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Resumen

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Una de las iniciativas que se prepara para este encuentro es la de la Vicaría de la Juventud de Lima. Foto: Mario Zapata.
Una de las iniciativas que se prepara para este encuentro es la de la Vicaría de la Juventud de Lima. Foto: Mario Zapata.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

El papa León XIV ya está en el Perú, y los jóvenes son uno de los grupos que viven con mayor entusiasmo su visita. Como parte de sus actividades, el pontífice sostendrá un encuentro con asistentes de entre 16 y 35 años en el Estadio Nacional, donde compartirá un diálogo con ellos y presenciará danzas y otras expresiones culturales a cargo de distintas agrupaciones.

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