONG progresistas”.

✅ #PRESENTADO #PL10082 🚹🚺 | ¡El término "género" de nuestra Constitución se refiere únicamente a hombres y mujeres! Por ello, he presentado el Proyecto de Ley N°10082/2024, que interpreta el término "género" en el artículo 191 de nuestra Carta Magna y modifica los artículos 3… pic.twitter.com/f1ZRQFPCIb — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) January 30, 2025

Muñante defiende su propuesta y asegura que no recorta derechos

El legislador Alejandro Muñante indicó que su iniciativa apunta a garantizar que el término género pueda ser aplicado correctamente en la elaboración de políticas públicas. En ese contexto, aseguró que alguna vez le preguntó a la extitular del MIMP Nancy Tolentino sobre qué es mujer y que, según su versión, ella no le supo responder.

El parlamento indicó que el concepto del término “género” está bien establecido en la Constitución, pero consideró que algunas “ONG de carácter feminista han intentado ensanchar el concepto y lo han querido desvirtuar para empoderar ciertos enfoques ideológicos de la sexualidad”. Precisó que no se trata de una reforma constitucional, sino de una norma interpretativa, por lo que deberá pasar a la Comisión de Constitución y, que en caso se apruebe un dictamen, será enviado al pleno para su debate.

Además, indicó que el enfoque de género no ha dado resultados, pues afirmó que las cifras de violencia contra la mujer se mantienen. “Al ser una política basada en género, como ellos lo quieran percibir, no está rindiendo ningún tipo de resultado, por eso es que tenemos altas cifras de violencia contra la mujer, tenemos altas cifras de embarazo adolescente porque la política que debería ser destinada en favor de las mujeres ni siquiera puede definir lo que es una mujer. Lo que yo estoy proponiendo es que las políticas, cuando se basen en el término género que está en la Constitución esté referida exclusivamente para los hombres y las mujeres, obedeciendo a un concepto de realidad”, expresó.

Muñante negó que su proyecto vaya a afectar a la comunidad LGBTI o que sirva para perseguir a los homosexuales. “Todas las personas, independientemente de nuestros gustos o preferenciales sexuales u orientaciones, nacemos hombres o mujeres, no hay un tercer o cuarto sexo. Lo que estoy definiendo es eso, que la palabra género sea destinada para hombres y mujeres. Esta no es una ley en contra de la comunidad LGBTI ni mucho menos, con esta ley no se va a perseguir a los homosexuales, ni siquiera se les va a recortar derechos, esto es simplemente para poder garantizar la correcta aplicación de las políticas públicas”, añadió.

“Hasta que la ciencia no demuestre que hay un tercer o cuarto sexo lo que debería interpretarse por género es hombre y mujer, independientemente de los gustos, las percepciones o sentimientos que tengan las personas. Las leyes no pueden desarrollarse en función a los sentimientos, sería muy peligroso si las leyes se definen en función a los sentimientos, las leyes se definen en función a las realidades”, precisó.

No se necesita precisar o interpretar nada en la Constitución en lo referente al término género, según abogado

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró “irrelevante” el proyecto del congresista Alejandro Muñante, pues consideró que no se necesita precisar o interpretar nada en la Constitución en lo referente al término género.

En esa línea, señaló que el Parlamento debería abocarse a temas más prioritarios, ya que la iniciativa del legislador de Renovación Nacional, según dijo, no mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

“Creo que como está la Constitución actual es algo absolutamente irrelevante este proyecto de ley, creo que el Congreso debería concentrarse en temas de mayor importancia para mejorar la calidad de los ciudadanos”, manifestó.

“No puedes entrar a ese nivel de detalle tan superficial de la Constitución. Es irrelevante ese proyecto de ley”, añadió.

Además, remarcó que no se debería mezclar las creencias religiosas y la política. “Hay que dejar de lado la religión en la religión, y las políticas públicas en las políticas públicas. Cuando las mezclas ahí vienen los problemas”, precisó.

El proyecto es inconstitucional y afecta derechos de la comunidad LGBTI, según legisladora Ruth Luque

La legisladora Ruth Luque rechazó la propuesta de su colega Alejandro Muñante, ya que es inconstitucional al pretender realizar una interpretación de un párrafo de la Constitución y advirtió que sí afecta los derechos de la comunidad LGBTI. En diálogo con El Comercio, la parlamentaria enfatizó que esta iniciativa es “inservible” ante las graves situaciones que se presentan en algunas zonas del país, como la crisis en la agricultura y las sequías.

“Me parece un proyecto inservible, hoy la población está demandando a los congresistas una mayor atención en temas de agricultura, como la situación de escasez hídrica que está afectando en la zona norte del país, hay agricultores que están botando sus productos. En el caso del sur, medidas frente a las intensas lluvias y en otros temas que, para mí, son muchos más esenciales para la población”, manifestó Luque.

“Este proyecto lo que expresa, además, es esta tendencia antiderechos de pretender sesgar y asumir con un proyecto de ley de esta naturaleza van a cambiar la lógica y el esfuerzo que se han generado en políticas de igualdad en el país. Ese proyecto es una afrenta de manera directa al tema de igualdad. Lo que está buscando con esta iniciativa es pretender interpretar un párrafo del artículo 191 de la Constitución, eso, incluso, es inconstitucional porque cómo por una ley se va a pretender interpretar. Si el congresista quiere hacer eso, entonces que siga el procedimiento correcto, que correspondería una iniciativa de reforma constitucional”, indicó.

La congresista Ruth Luque sustentó su proyecto para restablecer la detención preliminar. Foto: Congreso

“Bajo ese argumento ellos quieren asumir que solo están hombres y mujeres. Evidentemente lo que quieren generar es una discriminación a sectores que se han reafirmado de manera pública y abierta y que son la población LGBTI, que son personas y tienen derechos”, argumentó.

Luque remarcó que Alejandro Muñante se ha dejado llevar en algunos temas por sus creencias religiosas, por lo que recordó que el Perú es un estado laico. “Siempre ha tenido una postura más fundamentalista y más orientada por la lógica religiosa, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer los congresistas, respetando nuestras creencias religiosas, es asumir que el Estado lo que tiene que hacer es desarrollar políticas orientadas a todas las personas sin discriminación, por eso somos un Estado laico, no orientamos las decisiones políticas sobre la tendencia de nuestra creencia religiosa”, expresó.