Andrea Luna no está pasando por un buen momento. Primero le robaron su camioneta en el exclusivo distrito de Miraflores y luego, durante un enlace en vivo, un sujeto la insultó.

La actriz estaba junto al equipo periodístico de Latina Noticias revelando detalles de las extorsiones que está recibiendo cuando un sujeto intentó acercarse.

Ella se percató de la extraña presencia y se volteó. Le advirtió al hombre que estaba siendo grabado; sin embargo, el sujeto hizo caso omiso y la agredió verbalmente.

“A mí que chu.. p... de mi...”, se le escucha decir al individuo, quien aún no ha sido identificado.

Este suceso, que dejó en shock a la artista, sucedió en Miraflores y, según usuarios de X, no sería la primera vez que este hombre amedrenta a mujeres que caminan por dicho distrito.

“Este mismo hombre literalmente me acosó por 10 minutos en el paradero del corredor azul de Reducto (Miraflores). De noche no hay mucha luz ahí, así que no me percaté que estaba con el pantalón ABAJO . No me dejaba subir al bus y me asusté bastante”, escribió la periodista Joma Gálaga.

Denuncia en X. Foto: Joma Gálaga

Roban camioneta a Andrea Luna

Solo un día después de que Gisela Valcárcel denunciara el robo de su celular, la actriz Andrea Luna salió a los medios de comunicación a denunciar que también es una víctima más del mundo del hampa.

A ella le arrebataron su camioneta en Miraflores luego de dejarla estacionada en los exteriores de una cafetería. “Es una calle muy concurrida y tranquila”, sostuvo.

Luego del asalto, los delincuentes empezaron a extorsionarla, hecho que la dejó muy asustada.