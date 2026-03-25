Jair Eidan Arredondo Ibarra y Jhamir Rondan Martel, ambos de 17 años y egresados del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, lograron ingresar a la especialidad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Los estudiantes obtuvieron sus vacantes en el proceso de admisión 2026-II, cuya evaluación para esta carrera se llevó a cabo el domingo 15 de marzo en la Ciudad Universitaria.

Arredondo Ibarra alcanzó un puntaje de 1.283 puntos en su primera postulación a la carrera. Por su parte, Rondan Martel ya contaba con experiencia en evaluaciones universitarias previas tras haber logrado anteriormente un cupo en otra institución de educación superior. Ambos jóvenes culminaron sus estudios secundarios en diciembre de 2025 como parte de la promoción del referido plantel de Lima Norte.

La preparación académica de los estudiantes incluyó jornadas de estudio desde las 7:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. durante su etapa escolar. De acuerdo con la dirección del centro educativo, el sistema formativo integra el reforzamiento de materias de ciencias y letras con el acompañamiento psicológico y el desarrollo de valores.

En el mismo proceso de admisión, otras alumnas de la institución también accedieron a especialidades del área de salud: Luana Huamán Zarate en Enfermería y Ninel Cruz Ramírez en Obstetricia. Con estos ingresos, el colegio suma cerca de 200 alumnos que iniciarán su formación profesional en diversas universidades del país durante el presente año.

Los nuevos ingresantes tienen programado el inicio de sus clases para el lunes 30 de marzo. En total, el examen de admisión 2026-II de la UNMSM convocó a 27.735 aspirantes para competir por una de las 5.804 vacantes distribuidas en 81 programas profesionales.