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Alumnos del colegio Juan Pablo Peregrino ingresaron a la UNMSM. (Foto referencial: Facebook Colegio Juan Pablo Peregrino)
Alumnos del colegio Juan Pablo Peregrino ingresaron a la UNMSM. (Foto referencial: Facebook Colegio Juan Pablo Peregrino)
Por Redacción EC

Jair Eidan Arredondo Ibarra y Jhamir Rondan Martel, ambos de 17 años y egresados del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, lograron ingresar a la especialidad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

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