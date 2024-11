El exconductor se encuentra recluido en el penal de Lurigancho tras ser acusado de haber gestionado supuestamente, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de un lote de oro al empresario Javier Miu Lei a cambio de un millón de dólares.

Lo que confesó 'Chibolín' ante la Fiscalía

‘Chibolín’ ya habría comenzado a colaborar con el Ministerio Público, tal como el mismo lo confirmó durante la audiencia de apelación al mandato de prisión preventiva en su contra, el pasado 28 de octubre. Hurtado Grados, quien aspira a ser colaborador eficaz y afrontar la investigación en libertad, ha revelado detalles en dos oportunidades ante la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, de acuerdo con la revista “Hildebrandt en sus Trece”.

El exconductor de televisión indicó que la elección de María Vidal La Rosa-Sánchez como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) fue amañada, ya que, según su propia confesión, a finales del 2022 intercedió para que la mencionada magistrada fuera elegida gracias a las “dádivas, almuerzos y alojamientos” que le brindó a un grupo de jueces superiores para que dieran su apoyo a Vidal.

Andrés Hurtado cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho

Los almuerzos se realizaron en el Country Club y fueron cubiertos por AH Entertainment Company SAC, una de las empresas de ‘Chibolín’. Él se comprometió a entregar los vouchers de los consumos como medio de prueba de su confesión.

Otro tema que habría revelado ‘Chibolín’ es que supuestamente intercedió para que la inmobiliaria 2-S SAC obtuviera en el 2023 un contrato de 31 millones de soles con la Corte Superior de Justicia de Lima por el alquiler de un edificio en Magdalena.

Hurtado Grados indicó que presentó a un empresario de apellido Ackerman ante María Vidal, entonces presidenta de la CSJL.

Además, indicó que la fiscal Elizabeth Peralta habría recibido coimas de sus investigados, para lo cual usó empresas de fachada dedicadas a la venta de panetones y pavos.

Otro vehículo aparece en la órbita de ‘Chibolín’

Un nuevo vehículo de alta gama aparece en la órbita de ‘Chibolín’ y en la transacción figura el nombre de Segundo Alejandría Villegas, quien también aparece en la compra y posterior venta o donación de otras unidades a las empresas del exconductor de televisión.

El programa “Ocurre Ahora” detalló que la empresa AH Entertainment Company compró una camioneta Chevrolet Suburban a 91 mil dólares en el 2011. Lo que sucedió después fue la aplicación del mismo modus operandi que se usaba en las demás transacciones de los vehículos de Hurtado, es decir, se compraba a precio original y luego se vendía a precios muy bajos, lo que llama mucho la atención.

En el 2016, la camioneta es adquirida por el adulto mayor Juan Yuc-Puy Ramírez, quien pagó solo 8 mil dólares. Dos años después, aparece en escena Alejandría Villegas y abona solo 3 mil soles por una unidad que hace 7 años costaba 91 mil dólares. Al final, en el 2020, el allegado a ‘Chibolín’ decide donar el vehículo a AH Entertainment Company y lo valoriza en 25 mil dólares.

Andrés Hurtado también utilizaba una camioneta de la marca Chevrolet modelo Suburban.

Juan Yuc-Puy Ramírez también está implicado en el caso del vehículo Cadillac de ‘Chibolín’, ya que lo compró a solo 3 mil soles, cuando su precio original fue de 60 mil dólares. El anciano dijo desconocer dicha operación.

Segundo Alejandría Villegas compartía almuerzos con Andrés Hurtado en la cevichería “Mi Barrunto”, de propiedad Luis Sánchez Aranda, más conocido como ‘Luchito Mi Barrunto’, quien también figura en la adquisición y posterior devolución de una camioneta Porsche Cayenne Turbo en el 2023.

Alejandría Villegas también fue propietario de un automóvil de marca Volvo convertible de placa B4Z-294. El vehículo fue comprado con un precio original de 45 mil dólares en el 2009, pero el mencionado sujeto lo compró en el 2018 a 5.500 dólares y, en el 2020, lo donó por 10 mil dólares a la empresa de ‘Chibolín’, AH Entertainment Company.

“Ahí ya está establecido el incremento patrimonial. Diría que ahí hay más que duda razonable, hay comprobación de hechos. ¿Cómo un bien lo voy a vender a 5 mil y lo voy a donar a 25 mil dólares, si a mí me costó 90 mil? Eso es totalmente irrazonable”, manifestó el abogado tributarista José Verona.

La conductora de televisión Laura Huarcayo también figuró como propietaria de uno de los vehículos de Andrés Hurtado.

Además, una camioneta GMC Yukon XL de color blanco, que tuvo un precio original de 75 mil dólares, fue vendida posteriormente a Laura Huarcayo, conductora de televisión, quien pagó un precio menor, y en el 2023 tuvo como propietaria a AH Entertainment Company, según el periodista Alonso Ramos.

