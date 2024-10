Al parecer, ningún favor era gratis. En la peor etapa de la pandemia de la COVID-19, Andrés Hurtado le consiguió una cama UCI al familiar de un empresario, quien se encontraba muy grave. Por esta ayuda, el hombre le entregó 100 mil dólares al excómico. Lo que llamó la atención es que el cheque se lo entregó a una de sus hijas del expresentador de televisión.

El programa ‘Beto a saber’ puso al descubierto este nuevo caso que involucra al empresario Tomás Pérez Quevedo. Todo comenzó cuando el hombre le pidió apoyo al hoy detenido. Él se mostró sumamente agradecido una vez que su pariente pudo ingresar a un hospital en medio del convulsionado panorama que generó la pandemia.

Tiempo más tarde, Andrés Hurtado volvió a contactarse con el empresario, esta vez los papeles cambiaron y era él excómico el que pedía ayuda para un proyecto de su ONG. El hombre no se negó y desembolsó la fuerte cantidad de dinero con la ilusión de que iba a beneficiar a niños y niñas con síndrome de Down.

El conductor de televisión le pidió a Pérez Quevedo que haga un cheque y se lo entregue a una de sus hijas, aunque no especificó a cuál de ellas. Posteriormente, el emprendedor intentó hacer seguimiento a la iniciativa, pero no obtuvo respuestas por parte del investigado.

Según el testigo, ‘Chibolín’ volvió a contactarlo, incluso en otro momento le pidió que le regale un reloj, pero este hizo caso omiso a la petición.