Resumen

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Piura, la región más golpeada por el Niño Costero del 2023. (Foto: Nilo Vilela / GEC)
Piura, la región más golpeada por el Niño Costero del 2023. (Foto: Nilo Vilela / GEC)
/ NILO VILELA
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero hasta enero de 2027 debido a la alta probabilidad de que el evento climático continúe con una magnitud débil en los próximos meses.

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