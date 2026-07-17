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Resumen

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Los andinistas se extraviaron la tarde del lunes y el último contacto que se tuvo con ellos fue la mañana del martes.
Los andinistas se extraviaron la tarde del lunes y el último contacto que se tuvo con ellos fue la mañana del martes.
Por Renzo Giner Vásquez

Hasta la noche del jueves, las autoridades aún no habían sido capaces de ubicar a Freddy Saúl Mendoza Lizana, Alejandro Manuel Ugarte Jordan ni Artidoro Salas Gaytán, los tres montañistas peruanos que desaparecieron la mañana del martes en “La Garganta”, el tramo comprendido entre el Campo 1 y 2 del nevado Huascarán, a una altitud aproximada de 6 000 m s. n. m.

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