El papa León XIV ya está en el Perú, y los jóvenes son uno de los grupos que viven con mayor entusiasmo su visita. Como parte de sus actividades, el pontífice sostendrá un encuentro con asistentes de entre 16 y 35 años en el Estadio Nacional, donde compartirá un diálogo con ellos y presenciará danzas y otras expresiones culturales a cargo de distintas agrupaciones.

Una de las iniciativas que se prepara para este encuentro es la de la Vicaría de la Juventud de Lima, brazo pastoral de la Arquidiócesis de Lima cuyo trabajo está enfocado en jóvenes de distintas realidades. El Comercio conversó con sus representantes para conocer cómo vienen organizándose y cuáles son sus expectativas frente al mensaje del Santo Padre.

Los jóvenes

Nicole Bendezú, de 27 años, es una de las coordinadoras del elenco de danzas de la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima. Ella contó que se vienen preparando arduamente para presentar un conjunto de danzas folclóricas durante el encuentro en el Estadio Nacional.

Nicole Bendezú, de 27 años. Foto: Mario Zapata.

“Somos casi 320 voluntarios los que se están sumando de diferentes diócesis y parroquias para ser parte de este evento. La juventud peruana se unirá a una sola voz”, señaló.

Sobre el mensaje que esperan recibir, Nicole tiene grandes expectativas, pues considera que el Papa es cercano a los jóvenes. “Él siempre nos dice que no debemos callarnos, sino más bien alzar nuestra voz. Así que yo creo que irá por ahí. Somos una tierra muy bendecida por recibir al Papa. Estoy muy emocionada y con un corazón muy agradecido y dispuesto para servir”, agregó.

Su compañera Luciana Villalobos, de 29 años, también se mostró emocionada por lo que se vivirá en el Estadio Nacional. “Somos jóvenes y, como dijo un Papa anterior, ‘hagan lío’, entonces eso haremos. Somos jóvenes y vamos a gritar y alabar a nuestro Dios con nuestros pasos de baile”, expresó.

Luciana espera que el pontífice transmita un mensaje que reivindique el papel de los jóvenes dentro de la Iglesia. “Espero que el Papa lleve ese mensaje. Porque la Iglesia somos los jóvenes. Siempre se dice que somos el futuro, pero en realidad somos el presente. Ya estamos aquí para alabar a Cristo”, sostuvo.

Luciana Villalobos, de 29 años. Foto: Mario Zapata.

Asimismo, espera que el encuentro sea una oportunidad para transmitir un mensaje de paz y que los asistentes puedan dejar atrás sus preocupaciones. “Espero que más corazones jóvenes se unan. Yo sé que por esta venida del Papa varias personas van a querer regresar a la Iglesia y saber más de Dios”, manifestó.

Por su parte, Valeria Flores, de 19 años, una de las integrantes más jóvenes del grupo, espera que el mensaje que se transmita durante la vigilia ayude a fortalecer la fe de los asistentes y a mantener a Dios presente en sus proyectos de vida.

“Los planes que Dios tiene para nuestras vidas son mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Espero con mucha gratitud el mensaje del Santo Padre”, comentó.

Valeria Flores, de 19 años, una de las integrantes más jóvenes del grupo. Foto: Mario Zapata.

Dos jóvenes seminaristas

José Navarro, de 34 años, es uno de los seminaristas coordinadores de la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima. Expresó su alegría por la próxima llegada del Santo Padre al Perú. “Desde que se hizo oficial, nos hemos estado organizando con diferentes comisiones y voluntarios que han estado ayudando en los temas de logística y comunicaciones”, sostuvo.

“En este programa habrá números artísticos y un momento central, que será el diálogo de los jóvenes con el Santo Padre. Esperamos unas palabras de esperanza y reflexión”, contó.

José comentó que uno de los temas que espera escuchar está relacionado con la salud mental de los jóvenes. “Espero que se hable sobre ese miedo que muchos tienen a sentirse solos. La Iglesia debe llamarnos a congregarnos y unirnos, y así ser una Iglesia abierta para todos. Los asistentes serán capaces de abrir su corazón y compartir sus historias en este encuentro”, dijo.

José Navarro, de 34 años, es uno de los seminaristas coordinadores de la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima. Foto: Mario Zapata.

El otro coordinador y seminarista es Marcos Gallardo, de 27 años. Para él, es una gran bendición poder trabajar al servicio del Señor. “Muchos chicos que durante años han estado al servicio de la Iglesia podrán exponer sus dones”, señaló.

“Creo que la perspectiva que el Papa propone sobre la Iglesia de hoy es que los jóvenes han recibido el llamado de Jesucristo para servir y cumplir la misión donde se encuentren. Eso espero escuchar. Donde estemos, podemos ser seres de luz para el mundo. Solo hay que aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas y así iluminar a los demás”, expresó.

El coordinador y seminarista Marcos Gallardo, de 27 años. Foto: Mario Zapata.

Los detalles del encuentro

Este megaevento se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre. Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11 a.m., mientras que las actividades preparatorias comenzarán a las 2 p.m. La llegada del Santo Padre está prevista para las 6 p.m. Las entradas serán completamente gratuitas.

El padre Yadir Candela, de 27 años y asesor de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV, comentó a El Comercio que esta iniciativa pretende ser un espacio de encuentro para jóvenes de distintas partes del Perú. “No será solamente para católicos, sino también para aquellos que, de una u otra manera, están empezando a sentir fe; aquellos que, aunque no vayan a misa siempre o no pertenezcan a las parroquias, quieren conocer el mensaje de esperanza y acercarse más a Dios”, explicó.

“Por medio del arte y los testimonios, vamos a conectar con lo más profundo de nuestro interior, que es donde habita Jesús. El Papa viene a escuchar las realidades de cada joven que se va a presentar ese día. Luego, va a compartirnos aquel mensaje de esperanza que nace de Cristo”, contó.

El padre Yadir expresó que espera que el mensaje del pontífice recuerde a los jóvenes que, pese a las dificultades, tienen mucho por aportar a los demás y a la sociedad.

El padre Yadir Candela, de 27 años, es asesor de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV. Foto: Mario Zapata.

“Los jóvenes tenemos esa intuición en nuestro corazón de poder entregarnos a los demás por medio del arte, del servicio, de la escucha sincera y de la amistad, y que cada uno se vaya siendo consciente de que es un ser de luz. A pesar de las oscuridades que puede haber en nuestra vida, siempre seremos luz si descubrimos que Cristo cree en cada uno de nosotros. Así podremos iluminar a nuestro país. Se vienen tiempos en los que el Perú necesitará de todos los jóvenes para levantarse. Y creo que esto va a ser un camino inicial para una misión más grande que nos espera de aquí en adelante”, reflexionó.