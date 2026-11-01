La leptospirosis, una enfermedad endémica, registra un aumento de casos en el Perú. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), este 2026 se han registrado 14.723 casos, frente a los 8.055 reportados en 2025. Además, este año se contabilizan 50 fallecidos a nivel nacional, una cifra que supera la suma total de los cuatro años anteriores: 49 muertes entre 2022 y 2025.

En diálogo con El Comercio, Juan Carbajal, analista de datos, detalló que Lima reporta 315 casos y 10 fallecidos: uno en Barranca y nueve en Lima Metropolitana. Según información del Minsa, estos últimos se distribuyen entre Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, La Victoria, Jesús María y el Cercado de Lima.

Evolución de la leptospirosis en los últimos años en el Perú. Foto: Juan Carbajal.

También alertó sobre la tendencia al alza de la leptospirosis en todo el país. “A escala nacional, todos los indicadores siguen aumentando. Piura cuenta con 3.143 casos registrados”, informó.

Esta enfermedad causada por una bacteria registra 315 casos y 10 fallecidos en Lima. Foto: Andina.

Y agrega: “la tasa de hospitalización aquí es alta: 1 de cada 2, supera la escala nacional del 10% (1 de cada 10). Lima tiene unos 333 casos, 10 veces menos que Loreto, Piura, Madre de Dios, Lambayeque o Tumbes, que son zonas endémicas, pero el número de hospitalizados y muertes es superior. Algo está pasando, quizás han desarrollado alguna especie de barrera biológica y en la capital no”.

¿Qué es la leptospirosis y cómo se propaga?

Leslie Soto, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), indicó que la leptospirosis “es un mal causado por la bacteria leptospira. Cuando hay derrumbes, lluvias o huaicos, la gente atraviesa esas zonas sin calzado y pueden generarse heridas que son aprovechadas por la bacteria para ingresar”.

Augusto Tarazona Fernández, médico especialista en infectología y exviceministro de Salud, acotó: “afecta zonas con deficiencias de saneamiento básico, con agua en baldes que usan para lavar, beber o bañarse. También en zonas con acumulación de basura donde no hay desagües, todo esto es el medio ideal para que proliferen ratas y perros, portadores del microbio de la leptospira que se propaga en personas que no usan calzado adecuado, van descalzos o con sandalias”.

Roedores, perros y otros mamíferos pueden ser portadores de la bacteria. Foto: Andina.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Sabiendo los escenarios en los cuales la leptospirosis puede propagarse, toca preguntarse por los síntomas que, en muchos casos, es igual al de cualquier infección, pero con diferencias a conocer. “Fiebre, malestar general, dolor articular o dolor muscular, náuseas, decaimiento, baja de apetito (...). La diferencia sería en que esos síntomas pueden durar una semana, 10 días, antes que pasen a una siguiente fase donde la enfermedad es más severa, aparece ictericia (ojos y/o piel amarilla), hemorragias. Eso lo diferencia del dengue”, dijo el exviceministro de Salud.

“Hay un 10% de casos que se complican y desarrollan la enfermedad de Weil que compromete el hígado, el riñón, el pulmón o todos juntos, lo que puede conducir a la muerte del paciente”, comenta el doctor Soto.

La leptospirosis se disemina con el agua de lluvia, inundaciones, huaycos, pero también basurales y zonas con poca higiene. Foto: Andina.

¿El fenómeno de El Niño propagará la leptospirosis?

El Ministerio de Salud (Minsa), con el fenómeno de El Niño presentando sus primeros estragos, alertó a la población de no ingresar a aguas estancadas para evitar contagios por leptospirosis, ya que la bacteria puede encontrarse en el agua de lluvia, suelo húmedo, o hasta en los alimentos.

Augusto Tarazona asegura que el Estado no tiene que prevenir, sino afrontar ya a El Niño, eso incluye a enfermedades como el dengue y la leptospirosis: “las lluvias barren los basurales y lo diseminan por otro lado por medio de las inundaciones. Es más fácil que la gente enferme. Ello explica por qué hoy tenemos un brote intenso en el norte con 3.000 casos en Piura, Tumbes con más de 1,000, Lambayeque cerca a los 1.000”.

“Los servicios de salud están comenzando a desbordarse por estos casos. En el norte, varios establecimientos de salud de primer nivel con capacidad para 5 o 6 camas de observación, tienen 8 a 10 pacientes hospitalizados, casi el doble de su capacidad operativa. La capacidad de respuesta y resolución del sector salud va a depender de la intensidad de las lluvias y cómo nos hemos preparado en los meses anteriores”, añadió.

Las inundaciones y desbordes provocados por el fenómeno de El Niño propagarán enfermedades como el dengue y leptospirosis. Foto: Leydi Timana. / Leydi Timana

¿Cómo se trata la leptospirosis?

“A un paciente con fiebre de 2 o 3 días le hacemos las pruebas inmediatas, tanto para dengue como para leptospirosis, así como otros exámenes que el ministerio pueda disponer (...). Preguntamos a los pacientes si viven en lugares donde hay ratas”, acotó Tarazona.

Actualmente, los centros de salud en el norte del país están colapsando, no hay suficientes camas para los enfermos graves por leptospirosis. Foto: Andina.

¿Qué medidas tomar para prevenir el contagio?

Para prevenirla, Soto sostuvo: “Si estamos en zonas de inundación, usar botas altas. Las de caucho son las mejores para no tener heridas. Hay que tener cuidado porque la bacteria también puede ingresar por los ojos y la boca. Consumir agua hervida y no bañarse en lugares donde acude mucha gente, por más calor que haga”.

Augusto Tarazona añade otras sugerencias: “mucha higiene, agua segura, limpia, hervida, alimentos y frutas bien cocidas y lavadas. Disminuir los basurales, esto también depende de las autoridades municipales, que el Ministerio de Vivienda coloque desagües. Todos los sectores deben poner la mano para generar condiciones de higiene adecuadas”.