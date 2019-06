Álex Gonzales: de vocero de Susana Higuchi a alcalde de San Juan de Lurigancho [PERFIL]

En sus primeros seis meses de gestión, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, ha afrontado tres cuestionamientos por presuntas irregularidades en su mandato.



El primero ocurrió el febrero pasado, cuando ocho regidores del partido por el que fue elegido, Podemos Perú, pidieron a la Contraloría investigar nombramientos de funcionarios y asesores procesados por el delito de corrupción de funcionarios. Luego, en marzo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó a trámite una demanda presentada por el ciudadano Alberto Peña de la Puente, quien acusaba al burgomaestre de irregularidades en la designación de una funcionaria. El JNE trasladó el caso al Concejo distrital, que, en mayo, decidió no suspenderlo de sus funciones.

El tercer cuestionamiento tiene que ver con presuntos vínculos con el ex alcalde de Surquillo, Gustavo Sierra Ortiz, quien cuenta con prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias.

Gustavo Sierra es sindicado de haber sido asesor del alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales. (Panorama)

— ¿Quién es Alex Gonzales? —

El burgomaestre, de 57 años, no es nuevo en la política peruana. De acuerdo a información del Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob) del JNE, ha participado en nueve procesos electorales en los últimos 33 años.



La primera elección en la que participó fue en 1986, cuando a los 25 años postuló con el Apra para regidor en las elecciones municipales de ese año. En esa oportunidad, logró ser elegido concejal.

Álex Gonzáles que postuló nueve veces a un cargo de elección popular. (JNE) Difusión

Luego, ha postulado sin éxito para congresista constituyente por el Movimiento Acción Social Independiente (1992), congresista por Perú Posible (2001), regidor provincial del movimiento regional Voz Verde (2006), alcalde de Lima con Siempre Unidos (2010), representante del parlamento andino por Cambio Radical (2011), alcalde de Lima con Democracia Directa (2014) y congresista por Fuerza Popular (2016). En su novena postulación fue elegido alcalde de San Juan de Lurigancho en 2018.

Álex Gonzáles bautizó su propuesta de helicópteros como 'Toco Toco' (Alessandro Currarino / Archivo El Comercio)

— “No propongo libertinaje sino tolerancia” —

Álex Gonzales Castillo es el único candidato que ha sido presentado por tres partidos distintos. Defensor del medio ambiente y de las minorías sexuales, busca promover una ciudad inclusiva





Al candidato ecologista, las propuestas se le fueron por las ramas. Mientras los otros diez aspirantes al sillón municipal capitalino se dedican a plantear soluciones en seguridad y transporte, a Álex Gonzales no se le ocurrió mejor idea que proponer campos nudistas y matrimonios entre homosexuales como temas de campaña. Humberto Lay y Yehude Simon no compartieron sus ideas y ahora Gonzales los acusa de intolerantes y homofóbicos.

Fijémonos en su saltimbanqui campaña electoral que lo ha llevado a convertirse en el único candidato en ser presentado por tres partidos distintos.

A LA TERCERA VA LA VENCIDA

"Luego de una serie de reuniones con el equipo de Alternativa Verde [la ONG que dirige], tomé la decisión de presentarme a la Alcaldía de Lima para incorporar el tema medioambiental en la agenda municipal. En esos días me encontré en una reunión con el pastor Humberto Lay. Me dijo que tenía buenas referencias sobre mi trayectoria y al poco tiempo me presentó como precandidato de Restauración Nacional", afirma.

Durante los primeros quince días todo fue paz y armonía en el partido, pero bastó que hablara de la importancia que tienen los gays en el quehacer político, social y cultural del país para que los pastores evangélicos pegaran el grito en el cielo. "Lay me presentó un reglamento de diez puntos. El primero señalaba que un comité integrado por tres pastores iba a evaluar lo que tenía que decir y cómo me debía comportar durante la campaña. En el segundo, me dejaban claro que Dios creó al hombre y a la mujer y por lo tanto no hay lugar para otras opciones sexuales. Me reuní con Lay en su casa y le expliqué que no podía seguir".

"¡Mentira!", contesta el líder de Restauración Nacional. "En primer lugar, nunca fue precandidato, nosotros firmamos un convenio donde se comprometía a ser oficialmente el candidato del partido. Tampoco le dimos ningún reglamento. Fue a mi casa y le hice pequeñas observaciones por haber llegado tarde a algunos compromisos. Me ofreció disculpas, dijo que iba a corregir eso, pero al día siguiente me sorprendió presentándose con el Partido Humanista".

