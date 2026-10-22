Lima es escenario, una vez más, de precipitaciones, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos debido a que, mediados de agosto, una persistente llovizna afectó a distritos de Lima sur, como Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. De tal magnitud fue el impacto en ese momento que una decena de colegios, mercados y casas terminaron anegadas.

A través de un aviso meteorológico, Senamhi informó que, desde el jueves 22, al sábado 24 de octubre, se presentarán lluvias y/o lloviznas de moderada a extrema intensidad en la costa centro y sur. De hecho, la tarde del jueves ya caía una intensa garúa en las zonas del Rímac y San Juan de Lurigancho

Estas lluvias estarán acompañadas por el incremento de la velocidad del viento y se espera presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío.

#Llovizna #Minam #Senamhi Lima presenta cobertura nubosa hacia la costa. Para las próximas horas se prevén precipitaciones, conforme al aviso meteorológico https://t.co/z9ew8QEdlp #PerúResponde ante el fenómeno El Niño, mantente informado con las cuentas oficiales del Senamhi. https://t.co/fs8IkAPVLl — Senamhi (@Senamhiperu) October 22, 2026

Se presentarían precipitaciones en Lima sur y oeste

La ingeniera Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, indicó que en Lima se presentarán en los próximos días lloviznas y lluvias, principalmente en la zona sur y oeste de la capital, es decir, en los distritos cercanos al litoral.

“Podemos superar valores de hasta 2 milímetros principalmente en los distritos de Lima sur, como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín, donde las lluvias y lloviznas pueden ser más intensas a comparación de los demás distritos de Lima Metropolitana”, afirmó la especialista a El Comercio.

“Esperamos que las precipitaciones más significativas se den principalmente en los distritos de Lima sur y Lima oeste, es decir, los que están más cercanos al litoral costero, como Callao, San Miguel, Magdalena, Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín, donde se podrían presentar en mayor intensidad y generen los mayores acumulados”, añadió.

Julca explicó que las lloviznas se presentarían en las zonas cercanas al litoral, mientras que los episodios de lluvias ocurrirían en los distritos más alejados del mar. Indicó que las lloviznas llegarían en horas del atardecer, noche y madrugada, las cuales estarán acompañadas de neblinas.

Respecto a las altas temperaturas en Lima, la especialista de Senamhi señaló que en el sábado y domingo, en los que se esperan las lloviznas y lluvias, habría predominancia de cobertura nubosa, pero no se descarta la presencia de brillo solar durante el día, aunque de manera más tenue y en menor duración de horas.

“Los valores que se encontrarán hacia el fin de semana variarán entre los 27°C y 28° durante el día, y en horas de la noche habría valores entre los 19°C y 21°C”, aseveró.

Algunos vehículos quedaron atrapados en los aniegos formados en Lima sur a mediados de agosto. (Foto: El Comercio)

Julca indicó que en la estación de primavera es usual la presencia de lloviznas, pero que la influencia del Fenómeno El Niño lleva a que dichas precipitaciones “sean mucho más persistentes e intensas”.

Un problema latente en el tema de las lluvias es la activación de quebradas, por lo que la especialista explicó que no se debe descartar esa posibilidad, pero que se tiene tomar en cuenta la frecuencia de días con lluvias.

“La activación de las quebradas será con mucha más fuerza en los meses de verano. Además, para que se den algunas activaciones de quebradas, la lluvia tiene que ocurrir en las partes medias de Lima, en el camino hacia la sierra, sobre los mil o 2 mil metros sobre el nivel del mar”, refirió.

Prevén el aumento del caudal del río Rímac

Nelson Quispe, ingeniero meteorólogo de Senamhi, indicó que el caudal del río Rímac aumentaría conforme vayan sucediendo las lluvias en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, principalmente en verano.

“El calentamiento del mar tiene influencia en toda la vertiente occidental, esta vertiente occidental es muy importante porque generará las lluvias. Eso significa que en la parte occidental habrá algunos acumulados importantes en el transcurso del verano”, puntualizó el especialista.

“Se espera lluvias importantes en el transcurso del verano, sobre todo en las cuencas medias del río Rímac, lo que implica que los caudales en la parte baja del río Rímac aumentarán de manera sustancial”, agregó.

Próximas precipitaciones marcan el inicio de la temporada de lluvias

Julio Villafuerte, meteorólogo de la Organización Meteorológica Mundial y exjefe de Cenepred, indicó a El Comercio que las próximas lluvias que ocurrirían en Lima se deben al trasvase de precipitaciones que se presentan en la sierra central.

“Las lluvias que se podrían presentar en Lima son debido al trasvase de las lluvias que están ocurriendo en la sierra central. Esas lluvias van a iniciar la estación de precipitaciones desde Chosica hacia abajo, en la cuenca media del río Rímac. Este es uno de los primeros indicadores del inicio de la estación de lluvias”, explicó.

Remarcó que el actual calentamiento del mar haría que se extienda un poco más esa cantidad de precipitación hacia la costa. No obstante, remarcó que no se trata de un evento vinculado directamente al Fenómeno El Niño, sino al inicio de lluvias.

Diversas inundaciones se presentaron en Lima Sur por lloviznas en Lima a mediados de agosto. (foto: César.grados@photo.gec)

“La estación de lluvias ya se inició. Las condiciones del Fenómeno El Niño todavía no se dan porque se necesitan unas características atmosféricas típicas. Estamos en la estación de lluvias, pero este calentamiento de mar, que todavía no se llama Fenómeno El Niño, está generando estas lloviznas en la costa peruana”, precisó.

Villafuerte explicó que ya no queda tiempo para realizar obras de prevención ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño, sino solo trabajos de mitigación. “Hay que esperar apagar el incendio donde se presente. Debemos tener rapidez en la distribución de las ayudas y la atención”, afirmó.

El especialista indicó que las autoridades deberían abocarse a trabajar en las zonas donde se tiene información confirmada de la activación de quebradas o desborde de ríos. “La estación de lluvias está sobre cualquier evento climático recurrente, como en este caso el Fenómeno El Niño. Eso es cíclico y eso hay que seguirlo, pero hay que protegernos donde siempre ocurre”, aseveró.