“Andrés Hurtado ha brindado información relevante sobre María Vidal y Elizabeth Peralta”

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, confirmó que el exconductor de televisión ha colaborado con el Ministerio Público y que ha brindado “información relevante” sobre María Vidal, Elizabeth Peralta y los demás implicados en los casos.

No obstante, Riera remarcó que no puede brindar más detalles por tratarse de información reservada, pero descartó que ‘Chibolín’ se haya convertido en colaborador eficaz.

“Andrés Hurtado, desde el inicio de las declaraciones, brindó información relevante a la Fiscalía. Él mismo dijo que ha colaborado con la justicia, y en todas las declaraciones brindó información relevante”, afirmó el abogado en el programa “Nunca es Tarde” de RPP TV.

“Existe ya una investigación en curso con respecto a la doctora Vidal, dentro de las tratativas ya informadas por el Ministerio Público, y esto a raíz de las noticias periodísticas que se han dado, se necesita respetar el principio de la reserva de la investigación, pero en líneas generales lo que puedo decir es que Andrés Hurtado ha brindado información relevante que tiene a su disposición con respecto a la doctoral Peralta, la doctora Vidal”, agregó.

“Dentro de su alcance de brindar información, él (Andrés Hurtado) lo que ha hecho es colaborar con la justicia en el sentido de esclarecer los hechos por los cuales se le imputa a él un tipo penal. Hoy, Andrés hurtado no es colaborador eficaz porque para serlo tendría que acogerse a un incidente, tendría que brindar información corroborada, tendría que pasar por el control de legalidad, es decir un juez, y un juez, a finalizar el incidente, una vez que lo sentencia, le asignaría la condición de colaborador eficaz”, remarcó Riera.

Empresario vinculado a ‘Chibolín’ ganó licitaciones en entidades estatales

LAT Pharma o más conocida como droguería Rossini, una de las empresas de los auspiciadores del programa de Andrés Hurtado y que tiene como gerente general a Luis Alberto Arbulú Taja, ganó contratos con entidades estatales, como la Marina de Guerra del Perú y la Municipalidad de Santa Anita, por un total de 757 mil soles.

Además, Arbulú, a través del Consorcio Edificaciones Nacionales, que tenía entre sus integrantes a droguería Rossini, obtuvo en el 2023 una licitación de 13 millones de soles en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para construir 500 módulos temporales de vivienda. Lo más llamativo es que dicho consorcio fue el único postor, una de las integrantes del consorcio está dedicada al negocio farmacéutico y que dicho ministerio se amparó en el decreto de urgencia N°010-2023, dictada por un caso de emergencia por los desastres naturales, para realizar dicha licitación, según el programa “Beto a Saber” de Willax TV.

Luis Alberto Arbulú Taja fue uno de los invitados al programa de Andrés Hurtado, incluso lo auspiciaba a través de su empresa LAT Pharma.

Los vínculos de Andrés Hurtado y Arbulú fueron tan estrechos que el entonces conductor de televisión promovió en el 2019 un karaoke que era manejado por dicho empresario y que estaba ubicado en la avenida El Polo, en Surco. A la inauguración del local llegaron varias figuras de la televisión.

Arbulú Taja es investigado, desde agosto del 2021, por la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos por el presunto delito de actos de conversión y transferencia por el caso del karaoke “El Polo”.

Aparecen fotos de la jueza María Vidal y Andrés Hurtado

La suspendida jueza María Vidal había señalado que no consideraba a Andrés Hurtado su amigo y que solo lo ha visto dos veces, pero se difundieron imágenes en las que dicha magistrada aparece abrazada de ‘Chibolín’ en, al parecer, una celebración familiar.

En las fotos, difundidas por el programa “Milagros Leiva Entrevista”, está Hurtado Grados junto a los familiares de la jueza, así como ella posa al lado de las hijas del exconductor de televisión.

En el programa se indicó que todo ocurrió en el contexto de la celebración del cumpleaños de María Vidal, el 24 de enero, en Estados Unidos. Incluso, se mostró el reporte migratorio de ambos y coincidieron a finales de enero del 2023 en EE.UU.

María Vidal y Andrés Hurtado habría celebrado juntos el cumpleaños de la magistrada en Estados Unidos. (Foto: Programa Milagros Leiva Entrevista/WillaxTV)

María Vidal había manifestado que conoció a Andrés Hurtado a la salida de un circo en el 2022. “Sí lo conozco, pero no tengo amistad con él. Relación con él no he mantenido. Lo he podido ver en una o dos oportunidades más, no recuerdo exactamente. Yo nunca he sido invitada a ese programa, o sea, yo no he tenido ese nivel de ‘amicalidad’ con el señor (Hurtado)”, había expresado la jueza en RPP TV.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial suspendió preventivamente por seis meses a María Vidal tras acusaciones de faltas muy graves en su desempeño como magistrada por el caso ‘Chibolín’.

Ella trató de retornar a su cargo con una medida cautelar emitida por la exjueza supernumeraria Cinthia Erika Páucar Boza, del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, el 17 de octubre, justamente en el último día de labores en dicho juzgado. Sin embargo, la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa anuló la medida cautelar