“Buenos días, ¿hablo con el Sr. Edgar Vásquez? Quiero informarle que es acreedor de un bono gratuito de hospedaje por cinco días y cuatro noches para dos personas a destinos internacionales, como Cartagena de Indias o Ciudad de México”.

►El MTC anulará 250 mil brevetes ‘express’ en el Perú | #NoTePases

►Liberan a conductora que atropelló y causó muerte de dos transeúntes en San Isidro

Así se inició una llamada inesperada que recibió el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez Vela, el pasado 19 de setiembre.

La persona que se comunicó con él aseguraba que trabajaba en una agencia de viajes. Le explicó al ministro que el premio, pese a no haber participado en ningún concurso, era totalmente gratuito, pero tenía como única condición acudir hasta sus oficinas, ubicadas en Miraflores, al día siguiente, en un único horario, para conocer otros beneficios que le ofrecerían.

Tras finalizar la llamada, el Mincetur, en coordinación con la Policía Nacional y personal del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), envió a agentes de fiscalización hasta la empresa para inspeccionar sus instalaciones y determinar si desarrolla un método comercial agresivo.

Ese tipo de ejercicio comercial está prohibido, según el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor del Indecopi, porque “afecta la libertad de elección” de las personas a través de figuras como “acoso, coacción, influencia indebida o dolo”.

Tras las pruebas obtenidas durante la visita de fiscalización, la Dirección de Normatividad y Calidad Turística inició el procedimiento administrativo sancionador a la agencia de viajes.

Por otro lado, se puso en conocimiento de la Sunarp y Sunat que la referida agencia exhibía logos del Mincetur en los documentos que presentaba a sus clientes.

—Otros casos—

Así como sucedió con el titular del Mincetur, decenas de personas han sido contactadas por similares agencias de viajes que ofrecen desde pasajes gratis hasta dinero. Según Indecopi, a la fecha hay 12 empresas que son investigadas por este tipo de ventas.

“Me llamaron de Neon [Tours] para decirme que había ganado pasajes gratis a cualquier parte del Perú. Primero, fue un joven, pero me comunicaron con otras personas. Me dieron un código que tenía que entregar en recepción”, narró Rayner Raya, quien denunció esta acción ante el Mincetur antes de acudir a la agencia.

Una vez en el local, a Rayner, acompañado por personal de fiscalización del Mincetur que iba encubierto, le dijeron que antes de entregarle su premio querían comentarle sobre otras promociones. Además, le dijeron que podría participar en un sorteo en el cual obtenía una opción por cada tarjeta de crédito que enseñara.

“Tras ello, me llevaron a una sala donde había otras personas. La señorita que me hablaba sobre sus ofertas me entregaba muchos papeles y era difícil oírla porque la música estaba con volumen alto. Era una situación que me aturdía”, señaló Rayner.

El Comercio intentó comunicarse con la agencia de viajes Neon Tours, con sede en San Isidro, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Daniel Maraví, director general de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur, advirtió que al inicio de las reuniones [que pueden durar hasta una hora y media] el personal de estas agencias tiene un trato cordial; sin embargo, con el paso de los minutos comienza a ejercer presión en los clientes para que se afilien a sus planes de descuentos que pueden costar hasta US$500.

“Tienen acceso a una base de datos del nivel remunerativo porque saben que tienen tarjetas de crédito. Te venden la idea de que son formales. Finalmente, el cliente, por desinformación, distracción o cansancio, firma un contrato que luego puede cancelar, pero ya compró uno de sus planes”, indicó Maraví.

Asimismo, denunció que estas agencias incluso aseguran a sus clientes que el premio será entregado por personal del Mincetur.

—Acciones—

Indecopi señaló a este Diario que hasta la fecha se ha sancionado a seis empresas por realizar este método de venta agresivo. Las sanciones económicas alcanzan hasta los 450 UIT.

Pese a ello, algunas empresas, cuyas sedes están en distritos como Surco, Miraflores o San Isidro, continúan con estas prácticas prohibidas.

En muchos casos, cuentan con RUC, inscripción en la Sunarp y licencia de funcionamiento municipal. Sin embargo, buscan obtener medidas cautelares para evitar una cobranza coactiva.

Recomiendan planificar los viajes para evitar estafas

El director general de Políticas de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Daniel Maraví, recomendó a la población planificar sus viajes con antelación para evitar caer en manos de este tipo de ventas o ser estafados.

“Las personas que salen de viaje deben evitar hacer contratos con este tipo de empresas que te llaman para ofrecer premios. Es mejor que antes de salir tengan listos los tours que van a realizar para evitar malos ratos”, señaló Maraví.

El funcionario del Mincetur explicó que el turismo interno en nuestro país está creciendo; sin embargo, aún no tenemos experiencia en la forma como organizamos nuestro viaje.

Según cifras del Mincetur, el año pasado se realizaron más de tres millones de viajes internos, la cifra más alta en los últimos años. Se espera que este año se incremente.

En lo que va del 2019, enero fue el mes en el que más turistas nacionales viajaron: en total 309.861. El segundo mes con mayor número de viajes fue julio con 301.343.