Álex Gonzáles postuló en el año 2010 a la Alcaldía de Lima. Durante el debate previo a las elecciones, presentó su propuesta de utilizar helicópteros contra la inseguridad. (TV Perú)

Según Gonzales, Yehude Simon le había "rogado" que se uniera a su agrupación asegurándole que Fernando Andrade no daba la talla. Ante tanta insistencia, aceptó acudir al I Congreso Humanista donde oficializaron su postulación a la Alcaldía de Lima y la de María Eugenia de la Puente a la primera vicepresidencia de la República para los comicios del 2011. "Luego surgió lo de los campos nudistas y el matrimonio entre homosexuales. Yo tuve un lapsus y dije "parques", pero en ningún momento pensé en tener a gente desnuda en la ciudad", aclara Gonzales, quien reconoce que se excedió al plantear propuestas para el ámbito nacional. Sin embargo, dice estar seguro de que Simon lo botó por homofóbico, que orquestó la candidatura de De la Puente a sus espaldas y que incluso apoyó bajo la sombra a Álex Kouri.

"Me acompañaba a entrevistas y se la pasaba elogiando a Kouri, de quien pienso no tiene autoridad moral para presentarse a la alcaldía, ya que representa el último rezago del montesinismo. Simon quería contar con un candidato que mantuviera al partido tibio en las encuestas para luego poder negociar en el 2011".

"¡Mentira!", responde Simon. "No quiero entrar en debate, pero él fue quien vino al local del partido asegurándome que se había apartado de Lay en buenas condiciones. Nunca lo sacamos por homofóbicos. Dentro de nuestra militancia tenemos gays y actúan con plena libertad. Cuando se acaben las elecciones, él va a terminar convirtiéndose en otro personaje folclórico de la política nacional", vaticina.

En el colmo de la incoherencia, Gonzales se mudó a Siempre Unidos, de Felipe Castillo, el mismo partido que previamente se había ofrecido como "vientre de alquiler" para la candidatura de Kouri. Sin embargo, el candidato municipal asegura que solo aceptó la propuesta luego de que Castillo hiciera un deslinde con el ex presidente regional del Callao.

Álex Gonzáles fue vocero del partido Armonía-Frempol, en el que participaba Susana Higuchi. (Youtube Lamula. pe)

PASADO Y PRESENTE VERDE

Por más oportunista que parezca, Gonzales empezó a ser noticia mucho antes de la actual contienda electoral. Su primera incursión mediática ocurrió en 1995, cuando se convirtió en vocero de Armonía-Frempol, el partido con el que Susana Higuchi intentó enfrentar las aspiraciones reeleccionistas de su marido Alberto Fujimori.

"Susana vivía una situación lamentable secuestrada en Palacio. Luego de contactarnos con gente en el interior, logré ingresar al edificio escondiéndome en la maletera de un auto. Entré y pude coordinar con ella los planes para su salida", revela Gonzales, quien afirma que por ayudar a la ex primera dama, el Servicio de Inteligencia asaltó su ONG ambientalista e incluso sufrió un intento de secuestro al paso.

Tras el acoso se fue a vivir a México, pero regresó y continúo con la causa ecológica. En el 2000 su ONG asesoró a la comunidad de Parinari, Loreto, en el pedido de una indemnización de un millón 750 mil dólares a Pluspetrol tras un derrame de cinco mil barriles de petróleo al río Marañón. Al año siguiente siguió de cerca los efectos de otro derrame en la playa Conchán y tras su activa participación en el caso, postuló sin éxito al Congreso con el número 34 de Perú Posible; prometió sacar a Lucchetti de los Pantanos de Villa.

Tras formar el Movimiento Regional Voz Verde en Iquitos e integrar el Consejo Nacional del Ambiente entre el 2003 al 2007, Gonzales se lanza a la Alcaldía de Lima consciente que el mensaje ecológico aún es considerado un tema secundario. "No sé si los limeños son inmunes o resistentes y no le toman importancia al tema, pero les informo que los vehículos emanan 412 gases, muchos de ellos cancerígenos. Al año perdemos 2 mil millones de dólares entre combustible y horas hombre y seis mil peruanos han muerto en los últimos veinte años por contaminación ambiental".

Para cambiar la situación, Gonzales propone una serie de alternativas novedosas. Entre ellas, cerrar la Vía Expresa una vez a la semana para dar paso a un circuito cultural y deportivo dedicado a la familia. "Necesitamos una ciudad inclusiva. No propongo libertinaje. No voy a convertir a Lima en Sodoma y Gomorra, pero creo en la tolerancia. Me preocupa la última encuesta del Instituto Gallup que señala que solo el 25% de limeños es feliz. Hay que trabajar el tema espiritual".

Al término de la conversación, Gonzales pide aclarar que recientemente ha terminado una relación de cuatro años con una mujer "linda", aunque mantiene la respuesta del inicio. Finalmente se despide con una frase muy a su estilo: "Bendiciones verdes, cuídese mucho, sea feliz y perdone pronto".