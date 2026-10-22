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Resumen

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La zona de Lima sur se vería afectada por próximas lloviznas. (Fotos: césar.grados@photo.gec)
La zona de Lima sur se vería afectada por próximas lloviznas. (Fotos: césar.grados@photo.gec)
Por Carlos Gonzales

Lima es escenario, una vez más, de precipitaciones, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos debido a que, mediados de agosto, una persistente llovizna afectó a distritos de Lima sur, como Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. De tal magnitud fue el impacto en ese momento que una decena de colegios, mercados y casas terminaron anegadas.

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