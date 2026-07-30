Los familiares de las víctimas manifestaron su preocupación ante las limitaciones tecnológicas locales para realizar acciones de rescate a grandes altitudes, e hicieron hincapié en la existencia de equipos que han sido expuestos recientemente y que podrían sumarse a las tareas de rastreo. Foto: composición GEC
Los familiares de las víctimas manifestaron su preocupación ante las limitaciones tecnológicas locales para realizar acciones de rescate a grandes altitudes, e hicieron hincapié en la existencia de equipos que han sido expuestos recientemente y que podrían sumarse a las tareas de rastreo. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Paola Chiappina, la novia de Alejandro Ugarte, uno de los tres montañistas peruanos reportados como desaparecidos en el nevado Huascarán, desde el pasado 14 de julio, solicitó al Gobierno una autorización formal para posibilitar el ingreso de equipos de rescate provenientes de Chile.

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