En los últimos días, ha salido a la luz información que compromete a una fiscal superior especializada en lavado de activos y una conocida figura pública. Se trata de la magistrada Elizabeth Peralta Santur y el conductor de televisión Andrés Hurtado (Chibolín), quienes han sido acusados de haber confabulado entre sí para beneficiar a la familia Siucho Neira y Augusto Javier Meu Lei a cambio de cuantiosas suma de dinero.

Cabe precisar que actualmente la Fiscalía viene investigando por el presunto delito de lavado de activos a 4 de los hermanos Siucho Neira y el padre de estos. Todos ellos han sido sindicados de formar parte de una organización criminal dedicada a la minería ilegal, denominada ‘El Siuchón’.

En tanto, Augusto Javier Meu Lei, primo de los Siucho Neira y gerente de mineras, también habría sido investigado anteriormente por la fiscalía al ser acusado de dedicarse presuntamente a la misma actividad ilegal.

Tras la información difundida, la Fiscalía de la Nación informó que puso en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la fiscal Elizabeth Peralta. En entrevista con el periodista Beto Ortiz, Ana Siucho, hermana de los investigados y esposa del futbolista Edison Flores, contó que tanto la magistrada como Andrés Hurtado recibieron un millón de dólares por realizar “favores”.

“La Fiscalía de la Nación hace ha puesto en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público esta presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio; ello en razón a la noticia propalada por diversos medios de comunicación, a fin de que el referido organismo actúe de acuerdo a sus atribuciones”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, el parlamentario Héctor Ventura solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, que se inicie una investigación contra el presentador de televisión Andrés Hurtado por estar presuntamente implicado en diversos delitos como tráfico de influencias y sobornos.

¿Quiénes son los Siucho?

Los hermanos Siucho son investigados desde el 2021, por supuestamente conformar una presunta red criminal denominada ‘El Siuchón’, la cual tendría su base de operaciones en Piura, cerca de la frontera con Ecuador, y que se dedicaría principalmente a la minería ilegal.

De acuerdo con información policial difundida por el programa Punto Final en un informe de 2022, la empresa peruana Quantico -de los hermanos Siucho- recibió ganancias por 13 millones de dólares a causa de la exportación de oro fino en el 2021. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una investigación preliminar por lavado de activos contra los dueños de dicha compañía.

Las investigaciones fiscales señalan que el futbolista Roberto Siucho sería el financista de la organización criminal. Otros implicados son sus hermanos Iván, Jaime y Martin Siucho Neira, quienes son acusados de extraer minerales ilícitamente para después exportarlos.

El inicio de esta nueva trama

Todo empezó el pasado domingo 1 de setiembre, cuando el programa ‘Contracorriente’, dirigido por el periodista Augusto Thorndike, difundió las declaraciones de Jean Carlo Meu Lei -primo materno de los hermanos Siucho- quien acusó a sus propios familiares de traficar armas y de adquirir oro de manera ilegal en la frontera con Ecuador para luego exportar dicho mineral al extranjero.

En la entrevista con el dominical, Meu Lei también acusó al clan familiar, incluido el padre, de tráfico de terrenos. Asimismo, aseguró haber encontrado en una habitación a algunos hermanos Siucho Neira en situaciones comprometedoras con una menor de edad.

Dos días después de estas declaraciones, el periodista Beto Ortiz entrevistó a Andrés Hurtado en su programa “Beto a Saber” (de Willax TV) y le preguntó sobre su extraña amistad con la familia Siucho, en especial con Iván, quien actualmente es investigado por lavado de activos.

En un primer momento, el conductor negó la amistad con la familia Siucho. Sin embargo, terminó aceptándola luego de que Ortiz mostrar capturas y documentos que probarían que sí existe una relación.

Por otro lado, Andrés Hurtado afirmó haber recibido de regalo un auto de parte de Roberto Siucho, luego de que lo ayudara con un trámite en Migraciones. El artista calificó esto como una “delicadeza”. Sin embargo, vale precisar que los primeros propietarios del vehículo fueron Ana Siucho y Edison Flores.

Ortiz también publicó en su programa dos capturas de videollamadas. En una se ve a Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta, mientras que en la otra se observa a la la fiscal pero esta vez con Iván Siucho. Hurtado sostuvo que llamadas se dieron en años diferentes y que no fungió de nexo entre la magistrada especializada en lavado de activos y un investigado por dicho delito.

La respuesta de Ana Siucho

Tres días después de las declaraciones de Meu Lei, Ana Siucho, esposa del jugador Edison Flores y hermana de los acusados, se presentó en el programa “Beto a Saber” (de Willax TV) y respondió sobre las acusaciones hacia sus hermanos y su padre.

Primero, aclaró que el motivo por el cual su hermano, el futbolista Roberto Siucho, le regaló un auto BMW – valorizado en más de 33 mil dólares – al presentador de televisión Andrés Hurtado fue que este lo ayudó con el trámite para obtener la nacionalidad china, requisito indispensable para poder jugar en el país asiático. Detalló que el conductor le presentó a la jefa de Migraciones de ese entonces, Roxana del Águila, en febrero de 2020.

“Andrés siempre se jactaba de tener influencias en todas las entidades. Él le presenta a Roxana del Águila y ella lo ayuda en el proceso. Agiliza el proceso. Roberto fue [a casa de] Andrés el lunes y, digamos que entre jueves y viernes él dejó de ser peruano. Incluso, Roberto antes de conocer a Andrés Hurtado, ya había empezado el proceso peor este se demoraba demasiado”, contó Ana Siucho.

El propio Andrés Hurtado dijo a Beto Ortiz un día antes que es “muy amigo” de la exsuperintendente de Migraciones y que ayudó al futbolista con sus trámites para renunciar a su nacionalidad peruana. “Lo ayudé para que fuera chino”, reconoció.

