Una de las operaciones que ha salido a la palestra es la venta, incluida una posterior devolución, de una camioneta Porsche Cayenne de propiedad de AH Entertaiment Company, empresa de Hurtado Grados, a Luis Enrique Sánchez Aranda, dueño de la cevichería “Mi Barrunto”.

Luis Sánchez Aranda fue uno de los invitados al programa de 'Chibolín'. (Foto: YouTube de Andrés Hurtado)

Todo se inició el 12 de julio del 2023, cuando la empresa de ‘Chibolín’ vende la camioneta a 30 mil dólares a ‘Luchito Mi Barrunto’, sin embargo, él devolvió el vehículo el 17 de noviembre del 2023.

Lo que llamó la atención de esa operación es que el vehículo fue vendido a 30 mil dólares, menos de la cuarta parte de su precio original, que fue de 135 mil dólares, solo 13 años después de ser puesto en el mercado.

Otro punto que cabe destacar es que ‘Luchito Mi Barrunto’ compró la camioneta sin haber revisado el estado y funcionamiento de la unidad, pese a que, según su propio relato, luego detectó que presentaba fallas muy graves y que él tiene otras unidades de esa misma marca.

Actualmente la camioneta Porsche se encuentra estacionada en una cochera de Miraflores junto a un automóvil de la marca Volvo del año 2009, también de propiedad de AH Entertaiment Company. Ambas unidades están abandonadas desde que ‘Chibolín’ fue recluido en un penal para cumplir prisión preventiva.

La versión de ‘Luchito Mi Barrunto’ sobre la compra del Porsche a ‘Chibolín’

Sánchez Aranda explicó que decidió adquirir la mencionada camioneta Porsche debido que necesitaba una unidad para colocarle blindaje, pues considera que esa marca de vehículo era la idónea para el objetivo que deseaba.

Además, remarcó que concretó la transacción con Kelly Katherine Medina Meza, sindicada como testaferra de Andrés Hurtado, y que el entonces conductor de televisión no se apareció en la notaría.

Porsche Cayenne Turbo

‘Luchito Mi Barrunto’ indicó que devolvió la camioneta a raíz de que presentaba fallas muy graves y que repararlas le iba a costar cerca de 100 mil dólares.

“Mi intención fue comprarlo para blindarlo, pero este carro tenía fallas muy graves. Entonces, lo llevé al concesionario porque tengo algunos otros Porsche y más o menos la suma era de 100 mil dólares para arreglarlo y ponerlo más o menos bien. Entonces, obviamente, compré un carro no en buen estado”, manifestó a “Beto a Saber” de WillaxTV.

Tarjeta de propiedad del Porsche Cayenne Turbo a nombre de la empresa de Andrés Hurtado.

“Él (Andrés Hurtado) me devolvió el dinero íntegro y yo le devolví el carro. El depósito fue de mi cuenta hacia su cuenta, y la devolución fue de su cuenta hacia mi cuenta”, agregó.

Una vida ostentosa

Luis Sánchez Aranda comenzó su negocio vendiendo, en la puerta de su casa, leche de tigre a los jugadores de Alianza Lima y a los hinchas que acudían al estadio de Matute. Primero, él y sus hermanos atendían en la calle y luego compraron un inmueble frente a su edificio.

Ahora es común verlo en redes sociales a bordo de vehículos de marca de lujo como Ferrari y Lamborghini, cuyos precios superan los 300 mil dólares, así como acompañado y celebrando en su casa con futbolistas, como Christian Cueva, o viajando junto a la selección peruana de fútbol, como ocurrió antes del partido frente a Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022.

Luis Sánchez Aranda luce lujosos relojes, al igual que su esposa.

Además, de acuerdo con un reportaje televisivo, él le entregó un anillo de compromiso valorizado en más de 30 mil dólares a su ahora esposa, Itamar Menjívar, y ambos lucen relojes de la marca Rolex. Ella tiene uno de 17,150 dólares, mientras que él posee uno de 49.500 dólares.

También circulan videos en redes sociales en los que se ve a Sánchez Aranda entregando, en la vía pública, fajos de dinero a los jugadores de su equipo que participó en el Mundialito de El Porvenir.

Las investigaciones que afronta 'Luchito Mi Barrunto'

Luis Sánchez Aranda indicó que tiene abierta actualmente una investigación por lavado de activos en el Ministerio Público a raíz de un reportaje televisivo, pero aseguró que ya se encuentra en la etapa final.

“El tema que tengo yo de lavado de activos ya está por acabar, que ya está en los tiempos máximos, es por un tema técnicamente de un reportaje. Que tengo este carro, que tengo el otro carro, y esas cosas. (Es por) ostentación”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Inteligencia policial avanzada: la clave para desmantelar las redes de extorsión en Perú

Además, Sánchez Aranda afirmó que tenía un proceso en curso en la Sunat por un monto de 15 millones de soles, que luego, según dijo, se redujo a 6 millones 200 mil soles. Detalló que por ese motivo se le ha incautado una casa valorizada en 12 millones de soles.

