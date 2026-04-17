La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero hasta enero de 2027 debido a la alta probabilidad de que el evento climático continúe con una magnitud débil en los próximos meses.

En su comunicado, la entidad destaca que, según análisis técnicos, el fenómeno podría alcanzar una intensidad moderada entre los meses de junio y julio del presente año.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ El evento continuaría hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año.



Comunicado ➡️ https://t.co/WdLtV84mJm pic.twitter.com/TcLwAH7rB0 — ENFEN (@enfenperu) April 17, 2026

Para el Pacífico central, se estima que las condiciones neutras predominarán durante el bimestre de mayo y junio de 2026. A partir de julio, la probabilidad de desarrollo de un evento El Niño se incrementa, pudiendo extenderse hasta inicios del próximo año. Según las proyecciones actuales, este evento en la región central alcanzaría su mayor intensidad entre los meses de noviembre y diciembre de 2026.

Se espera que las temperaturas del aire se mantengan por encima de lo habitual en toda la costa peruana. En cuanto a las lluvias, entre abril y junio se prevén niveles de normales a superiores en la costa norte, concentradas principalmente en abril y de forma localizada, al tratarse del cierre de la temporada de precipitaciones.

El pronóstico hidrológico señala que los caudales de los ríos que desembocan en el océano Pacífico se mantendrán mayoritariamente dentro de los rangos normales. Sin embargo, la institución no descarta la ocurrencia de incrementos puntuales en los niveles de los ríos situados específicamente en la zona norte del país. Estas estimaciones se fundamentan en los escenarios de riesgo y avisos meteorológicos procesados por los organismos técnicos.

En cuanto a los recursos pesqueros, el ENFEN estima que el stock de anchoveta en la zona norte-centro continuará concentrado mayormente dentro de las primeras 30 millas frente a la costa en las próximas semanas. Del mismo modo, se proyecta que el bonito seguirá disponible para la pesca a lo largo de todo el litoral peruano. La evolución de estas condiciones biológicas estará sujeta a la estabilidad de las anomalías térmicas del mar.

Finalmente, la comisión recomendó a los tomadores de decisiones considerar estos escenarios para la adopción de medidas de reducción del riesgo de desastres. Es necesario fortalecer las acciones de preparación ante posibles peligros inminentes o emergencias derivadas de las condiciones climáticas extendidas. Se exhortó a la población a seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales de la institución.