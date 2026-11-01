icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En 2025 hubo poco más de 8 mil casos de leptospirosis en Perú. En 2026 esa cifra está a nada de duplicarse. Foto: Andina / composición.
En 2025 hubo poco más de 8 mil casos de leptospirosis en Perú. En 2026 esa cifra está a nada de duplicarse. Foto: Andina / composición.
Por Joel Dávila Quiñonez

La leptospirosis, una enfermedad endémica, registra un aumento de casos en el Perú. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), este 2026 se han registrado 14.723 casos, frente a los 8.055 reportados en 2025. Además, este año se contabilizan 50 fallecidos a nivel nacional, una cifra que supera la suma total de los cuatro años anteriores: 49 muertes entre 2022 y 2025.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?