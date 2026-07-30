Paola Chiappina, la novia de Alejandro Ugarte, uno de los tres montañistas peruanos reportados como desaparecidos en el nevado Huascarán, desde el pasado 14 de julio, solicitó al Gobierno una autorización formal para posibilitar el ingreso de equipos de rescate provenientes de Chile.

Paola Chiappina, novia de Alejandro Ugarte, pide seguir buscando a los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán.

Según Chiappina, grupos de rescatistas se comunicaron con ella y se ofrecieron a enviar personal capacitado y equipamiento técnico a la zona para buscar a su novio y a sus amigos, Arturo Salas y Freddy Mendoza.

“Me dijeron que están dispuestos a mandar la ayuda que sea pero que necesitan una autorización formal desde el gobierno del estado peruano... solo falta eso, que se pongan en contacto entre gobiernos”, detalló para Latina.

Estado de la búsqueda y dificultades operativas en el nevado

Desde la desaparición de los montañistas, se desplegó una serie de acciones privadas para localizarlos como el envío de guías de montaña, drones y helicópteros. El 28 de julio se realizó el último sobrevuelo con drones en zonas de posible ubicación fijadas por coordenadas de dispositivos GPS Garmin, sin embargo, no se halló rastros de indumentaria ni equipos de los tres jóvenes.

Los familiares de las víctimas manifestaron su preocupación ante las limitaciones tecnológicas locales para realizar acciones de rescate a grandes altitudes, e hicieron hincapié en la existencia de equipos que han sido expuestos recientemente y que podrían sumarse a las tareas de rastreo.

“Ayer o antes de ayer en la parada militar exhibieron un dron maravilloso que decía que llegaba a 7,000 metros y yo digo ‘¿Y por qué esa ayuda no la estamos teniendo?’... son tres vidas, entonces ¿por qué no dar ese apoyo que quizás hay acá también?”, indicó Paola Chiappina.

Las familias instaron a las autoridades de los ministerios del Interior, de Comercio Exterior y Turismo, y de Cancillería a agilizar los trámites burocráticos para reactivar las labores de búsqueda en la Cordillera Blanca.