Remarcó que ha decidido intentar acogerse al reciente fraccionamiento lanzado por la Sunat, pero que no ha podido concretarlo debido al juicio que aún tiene con la entidad recaudadora. No obstante, remarcó que ha ido amortizando dicha deuda y que espera ganar dicho caso en el Poder Judicial.

“Esta deuda es originada por un juicio que yo tengo en el 2014 por una diferencia de 15 millones de soles. Esta diferencia, para Sunat, todo lo que entra es ganancia. Demostrando con documentos en sus fueros, Sunat me gana dos veces. Fuimos al tribunal y le gano, de 15 millones bajamos a 6 millones 200 mil y seguimos en juicio. De los 6 millones 200 mil, me tienen embargada una de mis casas más grandes”, explicó.

El propietario de “Mi Barrunto” apeló al tema del racismo para intentar defenderse de las investigaciones de las autoridades. “Yo pienso y creo que por ser de barrio, ser trigueño, por ser serrano, hay esto, pero si fuera blanquito y puede tener las cosas que uno tiene, no pasa nada”, remarcó.

“Deberá explicar el detalle de sus ingresos y bienes”

La abogada penalista Romy Chang indicó que, en referencia al caso del Porsche, algunas veces las transferencias consecutivas son utilizadas por las personas que buscan blanquear propiedades o lavar dinero.

Por ello, consideró que el Ministerio Público tendrá que pedir a ‘Luchito Mi Barrunto’ el detalle de sus ingresos y de sus bienes, así como explicar su patrimonio.

“Es bastante curioso que el dueño de Mi Barrunto haya adquirido un patrimonio tan significativo y se entiende que en corto tiempo”, remarcó.

“Eso es un indicio que el Ministerio Público de seguro va a valorar, además en una investigación que ya se viene dando en un marco de un caso de lavado de activos (Andrés Hurtado). La fiscalía va a tener que iniciar, tal vez, no una página nueva, sino un nuevo libro en torno a otro personaje que también podría tener muchas vinculaciones ilícitas, pero realmente habría que ver si de repente ese apelativo queda corto respecto al señor Sánchez”, agregó.

Las sinuosas rutas de las sucesivas ventas del Porsche

La camioneta Porsche la compró Carlos Alberto Sánchez Alayo a más de 135 mil dólares en el 2010. Luego, en el 2012, se lo transfirió a su primo Orlando Sánchez Miranda por 105 mil dólares. Ambos son integrantes de la familia Sánchez Paredes, que estuvo investigada varios años por lavado de activos.

En 2014, el vehículo fue transferido a Miguel Zegarra Macchiavello por 72 mil dólares y, en el 2020, se lo vende a la empresa de ‘Chibolín’ por 100 mil soles. Zegarra contó que decidió comprar la camioneta cuando acudió a una tienda y vio varias unidades de esa marca. Admitió que sí conoce personalmente a Orlando Sánchez Miranda, pero que no sabía que se la había vendido a Andrés Hurtado.

Los Sánchez Paredes fueron absueltos de la investigación de lavado de activos.

“Fui a la tienda, vi varios Porsche, me gustó ese y lo compré. Resultó ser de Orlando Sánchez Miranda, a quien conozco personalmente de antes, igual lo compré. Seis o siete años después se me malogró la caja, salía una fortuna arreglarlo, y lo puse a la venta, y alguien llamó interesado en comprarlo y, después de un par de semanas, me llamó un mecánico para preguntarme sobre el historial del carro y me menciona a Andrés Hurtado, y caigo en cuenta que la empresa se llama AH no sé cuánto, entonces la empresa es de Andrés Hurtado”, indicó al programa “Beto a Saber” de WillaxTV.

Carlos Alberto Sánchez Alayo, Orlando Sánchez Miranda, Miguel Alejandro Zegarra Machiavello y Luis Sánchez Aranda tienen una investigación preliminar por actos de conversión y transferencia en la misma fiscalía y por las mismas fechas.

El viernes pasado, la fiscalía inició las diligencias en torno a dos vehículos abandonados en una cochera de Miraflores y que son propiedad de Hurtado Grados.

Los vehículos de ‘Chibolín’

Andrés Hurtado se movilizaba en vehículos de lujo, pero ninguno estaba registrado a su nombre, ya que figuraban como propietarias las empresas vinculadas a él. En estos casos hay ventas o compras que generan más que suspicacias.

En 2016, ‘Chibolín’ habría adquirido dos vehículos Lada Priora por un total de 29 mil dólares, precio que incluso representa el doble de su real valor, para meses después, efectuar la venta de ambos bienes por la sorprendente suma de 500 soles cada uno.

Andrés Hurtado viene siendo investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho.

Además, el vehículo de la marca BMW, que estaba a nombre del futbolista Edison Flores y fue transferido por Roberto Siucho a Andrés Hurtado, fue hallado en un supermercado de Surco. La unidad fue incautada por las autoridades.

La camioneta Cadillac Escalade que manejaba ‘Chibolín’ fue comprada con 36 mil 500 dólares y revendida años después a solo 3 mil soles. Pese a que siempre fue usado por él, en la cadena de transferencia nunca figuró como propietario.