Andrés Hurtado, Ana Siucho y Edison Flores.

El futbolista ha tenido que declarar ante el Ministerio Público por el caso de ‘Chibolín’ hace unos días debido a que la camioneta BMW que tenía, ahora figura a nombre del conductor de televisión, lo que llama la atención, ya que se desconocía algún vínculo entre ambos.

La declaración de Edison Flores ante la Fiscalía

Edison Flores explicó ante la Fiscalía que hizo un intercambio de camionetas con su cuñado Roberto Siucho y que el acuerdo contemplaba que él entregue su camioneta BMW del año 2014 y su cuñado un vehículo Mazda CX-5.

“Yo ya no quería mi vehículo BMW y como él (Roberto Siucho) tenía en su poder una camioneta CX-5, pues le pedí prestada en varias oportunidades, en el cual él me dice que hagamos un intercambio, somos familia, y decidí aceptar el intercambio como acuerdo de palabra, al principio. También decidí cambiarlo porque ya no me llamaba la atención su velocidad, además de querer estar tranquilo porque pronto iba a tener mi propia familia , toda vez que con mi esposa estábamos intentando tener un hijo, y considerando que la camioneta tiene menor velocidad”, indicó ‘Orejas’.

Esta es parte de la declaración que dio Edison Flores ante la Fiscalía por el caso 'Chibolín'. (Foto: Alonso Ramos/X/Programa Ocurre Ahora)

Además, el popular ‘Orejas’ detalló que luego Roberto Siucho le pidió que transfiera su vehículo a Andrés Hurtado.

“El acuerdo ya estaba de hecho de palabra con mi cuñado Roberto Siucho, por lo que el vehículo ya no era mío, pero, al realizar la transferencia, mi cuñado me dice que lo transfiera a nombre de Andrés Hurtado Grados”, indicó el jugador de la selección peruana ante la Fiscalía.

El jugador de la selección peruana señaló que desconocía la razón por la cual Roberto Siucho le pidió que transfiriera su camioneta a ‘Chibolín’ y que tampoco se lo preguntó en algún momento.

Flores también dijo que conoció a Andrés Hurtado por intermedio de una persona de nombre Jimmy Arroyo, quien, según el futbolista, es un policía que brinda seguridad a la selección peruana. Recordó que el agente PNP le comentó que “alguien” quería conocerlo y que lo llevó a la casa de dicho personaje.

Remarcó que solo conversó con el entonces conductor de televisión entre 15 a 20 minutos en su casa, en Surco, entre el 2018 y 2019, pero descartó que sea su amigo.

Ana Siucho defiende a su familia de acusaciones | FOTO: @ana_siucho53

Flores afirmó ante las autoridades fiscales que Andrés Hurtado no estaba en la lista final de invitados a su boda y que de ese tema se encargó su esposa Ana Siucho.

La versión de Ana Siucho sobre la camioneta

Ana Siucho, esposa de Edison Flores, había revelado en el programa “Beto a Saber”, de WillaxTV, que su hermano Roberto Siucho habría entregado la camioneta BMW a ‘Chibolin’ como parte de pago por una supuesta gestión que le hizo ante la entonces superintendenta de Migraciones, Roxana del Águila, para que el futbolista pueda renunciar a la ciudadanía peruana y así obtener la nacionalidad china, a fin de sumarse a un equipo de fútbol de la liga china.

“ El carro nunca fue un regalo. Roberto le dio el auto (a ‘Chibolín’) porque ya no tenía más dinero para darle . Estaba valorizado en 33 mil dólares, y le dijo que lo vendiera para que obtuviera el dinero que le estaba pidiendo”, dijo Ana Siucho.

“En ese ínterin, como Andrés Hurtado le pedía colaboraciones a Roberto, Roberto le dice: ‘mira, tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero ahorita tengo a la mano el carro. No lo uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero’. Esa fue la razón de que el carro pasa al nombre de Andrés Hurtado, no fue una delicadeza”, agregó.

Edison Flores y Ana Siucho

Con esta declaración, Siucho Neira desmintió al exconductor de televisión, ya que él había afirmado ante el periodista Beto Ortiz que Roberto Siucho tuvo la “delicadeza de regalarle” la camioneta en mención. El regalo o la donación de vehículos en favor de ‘Chibolín’ o a una de sus empresas es el modus operandi que él ha utilizado en los últimos años para conseguir vehículos de alta gama.

Ana Siucho se encuentra residiendo en el extranjero junto a sus dos hijas. Ella habría salido del país a fines de setiembre tras recibir, según versiones periodísticas, amenazas por revelar que Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta recibieron supuestamente un millón de dólares para gestionar la devolución de un lote de oro al empresario Javier Miu Lei.

Así se realizó la transferencia del vehículo de Edison Flores a ‘Chibolín’

El documento notarial que certifica la transferencia de la camioneta BMW de Edison Flores a Andrés Hurtado señala que el trámite se realizó el 4 de julio del 2020 en la notaría de Susana Gutiérrez.

Lo más saltante del documento es que se indica que la transferencia del vehículo se da como parte de una compra-venta, por lo que Hurtado Grados supuestamente habría pagado al contado 15 mil dólares, cuando el precio original de la unidad era de más de 51 mil dólares. Sin embargo, el exconductor de televisión había afirmado que era un regalo de Roberto Siucho. Incluso, él afirmó ante el periodista Beto Ortiz que vendió el vehículo apenas se lo transfirieron, pero no supo explicar cómo sigue figurando en Sunarp como propietario.

La camioneta fue incautada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) luego de haber sido hallado abandonado en un supermercado de Surco. Fue sometida a diversos peritajes.

Este es el documento que certifica la transferencia de la camioneta de Edison Flores a Andrés Hurtado.

El vehículo fue dejado el 23 de setiembre a las 10 de la mañana en el estacionamiento del supermercado, donde permaneció una semana sin ser retirado. Tras ello, el establecimiento reportó el abandono ante las autoridades. La unidad fue incautada por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos.

El pasado 2 de octubre, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, quien es investigado por ser presunto culpable de los delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias. La medida restrictiva fue confirmada hace unos días, por lo que deberá permanecer recluido en el penal de Lurigancho.

Los negocios de Edison Flores y los hermanos Siucho

Edison Flores y sus cuñados compraron, en el 2020, por cerca de un millón de dólares un terreno de 21 mil metros cuadrados ubicado en Lurín, frente a la Panamericana Sur, según el noticiero “24 Horas”.

De acuerdo con la ficha registral, el futbolista y Ana Siucho tienen un 25% de las acciones, mientras que Taotao Xiao (nombre que obtuvo Roberto Siucho al nacionalizarse chino) posee el 50%. Por su parte, Iván Siucho y su esposa, Melisa Penoy, participan con el 12,5%. La inmobiliaria Nazca, de propiedad de Iván Siucho, registra 12,5%.

Edison Flores junto a sus cuñados y suegro.

Sin embargo, luego el predio fue hipotecado a favor de Flora Rosa Salazar Lujan por un millón 900 mil dólares. Según el documento, se realiza esta acción para “garantizar las obligaciones” de los dueños.