“Roberto le dice cuánto te debo por la ayuda, él le dice ‘nada, porque a mí no me cuesta nada. Le dice: ‘Lo único que te voy a pedir es que cuando te necesite para mis labores sociales no me des la espalda’”, prosiguió Ana Siucho.

De acuerdo con su relato, una vez que se concretó el trámite, el conductor televisivo llamó al futbolista para pedirle una “fuerte” cantidad de dinero para una supuesta ayuda social. Ana aseguró que su hermano era constantemente presionado por Hurtado para que lo ayudara en sus causas sociales, por lo que el futbolista decidió regalarle el auto BMW para que el animador lo vendiera y obtuviera el dinero que necesitaba.

De esta manera, Ana Siucho desmintió lo dicho por Andrés Hurtado, quien aseguró que el carro solo fue un regalo como muestra de aprecio y que además lo tuvo que vender a los dos días porque no le gustaba. “No fue una delicadeza, fue parte de los pedidos de dinero que él hacía”, detalló.

Carga de oro decomisada fue devuelta

Ana Siucho también denunció que el presentador de televisión Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta habrían incurrido en tráfico de influencias y corrupción al recibir 1 millón de dólares por parte de su primo, Augusto Javier Miu Lei (hermano de Jean Carlo Meu Lei), conocido como “Chifa”, a fin de facilitar la devolución de un cargamento de 100 kilos de oro, presuntamente, extraído de manera ilegal.

Contó que su primo enfrentó problemas legales tras la incautación de 100 kilos de oro, vinculado a una investigación por lavado de activos. Ante la desesperación, este se habría puesto en contacto con el artista para solicitar su ayuda. “Mi primo le pidió a Iván que le preguntara a Hurtado si podía interceder en su caso, y Andrés accedió. Sin embargo, antes de aceptar, pidió un adelanto de 500 mil dólares, supuestamente destinados a la fiscal Elizabeth Peralta”, añadió Siucho.

Según la denuncia, Hurtado actuó como intermediario en varias ocasiones, exigiendo más dinero cada vez a través de los hermanos Siucho. “Andrés pedía el dinero por partes, siempre bajo la excusa de ‘agilizar’ el proceso. Mis hermanos actuaron como intermediarios sin saber el alcance real de lo que estaba sucediendo”, explicó.

Finalmente, en 2022, las autoridades devolvieron el cargamento de oro a Augusto Meu Lei, un hecho excepcional que levantó sospechas. “Es el segundo caso en la historia peruana en el que se devuelve una carga de oro incautada. Todo esto sucedió gracias a la intervención de la fiscal Peralta y Andrés Hurtado, quienes recibieron aproximadamente un millón de dólares por sus gestiones ”, sostuvo Ana Siucho.

Historia de un secuestro

El viernes 23 de agosto, Iván Siucho Neira contó a las autoridades que permitió el ingreso de seis sujetos a su departamento de Surco porque supuestamente iban a coordinar el alquiler de una maquinaria. En un inicio, según su relato, solo se iba a reunir con una persona, pero luego llegaron más individuos. Uno de ellos sacó un arma de fuego de su maletín y lo amenazó tanto a él como a su novia.

De acuerdo con su relato, los sujetos le exigían que deje de colaborar con el Ministerio Público y lo obligaron a grabar un video en el que mencionaba que “dos barras brillosas” le pertenecían, en referencia a barras de oro. También le robaron su celular.

Sobre este caso, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó 15 meses de prisión preventiva contra 3 civiles y 3 policías por los delitos de secuestro extorsivo en grado de tentativa, secuestro agravado en grado consumado y banda criminal, en agravio de Iván Siucho y Nicole Graña.

La medida restrictiva alcanza a Armando Tapia Almonacid, Henry del Castillo Caycho, Medo Delgado Rodríguez y los policías Rolando Castillo Pino, Gabriel Neyra Zapata y Edgar Tinoco Yantas. Ellos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario para su internamiento en el establecimiento penal Ancón II, al norte de Lima.

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, aseguró que el rapto está relacionado con una presumible venta de oro. Iván Siucho tiene la condición de testigo protegido en el Caso ‘Los Waykis en la sombra’. En este caso es investigado Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte.

Latina

Según un informe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, desde el año 2022, el productor televisivo José Malpartida Abadía, productor del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, conducido por Andrés Hurtado’, brinda servicios de media training a Renovación Popular, partido que paga el servicio con fondos públicos, como registran las declaraciones de la organización política ante la ONPE. Esto, como parte de la justificación del Financiamiento Público Directo que recibe.

Por el 2022, solo se conocía de un solo pago por S/207 mil, por un servicio de media training realizado en mayo del 2022, durante la campaña municipal para los candidatos de Renovación Popular. Sin embargo, desde aquel reportaje hasta el día de hoy, José Malpartida registra 9 pagos adicionales realizados por Renovación Popular con fondos públicos.

En el segundo semestre del 2022, Malpartida cobró S/303 mil adicionales en cuatro armadas, también por servicio de media training. Los pagos, según se muestra en la declaración del partido, fueron realizados en agosto, octubre, noviembre y diciembre del 2022.

Según Latina Noticias, durante el año 2023, Malpartida Abadía cobró un total de S/76 mil por concepto de media training. Este pago fue realizado en tres armadas, las cuales se dieron en enero. Para el 2024, el productor televisivo de ‘Chibolín’ facturó nuevamente con Renovación Popular. Esta vez fueron S/ 69 mil pagados en 2 armadas.

En total, José Malpartida facturó un total de S/656 mil con Renovación Popular en 2 años y medio. Más de medio millón de soles.